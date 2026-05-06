Ngày 6/5, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có thông tin về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ, UBND phường Hoàn Kiếm đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Phường Hoàn Kiếm có tổng diện tích 1,93 km², dân số khoảng 105.000 người, mật độ cao, cùng với trên 10.000 cơ sở kinh doanh... trung bình phát sinh hơn 130 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý môi trường đô thị.

Trước thực tế đó, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 9/9/2025 và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 9/1/2026 về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đồng thời, UBND phường đã thành lập Ban Chỉ đạo vệ sinh môi trường nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất; duy trì chế độ họp giao ban định kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần để kịp thời đánh giá tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh.

Phường Hoàn Kiếm kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại một cơ sở ăn uống trên phố cổ.

Đặc biệt, UBND phường đã ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 về Quy chế phối hợp xác minh, lập hồ sơ xử phạt các hành vi đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định thông qua dữ liệu camera. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng tính răn đe và từng bước hình thành ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và các cơ sở kinh doanh.

Trên cơ sở các kế hoạch đã ban hành, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã chủ động tham mưu, thành lập các đoàn kiểm tra, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ phát sinh ô nhiễm như: cơ sở xây dựng, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các cơ sở phát sinh chất thải và các trường hợp thuộc diện đăng ký môi trường theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

Kết quả thực hiện cho thấy, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã lập hồ sơ xử phạt 131 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với tổng số tiền xử phạt 532,2 triệu đồng. 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến vệ sinh môi trường trên địa bàn được tiếp nhận, xử lý và giải quyết đúng thời hạn, góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng môi trường sống.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, riêng trong tháng 4/2026, phường đã xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền 56 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Quán nước ép hoa quả (số 5E Đinh Liệt) bị xử phạt 1,5 triệu đồng vì không có găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay.

- Quán ăn tại số 33 Phùng Hưng bị xử phạt 4,5 triệu đồng vì thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

- Bia Ngọc Linh (số 2 Đường Thành) bị xử phạt 50 triệu đồng vì có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng hết hạn.

Ngoài ra, tại phường Yên Nghĩa, UBND phường cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thuận (chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống “Cơm ngon Ngọc Ánh”, địa chỉ tại NO07 - LK347, Khu A đất dịch vụ, tổ dân phố 17) do có hành vi vi phạm quy định về bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến thực phẩm.

Cụ thể, cơ sở đã sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm không thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo quy định. Với hành vi vi phạm nêu trên, ông Nguyễn Văn Thuận bị xử phạt số tiền 4 triệu đồng.

UBND phường yêu cầu cá nhân vi phạm nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, kinh doanh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.