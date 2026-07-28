Những tiệm kim cương còn mở cửa tại TP.HCM
Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM, khảo sát sơ bộ của Hội cho thấy từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh vàng, kim cương và đá quý trên địa bàn TP.HCM tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, 30 không phải là tất cả. Vẫn còn nhiều tiệm kim cương hoạt động - tính đến chiều 27/7.
Bên cạnh những cửa hàng kim cương, trang sức được khảo sát, theo ghi nhận của chúng tôi, các cửa hàng thuộc các chuỗi lớn như PNJ, SJC, Mi Hồng... vẫn đang hoạt động bình thường.