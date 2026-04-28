Tại Hà Nội, nhiều phường đã đồng loạt công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, cập nhật từ ngày 1/1 đến 15/4/2026.

Đáng chú ý, không ít quán ăn, thương hiệu quen thuộc với sinh viên và dân văn phòng cũng xuất hiện trong danh sách này, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Dookki bị xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm - Ảnh: báo Lao Động

Theo UBND phường Láng, các cơ sở bị xử phạt tại địa bàn phường bao gồm:

- Hộ kinh doanh bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương béo - Chùa Láng (số 61 Chùa Láng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

- Hộ kinh doanh cơm đốt thố Lão Đại I (số 50 Nguyên Hồng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì khu vực chế biến có côn trùng xâm nhập.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Hào (số 102 C10 TT Nguyên Hồng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì cống thoát nước khu vực bếp bị ứ đọng, không che kín.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Trà sữa Laboong (P101 B1 TT Nam Thành Công) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh.

- Hộ kinh doanh Linh Thị Lệ Thu (số 1 ngõ 157 Chùa Láng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh.

- Hộ kinh doanh bếp Vị Xưa (căn LK05, số 25 Vũ Ngọc Phan) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo quy định.

- Hộ kinh doanh Mực Hoàn Hương (Ốc mực Hoàn Hương, số 30 Huỳnh Thúc Kháng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì cống thoát nước khu vực bếp bị ứ đọng.

- Cơ sở kinh doanh Cơm thố Bách Khoa (số 28 Chùa Láng) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, buộc bổ sung thủ tục.

- Cơ sở kinh doanh Gà ngon phố - gà nướng lu Trúc Khê (số 18 Trúc Khê) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, buộc bổ sung thủ tục.

- Cửa hàng ăn uống Vườn Bia 38 (số 101C5 Hoàng Ngọc Phách) bị xử phạt 12 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi: khu chế biến có côn trùng, cống thoát nước ứ đọng và không có dụng cụ chứa rác đảm bảo vệ sinh.

- Cơ sở kinh doanh gà nướng lu (số 672 Đường Láng) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, buộc bổ sung thủ tục.

Tại Phường Đống Đa, các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm bao gồm:

- Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Xây lắp Thiên Thai (số 60B Xã Đàn 2) bị xử phạt 8 triệu đồng do bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không bảo đảm vệ sinh.

- Cơ sở kinh doanh Dương Thị Thủy (số 01 ngõ 26 Võ Văn Dũng) bị xử phạt 4 triệu đồng do sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm nhưng không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

- Công ty TNHH Thương mại TPT Hà Nội (ngõ 4 thôn Đìa, xã Phúc Thịnh) bị xử phạt 8 triệu đồng do không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.