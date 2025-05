Quán bar lớn nhất TP Điện Biên Phủ bị rút phép vẫn cho khách nhảy nhót, hút bóng cười xuyên đêm

Quán bar trong khu dân cư ở thành phố Điện Biên Phủ bị rút giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Theo phản ánh của người dân ở phường Mường Thanh, hơn 1 tuần qua, quán bar Xclub thường xuyên hoạt động từ 22h ngày hôm trước đến 2 giờ, 3 giờ sáng hôm sau. Quán này mở nhạc to liên tục; nhân viên, khách đến chơi gây ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân quanh khu vực.

Khoảng 22h, khách đã nhộn nhịp đến quán. Ở các bàn, khách chơi mắt nhắm nghiền, mồm ngậm bóng cười, lắc lư theo điệu nhạc. Ảnh chụp ngày 13/5

Ghi nhận của phóng viên ngày 13/5, quán Xclub nằm gần khu dân cư. Khoảng 22h, quán đã tấp nập khách đến chơi. Trên sàn diễn là các vũ công đang uốn éo theo điệu nhạc chát chúa. Ở các bàn, khách chơi mắt nhắm nghiền, mồm ngậm bóng cười , lắc lư theo điệu nhạc. Đứng bên cạnh, nhân viên phục vụ cầm từng chùm bóng cười sẵn sàng phục vụ các dân chơi khi có tín hiệu.

Ngày 14/5, trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Mạnh Toản, Trưởng Công phường Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) cho biết, quán Xclub bị thu hồi giấy phép từ 7/2/2025. Chủ quán đang làm thủ tục đề nghị xin cấp phép lại.

Theo Trung tá Toản, hiện nay, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ đang làm thủ tục cấp phép với ngành nghề kinh doanh là phòng trà. Mấy ngày qua, chủ quán có xin phường để "test nhạc". Theo quy định thì quán này chưa được phép hoạt động. Công an phường theo thẩm quyền sẽ theo dõi, kiểm tra, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhân viên đứng cạnh bàn sẵn sàng dí bóng cười khi khách ra hiệu. Ảnh chụp ngày 13/5

Theo báo cáo của cơ quan công an, Xclub đã bị các ngành chức năng kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.

Ngày 14/11/2024, Công an TP Điện Biên Phủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 29 triệu đồng quán Xclub về hành vi ‘kinh doanh hàng hóa nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; buôn bán hàng cấm’.

Trong các ngày 13, 21/11/2024, Công an TP Điện Biên Phủ kiểm tra, phát hiện, thu giữ 18 chai rượu nhập lậu các loại; 87 bao thuốc lá; 30,75 kg khí N 2 0 (khí cười) tại quán Xclub.

Ngày 02/12/2024, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Điện Biên, Công an thành phố và Công an phường Mường Thanh kiểm tra, test ma túy đột xuất tại quán Xclub, phát hiện 6 trường hợp (khách, nhân viên) dương tính với ma túy.

Cơ quan công an đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp với hình thức cảnh cáo về hành vi ‘Sử dụng trái phép chất ma túy’. Ngày 16/12/2024, Công an TP Điện Biên Phủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng về các hành vi ‘kinh doanh hàng hóa nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng một trong các hình thức theo quy định’.

Quán Xclub bị rút giấy phép vì nhiều lần vi phạm các quy định. Ảnh chụp ngày 13/5

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND phường Mường Thanh cho biết, vừa qua, chủ quán Xclub có đến phường làm các thủ tục đề nghị được cấp phép hoạt động trở lại. UBND phường Mường Thanh cũng đã có văn bản gửi thành phố Điện Biên Phủ.

Theo ông Quý trước đây, nhiều hộ dân ở phường cũng có ý kiến về quán phát ra âm thanh gây tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình và trẻ nhỏ.

Ngày 7/2/2025, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với quán Xclub (thuộc Công ty TNHH New Century Điện Biên).

Ngày 11/02/2025, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ thu hồi Giấy phép kinh doanh đã cấp cho đơn vị này do phát hiện khai không đúng sự thật để được cấp phép.