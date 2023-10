"Quái xế" chạy xe phân khối lớn tốc độ 299 km/giờ, "bốc đầu" quay clip câu view

Ngày 31-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) và Đinh Văn Anh (SN 1997, trú tại xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Tuấn và Đinh Văn Anh

Nguyễn Văn Tuấn và Đinh Văn Anh được xác định cùng một số đối tượng điều khiển xe máy phân khối lớn chạy với tốc độ cao, "bốc đầu" , gầm rú gây náo loạn ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Trước đó, vào ngày 18-10, trên mạng xã hội xuất hiện clip mô tả một nhóm người điều khiển xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao, gầm rú và "bốc đầu" trên đường ở khu vực thị trấn Cát Bà, khiến người dân hoảng sợ.

Trong clip này, nhiều thanh niên đi xe máy phân khối lớn chia thành từng nhóm khác nhau để "biểu diễn" trên đường. Những người này chạy xe với tốc độ nhanh, tiếng nổ xe phân khối lớn, những cú "ôm cua", "bốc đầu", kèm những pha "cà gối" sát đường với tốc độ cao khiến cho người tham gia giao thông cùng tuyến đường sợ hãi. Thậm chí có "quái xế" điều khiển xe máy phân khối lớn chạy với tốc độ gần 300 km/giờ.

Đáng chú ý, đoạn clip này lại được chính các thành viên trong nhóm "quái xế" tự quay rồi đăng lên mạng xã hội để câu view, gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

Điều khiển xe mô tô phân khối lớn "bốc đầu", quay clip đưa lên mạng xã hội để câu view

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã yêu cầu Phòng CSGT, Phòng an ninh mạng phối hợp với Công an huyện Cát Hải khẩn trương vào cuộc xác minh danh tính của nhóm người nêu trên.

Quá trình xác minh điều tra, cơ quan công an xác định được người điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, quay clip, tự đăng tải thông tin sự việc lên mạng xã hội là Nguyễn Văn Tuấn.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn bước đầu khai nhận mình là đối tượng điều khiển xe máy phân khối lớn với tốc độ 299 km/giờ tại khu vực đường ven biển Cát Bà về đường Tân Vũ - Lạch Huyện (cùng huyện Cát Hải) khi tham gia với nhóm bạn cùng sở thích chơi xe phân khối lớn đi "phượt".

Đinh Văn Anh cũng thừa nhận là đối tượng điều khiển xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao và biểu diễn "bốc đầu".

5 xe máy phân khối lớn tham gia "biểu diễn" ở thị trấn Cát Bà bị tạm giữ

Lãnh đạo Công an huyện Cát Hải cho hay hành vi điều khiển xe máy phân khối lớn chạy với tốc độ cao, ôm cua, bốc đầu rồi đăng tải video lên mạng xã hội của nhóm đối tượng trên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ những đối tượng khác có liên quan.

Được biết, đến ngày 30-10, lực lượng Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ 5 chiếc xe máy phân khối lớn của nhóm đối tượng này để tiếp tục điều tra, làm rõ.