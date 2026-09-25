Ji Chang Wook: "The Scandal" là thử thách khác biệt đầy hấp dẫn

(Ảnh chụp màn hình)

Việc chuyển thể một tác phẩm văn học kinh điển giống như con dao hai lưỡi. Nó vừa mang lại di sản lâu bền, vừa đi kèm áp lực nặng nề từ sự so sánh. Khi Netflix công bố dự án chuyển thể loạt phim "The Scandal", nam diễn viên Ji Chang Wook hiểu rõ những thách thức to lớn đang chờ đợi mình khi tham gia dự án này. Trước đó, "The Scandal" từng trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc qua bộ phim điện ảnh năm 2003 "Untold Scandal" (vốn được làm lại từ tiểu thuyết Pháp "Dangerous Liaisons" năm 1782 của Pierre Choderlos de Laclos).

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ The Korea Times tại một quán cà phê ở Seoul vào thứ Ba tuần này, ngôi sao được yêu thích của truyền hình Hàn Quốc cho biết cơ hội được hóa thân thành Cho Won - vị quý tộc đầy bí ẩn và là nhân vật trung tâm của câu chuyện - thực sự có sức hút khó cưỡng.

"Tôi không thể không cảm thấy áp lực khi thực hiện một tác phẩm có nguyên tác nổi tiếng đến vậy" - Ji chia sẻ trong cuộc trò chuyện với The Korea Times - "Thế nhưng, chính vì đây là một tác phẩm kinh điển nên tôi thực sự muốn thử sức với vai Cho Won. Tôi quyết định rằng đây là một thử thách đáng để dấn thân".

Một cảnh trong phim "The Scandal".

Lấy bối cảnh xã hội với những quy tắc đạo đức khắt khe thời Joseon (1392-1910) của Hàn Quốc, "The Scandal" xoay quanh Cho Won, một quý tộc chuyên theo đuổi những cuộc chinh phục tình ái đầy toan tính. Tâm điểm trong những âm mưu của anh là Phu nhân Cho (do Son Ye Jin thể hiện) – một người phụ nữ có cá tính phi thường, không chịu bó buộc trong chốn khuê phòng và cũng chính là người khởi xướng vụ cá cược giữa hai người. Họ duy trì một mối quan hệ đồng minh bí mật, được ngụy trang dưới hình thức một trò chơi đấu trí và cám dỗ.

Mâu thuẫn chính nảy sinh khi Phu nhân Cho đưa ra một thử thách: quyến rũ một người phụ nữ đức hạnh đang bị trói buộc bởi những kỳ vọng của xã hội. Cho Won chấp nhận lời thách thức, bước vào một cuộc chơi nguy hiểm - nơi ranh giới giữa sự quyến rũ, quyền lực và tình cảm chân thật trở nên mờ nhạt.

"Ban đầu, tôi hình dung Cho Won đơn thuần là một nhân vật đem lòng yêu hai người phụ nữ" -Ji Chang Wook nói - "Nhưng bản thân nhân vật này phức tạp hơn nhiều, và các mối quan hệ xoay quanh anh ta cũng vô cùng lôi cuốn".

Chấp nhận sự bất định và phương thức thể hiện khác biệt

Đối với một diễn viên vốn quen với những chỉ đạo rõ ràng từ đạo diễn và các tuyến nhân vật có diễn biến mạch lạc, việc bước vào thế giới nghệ thuật của đạo diễn Jung Ji-woo đòi hỏi một sự thay đổi hoàn toàn về phương pháp làm việc.

Ji Chang Wook cho biết: "Tôi thuộc tuýp diễn viên thường muốn nắm bắt mọi thứ thật rõ ràng trong quá trình diễn xuất. Tuy nhiên, với dự án này, chúng tôi lại làm việc theo một phương thức hoàn toàn khác biệt. Đôi khi tôi cảm thấy bối rối, đau đớn và dằn vặt, nhưng trải nghiệm đó cũng vô cùng thú vị".

Và vì thế, Ji Chang Wook nói rằng thay vì cố gắng định hình những sự thật tuyệt đối về trạng thái cảm xúc của nhân vật Cho Won, anh và đạo diễn Jung đã chọn cách đón nhận sự mơ hồ. Thế giới nội tâm của nhân vật luôn biến chuyển và bất định, buộc ê-kíp phải áp dụng phương thức làm việc linh hoạt ngay tại phim trường.

Phong cách khác biệt này được xác lập ngay từ ngày quay đầu tiên, trong phân cảnh Cho Won tái ngộ Phu nhân Cho - một trong những khoảnh khắc then chốt và khó thực hiện nhất của tác phẩm.

"Sự mới mẻ nảy sinh từ chính những điều lạ lẫm. Nhịp điệu diễn xuất sẽ mang lại cảm giác tươi mới đầy tinh tế khi ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Mỗi khi cảm thấy mình đang thực sự là "chính mình" trên màn ảnh, hay đang lặp lại những thói quen diễn xuất cũ, tôi lại thấy lo sợ mình sẽ rơi vào lối mòn. Nhưng với dự án này, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một phương thức làm việc hoàn toàn khác biệt" - Ji Chang Wook chia sẻ.

Quy trình làm phim độc đáo đó bao gồm việc thực hiện rất nhiều lần quay - thử nghiệm hết sắc thái cảm xúc này đến sắc thái khác - mà không hề xem lại các bản quay trên màn hình kiểm tra.

"Chúng tôi liên tục ghi lại những tầng cảm xúc đa dạng thay vì cố định vào một đáp án 'đúng' duy nhất" - anh nói.

Đối mặt với những ý kiến trái chiều

Sau khi ra mắt, bộ phim "The Scandal" đã nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ khán giả; một số người thậm chí còn so sánh phim với các tác phẩm cổ trang phương Tây mang phong cách cách tân như "Bridgerton".

"Ngay từ đầu, tôi đã lường trước rằng đây là dự án khó tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Thực ra, tôi lại thấy khía cạnh đó khá thú vị" - Ji Chang Wook tâm sự - "Cá nhân tôi, khi nghe người ta ví von đây là "Bridgerton phiên bản Hàn", phản ứng đầu tiên của tôi là: "Phim đâu có giống kiểu đó". Tuy nhiên, khi đọc những nhận xét của họ, tôi hoàn toàn hiểu tại sao họ lại có cách nhìn nhận như vậy. Mỗi người đều có góc nhìn riêng mà".

Tạo hình của Son Ye Jin trong phim.

Sau khi xem thành phẩm, Ji Chang Wook đã nhắn tin cảm ơn đạo diễn Jung. Anh cho biết: "Thay vì thấy một Cho Won do riêng mình tạo ra, tôi cảm giác như đang thưởng thức tác phẩm "The Scandal" của chính đạo diễn Jung vậy. Điều đó thật cuốn hút. Nó mang lại cảm giác như đang đọc một tác phẩm văn học do chính đạo diễn chấp bút. Có thể một số người thấy nhịp phim hơi chậm, nhưng cá nhân tôi lại rất thích điều đó".

Một yếu tố then chốt làm nên sức hút của "The Scandal" chính là sự tương tác đầy mãnh liệt giữa Ji Chang Wook và bạn diễn Son Ye Jin. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với sự tập trung cao độ và kiên định của đàn chị trên phim trường.

"Sự tập trung của chị ấy mãnh liệt đến mức khiến người đối diện cũng cảm thấy nghẹt thở" - Ji Chang Wook nói, đồng thời thừa nhận rằng anh luôn cảm thấy căng thẳng trong mọi cảnh quay chung với Son Ye Jin - "Trên màn ảnh, chúng tôi có thể đang mỉm cười với nhau, nhưng thực chất chẳng khác nào đang đối đầu. Tôi đã vô cùng hồi hộp và cố gắng duy trì sự tập trung cao độ".

Ji Chang Wook cũng mô tả cơ hội được hợp tác cùng Son Ye Jin là một "trải nghiệm tựa như mơ" đối với cá nhân anh: "Vì muốn trở thành một người bạn diễn và đồng nghiệp khiến cô ấy không phải e ngại, tôi đã thực sự lo lắng và chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng".

Vào cuối buổi phỏng vấn, nam diễn viên nhìn nhận "The Scandal" không phải là một bộ phim truyền hình thông thường chuyên cung cấp cho khán giả những câu trả lời định sẵn, mà là một tác phẩm nghệ thuật mang tính mở, cho phép mỗi người tự do đưa ra cách lý giải riêng.

"Cách thức truyền tải trong tác phẩm này không phải lúc nào cũng tường minh" - anh nói - "Nếu khán giả cảm nhận hay suy ngẫm điều gì đó trong lúc xem, thì cảm nhận đó chính là điều đúng đắn. Ngay cả khi tôi không chủ đích thể hiện theo một cách cụ thể nào, nhưng nếu người xem lại cảm nhận theo hướng đó, thì tôi tin rằng đó chính là cách lý giải đúng".