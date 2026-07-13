Mỹ nhân Việt được báo Trung ví như Chương Tử Di: U50 trẻ thách thức thời gian, góp mặt trong nhiều bom tấn Hollywood

Ngô Thanh Vân bắt đầu được khán giả biết đến sau khi giành giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Những năm đầu hoạt động nghệ thuật, người đẹp thử sức ở nhiều vai trò như ca sĩ, người mẫu, vũ công trước khi rẽ hướng sang điện ảnh và tạo dựng tên tuổi.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Ngô Thanh Vân đến khi cô theo đuổi dòng phim hành động. Qua các tác phẩm như Dòng máu anh hùng, Bẫy Rồng, Lửa Phật, Hai Phượng..., nữ diễn viên dần khẳng định vị thế "đả nữ" hàng đầu của màn ảnh Việt nhờ lối diễn xuất mạnh mẽ và khả năng thực hiện các cảnh hành động.

Cô bắt đầu hành trình nghệ thuật khi giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Ảnh: FBNV

Không chỉ ghi dấu ấn trong nước, Ngô Thanh Vân còn tham gia nhiều dự án điện ảnh quốc tế như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods và The Old Guard. Việc liên tục xuất hiện trong các tác phẩm Hollywood giúp cô trở thành một trong số ít diễn viên Việt Nam tạo được dấu ấn trên màn ảnh quốc tế.

Sau đó, Ngô Thanh Vân chuyển trọng tâm sang vai trò nhà sản xuất và đạo diễn. Cô đứng sau nhiều dự án điện ảnh như Song Lang, Hai Phượng, Thanh Sói..., góp phần tạo nên những dấu ấn đáng chú ý cho thị trường phim Việt.

Trước khi trở thành "đả nữ" nổi tiếng của điện ảnh Việt, cô đã thử sức làm ca sĩ, người mẫu, và vũ công. Ảnh: FBNV

Khi tham gia bộ phim Biệt đội ưng biển tại Trung Quốc, Ngô Thanh Vân nhận được sự quan tâm từ truyền thông nước này. Với phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều dạng vai, nữ diễn viên từng được một số trang báo Trung Quốc ví là "Chương Tử Di của Việt Nam". Thời điểm đó, cô cũng xuất hiện trên các cổng thông tin như Sina, Hudong.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ngô Thanh Vân vẫn duy trì sức hút trong lòng công chúng. Ở tuổi U50, nữ diễn viên được nhiều khán giả nhận xét giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng thần thái cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự chú ý không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ.

Nữ diễn viên từng được một số trang báo Trung Quốc ví là "Chương Tử Di của Việt Nam". Ảnh: Tổng hợp

Về đời tư, Ngô Thanh Vân kết hôn với doanh nhân Huy Trần vào năm 2022 sau một thời gian hẹn hò. Từ khi lập gia đình, nữ diễn viên dần thu hẹp các hoạt động nghệ thuật để ưu tiên cho cuộc sống riêng, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên chồng trên mạng xã hội.

Năm 2025, Ngô Thanh Vân xác nhận mang thai con đầu lòng, khép lại nhiều năm chờ đợi của hai vợ chồng. Trong suốt thai kỳ, cô gần như tạm gác mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho hành trình làm mẹ.

Tháng 8 cùng năm, vợ chồng Ngô Thanh Vân chào đón con gái đầu lòng, bé được gọi thân mật là Gạo. Từ khi gia đình có thêm thành viên mới, cả hai lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện trước truyền thông để dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 sau quãng thời gian gắn bó. Ảnh: FBNV