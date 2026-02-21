“Chơi với nhau đến già”: Khi Tết là phép thử rõ nhất của một cuộc hôn nhân

Có một điều rất lạ về những clip triệu triệu view của cặp vợ chồng Vân Chấy (Vân Nguyễn) – Long Shen (Duy Long): Người ta bật cười trước, rồi mới nghĩ sau.

Cười vì cách Vân “troll chồng không trượt phát nào”. Cười vì Long điềm tĩnh đến mức cam chịu đáng yêu. Nhưng khi tắt điện thoại, nhiều người lại tự hỏi: Phía sau tiếng cười đó là kiểu hôn nhân nào, có thú vị như những gì người ta bảo họ "diễn"? Làm sao một người phụ nữ cá tính, hiện đại, dám nói, dám làm… lại vẫn giữ được căn nhà ấm áp theo cách rất truyền thống, đặc biệt trong những ngày Tết, thời điểm mọi chi tiết đều bị soi rõ nhất?

Trong cuộc trò chuyện đầu Xuân, Vân không né tránh câu hỏi nào. Cô nói chậm, thỉnh thoảng cười, nhưng mỗi câu trả lời đều có độ lắng của một người phụ nữ đã đi qua đủ va chạm để hiểu mình muốn gì.

Giữ hôn nhân bằng tiếng cười nhưng gốc rễ là sự kết nối

PV: Trên mạng, nhiều người nghĩ việc bạn “trêu chồng” là content được tính toán kỹ. Ngoài đời, cuộc sống vợ chồng hai bạn thế nào, có quy tắc ngầm gì trong hôn nhân không?

Vân: Thật ra tụi mình có quy tắc ngầm nhưng nghe rất đời thường thôi. Hai vợ chồng cố gắng ăn với nhau bữa sáng và bữa tối dù bận đến mấy. Và khi một người nói thì người còn lại phải lắng nghe. Đơn giản, dễ hiểu và phải đặt tâm vào gia đình thì mới dễ thực hiện.

Cô dừng lại một nhịp...

Mình luôn nghĩ hôn nhân nguội lạnh không phải vì hết yêu, mà vì hai người ngừng chia sẻ. Nhiều khi chỉ cần hỏi nhau hôm nay thế nào, vui hay buồn… cũng là cách giữ sợi dây kết nối.

Còn chuyện troll chồng… đúng là ngoài đời luôn. Mình thích tạo tiếng cười trong gia đình. Nhiều lúc một câu đùa đúng lúc lại giải tỏa áp lực tốt hơn cả một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Ở Vân, tiếng cười không phải để che giấu vấn đề. Nó là cách cô mở cửa cho đối phương bước vào.

PV: Hai người có từng tranh luận về việc quay clip từ những khoảnh khắc riêng tư không? Ranh giới giữa chia sẻ và giữ riêng tư được đặt ở đâu?

Vân: Có chứ. Mình từng nói rõ là không đăng về bố mẹ mình. Tụi mình cũng thống nhất không tranh cãi trên live và không thiếu tôn trọng nhau trong bất kỳ khoảnh khắc nào.

Cô nhìn xa một chút, như đang hình dung tương lai...

Mạng xã hội giống một cuốn album vậy. Sau này con mình sẽ xem lại. Mình muốn những gì tụi nhỏ thấy là những điều tích cực. Còn những lúc mâu thuẫn, mình nghĩ nên giữ trong gia đình thôi.

Tiếng cười có thể công khai. Tổn thương thì không nên.

PV: Nếu phải mô tả cuộc hôn nhân của mình bằng một câu, bạn sẽ chọn câu gì? Và vì sao câu đó vẫn đúng sau nhiều năm?

Vân: Với mình là cuộc sống có kết nối. Đến bây giờ câu đó vẫn đúng vì tụi mình luôn chia sẻ với nhau, dù là vui hay buồn. Mình từng nói với chồng rằng nếu sau này anh không còn yêu mình nữa thì cũng nên nói thẳng.

Cô cười nhẹ.

Nghe có vẻ đùa nhưng mình tin sự thẳng thắn giúp hai người ít làm tổn thương nhau hơn.

Ở họ, yêu không phải là hứa mãi mãi. Yêu là dám nói thật, nói thẳng để tổn thương không âm ỉ.

Phụ nữ hiện đại nhưng chọn giữ giá trị truyền thống theo cách rất… nghịch lý

PV: Nghe nói mẹ chồng từng nghĩ bạn là cô gái được nuông chiều, không biết làm gì, bạn cảm thấy thế nào?

Vân: Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ buông, kể cả khi định kiến đến từ bố mẹ hai bên. Vì khi mình chọn bạn đời, đó là người mình sẽ sống cùng phần đời còn lại. Mình hiểu người lớn có định kiến ban đầu là bình thường. Nhưng mình biết rõ mình là người thế nào nên không cố chứng minh bằng lời nói.

Mình tin chỉ cần sống đúng với con người mình, mọi người sẽ tự nhìn ra.

Sự mạnh mẽ của cô không nằm ở phản ứng mà ở việc... không cần phản ứng.

PV: Long đã làm gì trong giai đoạn vợ và mẹ chưa thực sự hiểu nhau?

Vân: Chồng mình từng nói với mẹ rằng: “Đây là người con chọn. Có thể mẹ chưa tiếp xúc nên chưa hiểu nhưng nếu mẹ gặp rồi mà vẫn không có thiện cảm thì con sẽ nghe mẹ”.

Câu nói ấy, với Vân, không phải là sự bênh vực ồn ào và là một cách đặt cô vào vị trí được tôn trọng. Thoạt nghe có vẻ liều lĩnh nhưng kì thực Long đang tin tưởng vào người mình chọn làm vợ 1 cách tuyệt đối, không có NHƯNG!

Mình nghĩ khi người đàn ông đứng giữa mẹ và vợ mà vẫn bảo vệ được cảm xúc của cả hai, thì hôn nhân sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

PV: Nhiều phụ nữ tìm cách giảm bớt việc nhà, còn bạn lại nói mình “thích khổ”. Vì sao lạ vậy?

Vân: Nghe nghịch lý nhưng mình thích chăm sóc gia đình. Có lẽ vì trải nghiệm bệnh tật trước đây khiến mình hiểu cảm giác sợ hối hận.

Mình từng có lúc sợ nếu rời đi quá sớm mà chưa kịp nói lời yêu thương với bố mẹ. Từ đó mình trân trọng những điều nhỏ. Khi mình nấu ăn, trang trí nhà cửa hay sửa một món đồ, mình không nghĩ đó là trách nhiệm. Mình nghĩ đó là cách mình kết nối.

Với cô, làm không phải để chứng minh mình đảm, làm vì mình muốn, vì tình yêu với tất cả những người thân bên cạnh, vì những gì Vân đang có trong cuộc sống này.

PV: Khi nhiều người cho rằng gia đình có điều kiện nên chắc phải có ekip hỗ trợ, bạn cảm thấy thế nào?

Vân: Ban đầu mình cũng tủi thân. Nhưng sau này mình nghĩ, nếu mình làm ra kinh tế để có người phụ giúp thì đó cũng là nỗ lực.

Mình vẫn muốn tự tay chăm sóc gia đình. Với mình, phụ nữ hiện đại không phải là làm hết mọi thứ, mà là hiểu rõ mình đang làm vì điều gì.

PV: Những clip nấu nướng Vân up trên mạng được rất nhiều người yêu thích nhưng người ta cũng thắc mắc 1 điều, Long “chẳng giúp gì” ngoài trêu vợ và khen ngon. Thực hư thế nào?

Vân: Đúng như trên clip đấy, không diễn đâu. Nhà mình có quy tắc bất thành văn là ai giỏi cái gì làm cái nấy. Long “lười” vào bếp vì “vợ nấu ngon” nhưng những việc khác chồng mình cũng xắn tay lăn lộn lắm.

Hiện đại không phải là buông tay khỏi bếp. Hiện đại là được quyền chọn vào bếp, đúng mong muốn, sở thích của từng thành viên.

Quy tắc bất thành văn: ai giỏi gì làm nấy, không giỏi thì "cợt nhả, mua vui"

Tết là nơi người phụ nữ vừa sống hiện đại vừa giữ gốc văn hóa

PV: Sau khi từng sống ở nước ngoài, điều gì khiến bạn “nghiện” Tết Việt đến vậy?

Vân: Mình sợ mất gốc. Mình không thích cảm giác là người Việt nhưng lại xa dần văn hóa Việt. Tết với mình không chỉ là kỳ nghỉ. Nó giống như dịp để nhắc mọi người rằng mình thuộc về đâu. Trong những ngày Tết, mọi bận rộn đều tạm lùi lại chỉ còn gia đình và những khoảnh khắc đẹp lưu lại sau này về già sẽ trở thành ký ức giá trị.

PV: Hai bạn dạy các con về truyền thống thế nào để Tết không thành nghĩa vụ?

Vân: Mình cho các con trải nghiệm thật. Trung thu thì làm đèn ông sao, Tết thì cùng trang trí, cùng chuẩn bị.

Mình nghĩ khi trẻ con được sống trong không khí đó, tụi nhỏ sẽ tự thấy vui. Mình muốn các con lớn lên và nhớ rằng Tết là niềm vui, không phải trách nhiệm.

PV: Hằng ngày đã thấy Vân chăm chỉ nấu nướng, dạy con học, làm đủ mọi việc. Đến Tết người ta lại càng sợ năng lượng “full” của Vân. Có bao giờ bạn kiệt sức vì cố gắng quá nhiều? Khi năng lượng xuống thấp, bạn làm gì để không mang tiêu cực vào gia đình?

Vân: Có chứ, rất nhiều lần. Ví dụ như Tết này nhà mình Tất niên liên miên, nguyên ở nhà mình chắc khoảng chục bữa trong 10 ngày liên tiếp.

Mình luôn nghĩ người phụ nữ giống như cột cảm xúc của gia đình. Nếu mình mang tiêu cực vào nhà thì không khí sẽ rất nặng. Nên khi mệt, mình cho phép mình nghỉ, xem phim, chăm sóc bản thân, hoặc ở một mình. Chồng mình hiểu và tôn trọng điều đó.

Không phải lúc nào cô cũng mạnh mẽ chỉ là cô biết khi nào cần dừng lại.

Nghe Vân kể chuyện, người ta dễ nhớ đến những màn troll chồng vui nhộn. Nhưng càng trò chuyện sâu, càng nhận ra điều giữ gia đình cô không nằm ở những khoảnh khắc gây cười. Mà nằm ở một triết lý rất giản dị: Giữ kết nối bằng bữa cơm chung, bằng một câu nói thẳng, bằng sự tôn trọng âm thầm và cả bằng tiếng cười đúng lúc.

Ở Vân có một nghịch lý rất phụ nữ:

Vừa mạnh mẽ, độc lập, vừa tỉ mỉ chăm lo từng chi tiết;

Vừa sống hiện đại, vừa quyết liệt giữ Tết như giữ một phần căn tính.

Và có lẽ, điều khiến cuộc hôn nhân ấy bền bỉ không phải vì họ hoàn hảo mà vì họ chọn ở lại, lắng nghe, và… chơi với nhau đến già.

Bởi sau cùng, Tết không chỉ là dịp sum vầy. Tết là phép thử của yêu thương.

Và nếu sau tất cả bộn bề, hai người vẫn còn muốn ngồi cạnh nhau, ăn chung những bữa cơm năm mới và bật cười vì một câu đùa đã cũ thì đó đã là một cuộc hôn nhân đáng giá.