Quách Ngọc Ngoan hạnh phúc đưa con gái nhỏ lên thảm đỏ, cô công chúa út gây sốt vì siêu dễ thương

Tối 24/9/2026 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, "Trại Buôn Người" của Chói Entertainment chính thức ra mắt khán giả Hà Nội sau khi đã nhận nhiều lời khen tại TP.HCM. Đáng chú ý, dù chưa chính thức khởi chiếu, phim đã vươn lên dẫn đầu Top 1 phòng vé Việt Nam với 11 tỷ đồng theo Box Office, đồng thời từng được VietKings trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho đoàn phim hơn 10.000 người tham gia.

Đêm thảm đỏ Hà Nội cũng ghi lại khoảnh khắc xúc động khi Quách Ngọc Ngoan đưa con gái nhỏ đến chung vui, cùng sự xuất hiện của diva Thanh Lam, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My và đạo diễn phim "Mưa Đỏ" Đặng Thái Huyền.

Quách Ngọc Ngoan hạnh phúc đưa con gái đến thảm đỏ, phim cán mốc Top 1 phòng vé

Sau khi công chiếu tại TP.HCM và nhận cơn mưa lời khen, "Trại Buôn Người" chính thức ra mắt khán giả Hà Nội trong sự kiện Premiere diễn ra tối 24.9 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, thu hút hàng trăm khán giả đến từ sớm để chờ giao lưu cùng dàn diễn viên. Đáng chú ý, dù chưa chính thức khởi chiếu (từ tối 24.9), phim đã vươn lên dẫn đầu Top 1 phòng vé Việt Nam với 11 tỷ đồng, theo Box Office.

Trước đó, bộ phim cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: "Trại Buôn Người – Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)".

Trong số các nghệ sĩ tham dự, diễn viên Quách Ngọc Ngoan trở thành tâm điểm với niềm hạnh phúc rạng rỡ khi lần này có sự đồng hành đặc biệt của con gái nhỏ ngay trên thảm đỏ ra mắt phim tại Hà Nội. Sự hiện diện và ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là con gái, đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với Quách Ngọc Ngoan sau những nỗ lực cống hiến cho vai diễn nặng đô trong tác phẩm lần này. Nam tài tử liên tục dành cho con những cử chỉ ấm áp, tự hào chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trước sự chúc mừng chân thành của đồng nghiệp và người hâm mộ. Tuy nhiên vì bé còn nhỏ nên được người nhà đưa về sớm trước giờ chiếu phim.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ giới nghệ sĩ, "Trại Buôn Người" còn chinh phục trọn vẹn trái tim của khán giả Thủ đô ngay trong buổi chiếu đầu tiên. Xuyên suốt thời lượng bộ phim, hội trường liên tục trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, nghẹt thở với các pha hành động kịch tính cho đến vỡ òa, xúc động trước những thông điệp nhân văn sâu sắc. Nhiều khán giả Hà Nội phấn khích chia sẻ rằng đây là một tác phẩm điện ảnh vô cùng chân thực và đáng thưởng thức tại rạp. Màn ra mắt rực rỡ cùng tình cảm đong đầy tại Hà Nội chính là bước đệm vững chắc, hứa hẹn giúp phim tạo nên sức bật mạnh mẽ tại các phòng vé trên toàn quốc.

Thanh Lam muốn hát nhạc phim, đạo diễn "Mưa Đỏ" đến chúc mừng Steven Nguyễn

Buổi công chiếu tại Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng bầu không khí vô cùng sôi động. Khán giả nhanh chóng nhận ra sự có mặt của diva Thanh Lam, dàn diễn viên truyền hình quen thuộc như Việt Anh, Quỳnh Nga, người mẫu Trang Nhung cùng nhiều tên tuổi lớn. Đặc biệt, sự xuất hiện ngọt ngào của cặp đôi vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ ống kính truyền thông, tạo nên một bầu không khí rộn ràng như ngày hội.

Đáng chú ý, sự kiện còn ghi nhận những tình cảm đặc biệt từ giới chuyên môn dành cho bộ phim. Diva Thanh Lam sau khi thưởng thức tác phẩm đã không tiếc lời khen ngợi sự đầu tư chỉn chu, kịch bản lôi cuốn cùng những thước phim đầy ấn tượng, thậm chí còn hào hứng bày tỏ mong muốn được thể hiện bài hát nhạc phim cho "Trại buôn người", khẳng định sức hút mãnh liệt từ câu chuyện mà bộ phim truyền tải. Bên cạnh đó, đạo diễn phim "Mưa đỏ", NSƯT Đặng Thái Huyền, cũng có mặt để chúc mừng nam diễn viên Steven Nguyễn.

5 năm cho một dự án điện ảnh và kỷ lục hơn 10.000 người

"Trại Buôn Người" được Chói Entertainment phát triển trong khoảng 5 năm, từ hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ, với khoảng 3 năm đầu dành cho kịch bản và 2 năm tiếp theo cho quay phim, hậu kỳ. Quá trình sản xuất kéo dài xuất phát từ đặc thù câu chuyện đòi hỏi nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động quy mô lớn, cùng những địa hình quay hình có yêu cầu cao. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Giám đốc sản xuất kiêm biên kịch và đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang là hai người giữ vai trò chính trong suốt quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.

Một trong những yếu tố tạo nên quy mô của phim là sự tham gia của dàn diễn viên nhiều thế hệ, cùng hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh. Quy mô này góp phần tái hiện không gian đông người và những tình huống sinh tồn trong câu chuyện, đồng thời là cơ sở để bộ phim được VietKings ghi nhận về số lượng nhân sự tham gia, với tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong suốt quá trình thực hiện dự án lên đến hơn 10.000 người, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất và các đại cảnh khác nhau. "Trại Buôn Người" khai thác đề tài xã hội hiện đại qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn, với các đại cảnh, bối cảnh quy mô lớn và phân đoạn hành động được xây dựng để phục vụ câu chuyện, tạo nên không gian điện ảnh đặc trưng cho tác phẩm.

Sau sự kiện Premiere tại Hà Nội, "Trại Buôn Người" sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25.9.2026, do Galaxy Studio phát hành, với sự đồng hành sản xuất của Khu du lịch Bàu Trắng U&ME, Thang Trọng Tuyến Film Invest, Tuấn Thuỳ Group, Thủ Tục Việt Đài Hồng Nhung, #suzusocial và Tiến Đạt.