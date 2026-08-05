Sáng 5/8, ghi nhận thực tế tại một số cửa hàng kim cương từng được chú ý sau thông tin chủ tiệm bị khởi tố cho thấy, hoạt động kinh doanh tại các địa điểm này vẫn chưa trở lại bình thường. Đáng chú ý, một số cửa hàng đã thay đổi nội dung thông báo so với thời điểm giữa tháng 7, trong khi có nơi đã qua thời hạn dự kiến mở cửa nhưng vẫn đóng kín.

Ngọc Châu Âu vẫn đóng cửa, không còn thông báo cũ

Tại hai cửa hàng Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, vẫn cửa đóng then cài. Không ghi nhận hoạt động bên trong và cũng không xuất hiện thông báo mới về thời điểm mở cửa trở lại.

Đáng chú ý, những tờ thông báo từng được dán trước cửa hàng đã được gỡ bỏ.

Thông báo trước đó của Ngọc Châu Âu.

Trước đó, ngày 15/7, ghi nhận cửa hàng Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo đóng cửa và dán thông báo của Công ty TNHH Đầu tư NCA. Theo thông báo do bà Hoàng Thị Thanh Nga ký, cửa hàng tạm ngưng hoạt động 2 tuần, từ ngày 11/7 đến hết 24/7, để sắp xếp công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động. Doanh nghiệp khi đó cho biết cửa hàng sẽ hoạt động trở lại vào 25/7.

Tuy nhiên, đến sáng 5/8, tức đã hơn 10 ngày sau mốc dự kiến mở cửa, địa điểm vẫn trong tình trạng đóng cửa.

Theo ghi nhận tại khu vực, một số người dân xung quanh cho biết cửa hàng đã đóng từ thời điểm xuất hiện thông tin bà Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố, và đến nay chưa thấy hoạt động trở lại.

Ghi nhận ở cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo sáng 5/8 (TP. HCM).

Ghi nhận ở cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt sáng 5/8 (TP. HCM).

Trên môi trường trực tuyến, website Ngọc Châu Âu vẫn có thể truy cập bình thường. Tuy nhiên, fanpage Ngọc Châu Âu hiện không còn được tìm thấy; trang cá nhân Hoàng Thanh Nga chuyển sang chế độ khóa bảo vệ trang cá nhân. Đáng chú ý, khi tìm kiếm trên Google Maps, địa chỉ Ngọc Châu Âu tại Trần Hưng Đạo cũng không còn xuất hiện như trước.

Trang cá nhân Hoàng Thanh Nga đã khóa.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố việc khởi tố thêm 4 bị can trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V, trong đó có bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm Ngọc Châu Âu.

Ngọc Tâm vẫn giữ thông báo “2 tuần” nhưng bỏ trống ngày mở cửa, Kim Châu ngừng hoạt động từ 1/8

Tại Ngọc Tâm, cửa hàng vẫn đóng cửa. Trước đó, ngày 15/7, ghi nhận thông báo dán trước cửa cho biết cửa hàng tạm ngưng hoạt động 2 tuần, tuy nhiên đến nay vẫn chưa mở cửa trở lại và phần ngày mở cửa vẫn để trống.

Điều này khiến khách hàng hiện không có thông tin cụ thể về thời điểm cửa hàng sẽ hoạt động trở lại.

Hai cửa hàng kề bên nhau là Ngọc Tâm, Kim Châu vẫn trong tình trạng đóng cửa.

Trước đó, trong ghi nhận ngày 15/7, Ngọc Tâm nằm trong nhóm các cửa hàng kim cương đóng cửa sau thông tin bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, bị khởi tố.

Ngay bên cạnh, cửa hàng Kim Châu cũng trong tình trạng tương tự.

Cửa hàng đóng cửa và đã xuất hiện bảng thông báo mới, cho biết tạm ngừng hoạt động từ ngày 1/8 cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo của tiệm Kim Châu.

Đáng chú ý, Kim Châu trước đó cũng từng đóng cửa trong đợt nhiều cửa hàng kim cương đồng loạt ngừng hoạt động được ghi nhận vào giữa tháng 7.

Như vậy, thay vì đưa ra một mốc thời gian cụ thể để mở cửa trở lại, thông báo của Kim Châu không xác định thời điểm hoạt động bình thường trở lại.

Kim Lý vẫn giữ thông báo nghỉ một tháng

Tại Kim Lý, cửa hàng vẫn đóng cửa và bảng thông báo nghỉ một tháng được dán từ giữa tháng 7 vẫn còn tại địa điểm.

Theo ghi nhận trước đó, thông báo được đưa ra từ ngày 15/7, cho biết cửa hàng tạm ngừng hoạt động trong khoảng một tháng để sửa chữa, nâng cấp.

Cửa hàng Kim Lý vẫn giữ thông báo đóng cửa 1 tháng.

Nếu tính theo thời hạn khoảng một tháng, thời điểm dự kiến trở lại sẽ rơi vào khoảng giữa tháng 8. Sáng 5/8, cửa hàng vẫn chưa mở cửa và thông báo cũ vẫn được giữ nguyên.

Trước đó, bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, cũng nằm trong số các chủ doanh nghiệp được cơ quan điều tra công bố khởi tố ngày 12/7.

Từ những mốc “2 tuần”, “1 tháng” đến “chưa có thông báo mới”

Diễn biến tại các cửa hàng cho thấy thời hạn tạm ngưng được công bố giữa tháng 7 đang có sự thay đổi.

Ngọc Châu Âu từng hẹn mở cửa ngày 25/7 nhưng đến sáng 5/8 vẫn đóng cửa và đã gỡ thông báo cũ. Ngọc Tâm vẫn giữ thông báo “2 tuần” nhưng bỏ trống ngày mở cửa trở lại. Kim Châu chuyển sang thông báo ngừng hoạt động từ 1/8 cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, Kim Lý vẫn giữ thông báo tạm nghỉ một tháng từ 15/7.

Tại thời điểm ghi nhận sáng 5/8, chưa cửa hàng nào trong nhóm được ghi nhận hoạt động trở lại bình thường.

Bảng thông báo vẫn để trống ngày của Ngọc Tâm.

Trước đó, ngày 15/7, từng ghi nhận tình trạng đóng cửa, cài then tại một số tiệm kim cương sau khi cơ quan điều tra công bố khởi tố thêm các chủ doanh nghiệp trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V. Theo thông tin được công bố khi đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan và xác định đường dây này đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng.

Đến sáng 5/8, điều dễ nhận thấy tại các địa điểm này là những mốc thời gian mở cửa từng được thông báo đã không còn thống nhất. Có nơi đã qua ngày hẹn nhưng vẫn đóng cửa, có nơi bỏ trống ngày mở lại, còn có cửa hàng chuyển sang trạng thái “cho đến khi có thông báo mới”.