Quá sợ bom tấn chưa chiếu đã thu về 13 tỷ ở Việt Nam, dở đến mấy vẫn cháy vé không cản nổi

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp tháng 7 hằng năm, mọt phim Việt lại chuẩn bị tinh thần chào đón series không thể thiếu tại rạp: Conan Movie. Mang theo độ khủng toàn cầu với niềm háo hức từ tệp fan khổng lồ, dù chất lượng từng phần đôi lúc gây tranh cãi thì sức hút của thương hiệu này với khán giả Việt vẫn gần như không hề suy giảm. Chẳng cần đợi đến ngày khởi chiếu chính thức, nhìn vào con số doanh thu đặt trước đang tăng lên theo từng giờ là đủ hiểu đẳng cấp "bất bại" của chàng thám tử nhí Conan.

Theo thống kê từ Box Office, tính đến 16h ngày 17/7, dù chưa chính thức ra rạp nhưng Conan Movie 29 (2026): Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ đã bỏ túi gần 13 tỷ đồng tiền vé đặt trước cho 2 ngày chiếu sớm (18 - 19/07). Để thấy rõ độ điên rồ của con số này, hãy nhìn vào tình hình ảm đạm chung của phòng vé Việt lúc này. Tổng doanh thu trong ngày của 28 bộ phim đang chiếu ngoài rạp - bao gồm cả bom tấn thần thoại Hollywood được khen ngợi hết lời là The Odyssey - còn chật vật chưa thể kéo tổng doanh thu ngày chạm mốc 10 tỷ đồng. Vậy mà một mình Conan Movie 29, chỉ tính riêng lượng vé đặt trước của suất chiếu sớm, đã dễ dàng vượt qua con số đó.

Trước thông tin ra rạp của Conan Movie 29 (2026): Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ, một trong những phản ứng của khán giả trên MXH là đưa ra ý kiến trái chiều về bộ phim, nhưng không thể phủ nhận thành tích lấp ghế tại phòng vé Việt. "Lại là công thức phá án quen thuộc, vắt sữa bao năm không chán à?", "Conan nó ăn sâu vào khán giả trẻ rồi, nên dù film nó dở cỡ nào vẫn sẽ có một bộ phận fan (lớn) đi coi á. Mà các rạp thì cứ phim nào nhiều người coi thì phim đó được nhiều suất thôi", "Phim năm nay bị đánh giá khá tệ, doanh thu cũng thọt so với vài năm gần đây rồi đấy. Nhưng hot thì vẫn cứ làm bố thôi", "Dở hay chưa biết nhưng hot thì vẫn hot"... là những bình luận về phim. Đối với khán giả, họ nhìn rõ được rằng cùng Doraemon, Conan là món ăn tinh thần mà dù dở hay ngon cũng không thể chối từ.

Bắt đầu từ năm 1997, chuỗi Movie của nhà Toho đã trở thành một thế lực độc tôn. Tại quê nhà Nhật Bản, Movie 29 vừa kết thúc đợt chiếu với hơn 13,5 tỷ Yên (9,19 triệu lượt khán giả), lọt top 4 phần phim ăn khách nhất lịch sử thương hiệu. Ở Việt Nam cũng vậy, sự gắn kết cảm xúc từ những trang truyện tuổi thơ đã biến thương hiệu này thành một "gà đẻ trứng vàng" đích thực.

Trong phần phim thứ 29 mang tên Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ, bối cảnh chính được đặt tại Cầu vịnh Yokohama với điểm nhấn là các pha hành động đua xe tốc độ cao vô cùng nghẹt thở. Câu chuyện xoay quanh một tay lái bí ẩn điều khiển chiếc mô tô màu đen mang biệt danh Lucifer liên tục gây ra những vụ tai nạn nguy hiểm trên đường cao tốc. Sự xuất hiện của nữ cảnh sát xinh đẹp Hagiwara Chihaya - Đội trưởng đội tuần tra giao thông thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa, người được mệnh danh là "Nữ thần gió".

Điểm cộng lớn nhất của phần này là tuyến truyện hoài niệm liên quan đến hai cố thành viên của Học viện Cảnh sát là Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei. Sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại không chỉ mang đến những màn phá án căng thẳng mà còn tạo nên chiều sâu cảm xúc, lấy đi không ít nước mắt của người hâm mộ. Còn Conan, tất nhiên vẫn lần theo hàng loạt manh mối để giải mã những vụ tai nạn liên hoàn và bí mật kéo dài từ nhiều năm trước.