Quá túng quẫn, người phụ nữ gieo mình tự tử từ tầng 86 xuống đất nhưng vẫn sống sót thần kỳ nhờ... gió

Sau khi mất việc, người phụ nữ 29 tuổi đến từ quận Bronx, thành phố New York, Mỹ, đã phải sống phụ thuộc vào tiền phúc lợi 100 USD (2,3 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Không đủ khả năng trả tiền nhà, 2 mẹ con của người phụ nữ bị chủ nhà dọa sẽ tống cổ ra khỏi nhà. Trong cơn tuyệt vọng, cô đã gieo mình khỏi tòa nhà Empire State, biểu tượng tài chính của thành phố New York, nhưng chẳng hiểu lý do gì mà cô vẫn toàn mạng trở về.

Đó là một buổi tối Chủ nhật đầu tháng 12/1979, Elvita Adams đã đi từ Bronx đến Manhattan, tìm tới tầng 86 tòa nhà Empire State để ngắm cảnh.

"Những ánh đèn bên dưới rất đẹp, tôi muốn đến gần và chạm vào chúng" - Adams sau này kể lại. Thế là người phụ nữ này đã bất chấp nguy hiểm mà leo ra khỏi hàng rào bao quanh đài quan sát trên tầng 86 để trèo lên trên cao. Đó cũng là lúc cô quyết định tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy xuống dưới.

Nhảy xuống từ tầng 86 của 1 tòa nhà, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy khung cảnh tiếp theo sẽ vô cùng đẫm máu và đau thương bởi người đó sẽ chẳng có một chút xíu cơ hội sống sót nào. Ấy vậy mà Adams đã đánh bại suy nghĩ ấy, cô đã thật sự sống sót.

Thời điểm đó, trời bỗng nổi gió cực mạnh và kết quả là Adams đã bị gió có sức gió khoảng 37-61km/h thổi bay đến một mỏm đá dài 2.5m nhô ra ở tầng 85 của tòa nhà Empire State. Một nhân viên bảo vệ có tên là Frank Clark đã nghe tiếng rên rỉ của Adams và nhanh chóng chạy đến kéo vào bên trong an toàn.

Sau đó, Adams được đưa đến bệnh viện Bellvue trong tình trạng đau đớn dữ dội do bị gãy xương chậu. Ngoài vết thương này, Adams còn được theo dõi tâm thần trước khi người đại diện của bệnh viện nói với truyền thông rằng sức khỏe của bà mẹ 1 con này đã ổn định.

"Tất cả những gì tôi nhớ là nỗi đau. Tôi đau đến mức quên hết cả sợ hãi. Tôi không chắc liệu gió đã đẩy tôi trở lại tòa nhà hay đẩy tôi ra xa" - Adams nói.

Không rõ sau đó, cuộc sống Adams thế nào, những thông tin về cô cũng không được truyền thông tiết lộ. Vào năm 2011, một nữ nghệ sĩ đã thực hiện vở kịch I’ve Been Elvita Adams (Tạm dịch: Tôi là Elvita Adams) lấy ý tưởng từ vụ tự sát của bà mẹ 1 con năm nào. Ở phần kết vở kịch, nhân vật nữ chính sau khi tự tử bất thành đã trở thành một diễn viên hài độc thoại.

Đây được đánh giá là màn tự sát bất thành kỳ diệu nhất trong lịch sử. Hy vọng là sau khi được số phận dang tay cứu sống, Adams sẽ có thêm động lực để tiếp tục sống cho bản thân và con trai 10 tuổi.

