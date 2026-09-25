Lần đầu thấy Á hậu Vbiz đậu casting phim nhờ màn tẩy trang, mặt mộc vẫn nổi bật khiến ai cũng chú ý

Sau thời gian tập trung cho thời trang và thử sức với điện ảnh, Á hậu Huỳnh Minh Kiên chính thức tái xuất màn ảnh rộng với Trại Buôn Người. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của người đẹp sinh năm 2004, sau Bus: Chuyến Xe Một Chiều. Trong phim, Minh Kiên đảm nhận vai Út Đẹt - một cô gái Khmer đến từ An Giang, em gái của nhân vật Ny do Steven Nguyễn thủ vai. Nhân vật bị cuốn vào đường dây buôn bán người và phải trải qua hàng loạt biến cố sinh tử.

Minh Kiên và Steven trong Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Điều đáng chú ý là nếu khán giả quen nhìn Minh Kiên trong hình ảnh một Á Hậu với nhan sắc chỉn chu, thì Út Đẹt gần như là phiên bản hoàn toàn đối lập. Nhân vật xuất hiện với diện mạo lam lũ, tóc tai, trang phục và gương mặt đều được xử lý để phù hợp với hoàn cảnh khắc nghiệt của câu chuyện. Mỗi ngày, Minh Kiên dành khoảng 20-30 phút cho công đoạn hóa trang, đồng thời nhiều lần phải để bùn đất, bụi bẩn và các yếu tố của bối cảnh tác động trực tiếp lên ngoại hình.

Nói cách khác, đây là vai diễn mà Minh Kiên gần như phải "giấu" nhan sắc vốn có để trở thành một cô gái bị đẩy vào hoàn cảnh nghiệt ngã. Thế nhưng ngay cả khi được hóa trang cho già dặn, lam lũ và kém sắc hơn hình ảnh thường thấy, những đường nét cơ bản của người đẹp vẫn rất rõ. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cùng đường nét gương mặt nổi bật vẫn khó bị che lấp hoàn toàn. Chính sự đối lập này cũng khiến diện mạo của Minh Kiên trong phim trở thành một trong những điểm khiến khán giả chú ý.

Minh Kiên phải "giấu" nhan sắc để đóng Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Đáng nói hơn, nhan sắc ấy từng đóng vai trò khá đặc biệt ngay từ khi Minh Kiên tìm kiếm vai Út Đẹt. Theo chia sẻ của nàng Hậu, buổi casting Trại Buôn Người có khoảng 300 - 400 diễn viên. Sau khi hoàn thành phần thử vai, cô bất ngờ được ê-kíp yêu cầu tẩy trang hoàn toàn, để mặt mộc rồi chụp hình. Đây là điều khiến Minh Kiên khá bất ngờ bởi cô không phải trường hợp duy nhất tham gia casting, nhưng lại được yêu cầu kiểm tra diện mạo theo cách này. Sau đó, cô tiếp tục gặp đạo diễn Toni Dương Bảo Anh để thử vai lần hai cũng như trao đổi về nhân vật, lần này cô tiếp tục được yêu cầu tẩy trang.

Câu chuyện tẩy trang để trúng vai vì thế nhanh chóng trở thành một chi tiết thú vị xoay quanh lần trở lại màn ảnh của Minh Kiên. Bởi thông thường, chuyện một người đẹp được chú ý nhờ trang điểm, tạo hình hay nhan sắc đã quá quen thuộc. Còn trường hợp của Minh Kiên lại ngược lại, càng bỏ lớp trang điểm, cô càng có thêm cơ hội tiến gần vai diễn.

Dù để mặt mộc nhưng đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong và các đường nét trên khuôn mặt Minh Kiên vẫn rất nổi bật (Ảnh: NSX)

Minh Kiên được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành danh hiệu Á hậu Miss World Vietnam 2023. Người đẹp cao 1,71 m, sở hữu vóc dáng nổi bật và từng hoạt động trong lĩnh vực thời trang trước khi định hướng nghiêm túc hơn với diễn xuất. Bên cạnh hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Minh Kiên còn nhiều lần gây chú ý với diện mạo đời thường gần như không cần son phấn. Gương mặt hài hòa, đôi mắt to tròn, hàng mi dài cùng những đường nét rõ nét giúp người đẹp vẫn nổi bật ngay cả khi để mặt mộc. Đây cũng là một trong những lợi thế khiến nhan sắc của Minh Kiên được nhận xét là kiểu đẹp tự nhiên, không quá phụ thuộc vào lớp trang điểm.

(Ảnh: FBNV)

Mặt mộc ngoài đời của Minh Kiên nhận về nhiều lời khen ngợi (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc Minh Kiên ngày càng hoàn thiện (Ảnh: FBNV)

Bộ phim Trại Buôn Người với sự góp mặt của Minh Kiên hiện đã công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.