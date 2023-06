Quán cafe không phép ở ga Long Biên gây mất an toàn giao thông

Theo ghi nhận của PV, quán café Hỏa Xa nằm tại ga Long Biên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút nhiều người dân, đa phần là các bạn trẻ đến để trải nghiệm uống cafe và chụp ảnh tại đường tàu. Mặc dù đã có biển cảnh báo, thế nhưng du khách vẫn có thể tự do băng qua đường sắt, đứng giữa đường sắt để chụp ảnh hay thậm chí thoải mái đi lại qua đầu tàu trong lúc tàu vẫn đang nổ máy.

Người dân tự do chụp ảnh tại đường tàu. Đa phần là khách đến uống cafe tại ga Long Biên (Ảnh PV ghi nhận vào chiều 10/6)

Nhận thấy đây là những hành vi tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường sắt, ngày 11/6, Đội CSGT Đường sắt (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) phối hợp với Công an phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại quán café Hỏa Xa.

Theo kết luận của tổ công tác, quán cafe Hỏa Xa đang hoạt động nằm ngay cạnh đường ray tàu hỏa, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông đường sắt.

Người dân thoải mái chụp ảnh tại đường ray tàu mà không hề có sự nhắc nhở từ nhân viên nhà ga

Trao đổi với PV Kênh VOV Giao thông, Đại úy Hoàng Anh Quân, cán bộ Công an phường Đồng Xuân cho biết, trong rất nhiều lần kiểm tra, đơn vị quản lý quán café Hỏa Xa vẫn chưa thể đưa ra bất cứ giấy tờ hợp pháp nào để chứng minh quán café được phép hoạt động.

Đại úy Hoàng Anh Quân cho biết: "Chủ cửa hàng đều né tránh không đưa ra được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến cấp phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong sáng ngày. Việc hoạt động của quán café này chúng tôi thấy đang vi phạm an toàn an ninh đường sắt, hoạt động khi chưa được phép, chúng tôi sẽ yêu cầu chủ quán café phải bổ sung đầy đủ mới được hoạt động"

Đại úy Hoàng Anh Quân cũng thông tin thêm, việc hành khách chạy ra đường sắt khi tàu đang nổ máy tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân. Công an phường đã yêu cầu đơn vị quản lý ga Long Biên và quán cafe Hỏa Xa ký cam kết, không để cho khách hàng tự chạy ra đường sắt để chụp ảnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán cafe Hỏa Xa trong sáng ngày 11-6. Đây là lần kiểm tra thứ 2, tuy nhiên quán cafe này chưa thể đưa ra bất cứ giấy phép nào chứng minh đủ điều kiện hoạt động.

Được biết, vị trí của quán càee Hỏa Xa trước đây là khu nhà cấp 4 và là phòng làm việc cho công nhân. Do công trình này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn nên vào tháng 4/2023, Tổng công ty đường sắt Việt Nam có văn bản xin được cải tạo, sửa chữa nguyên trạng công trình.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do nào đó, công trình sau khi được cải tạo đã trở thành quán cafe gây mất an toàn giao thông như hiện nay. Điều này cũng trái ngược lại với những văn bản của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam gửi các cơ quan chức năng yêu cầu xóa bỏ café đường tàu tại Trần Phú, Điện Biên Phủ… vì gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt./.