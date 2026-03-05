Quá nể mỹ nhân đóng liên tiếp 4 phim rating cao nhất Việt Nam: Đã đẹp còn diễn đỉnh, không biết chê vào đâu

Sinh năm 1995 tại Thái Bình, Quỳnh Kool (tên thật Nguyễn Thị Quỳnh) từng được biết đến qua các sitcom và webdrama. Thời điểm mới vào nghề, cô gây chú ý nhờ gương mặt xinh xắn, ánh mắt trong veo và thần thái ngọt ngào. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là định kiến: “đẹp nhưng diễn còn non”.

Quỳnh Kool kiên trì tham gia các dự án chính thống của VFC. Cô chấp nhận bắt đầu từ vai phụ, vai hiền, vai dễ gây tranh cãi; từng bước thử sức với những nhân vật nặng tâm lý hơn. Chính quá trình “va vấp” ấy đã giúp cô thoát khỏi hình ảnh ngọc nữ mờ nhạt để xây dựng nền tảng diễn xuất vững vàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỳnh Kool là một trong số ít nữ diễn viên liên tiếp góp mặt trong 4 bộ phim giờ vàng dẫn đầu bảng xếp hạng người xem toàn quốc - điều mà ngay cả nhiều đàn anh, đàn chị cũng chưa chắc duy trì được.

Bước ngoặt lớn đến từ Đừng Làm Mẹ Cáu, bộ phim phát sóng giai đoạn 2022–2023 và đạt Top 1 rating toàn quốc theo thống kê của Kantar Media. Trong phim, Quỳnh Kool vào vai Hạnh, cô gái trẻ bất đắc dĩ trở thành mẹ đơn thân, phải xoay xở giữa áp lực cơm áo và những tổn thương tình cảm.

Đây là lần đầu tiên khán giả thấy một Quỳnh Kool nhiều nội lực đến vậy. Không còn là những biểu cảm dễ thương đơn thuần, cô thể hiện rõ sự giằng xé nội tâm qua ánh mắt và nhịp thoại tiết chế. Vai Hạnh giúp cô “thăng hạng” ngoạn mục, được ghi nhận như một trong những gương mặt trẻ tiềm năng nhất khung giờ vàng.

Tiếp đó, Chúng Ta Của 8 Năm Sau tiếp tục củng cố vị thế của cô. Bộ phim từng chạm mốc rating 4,2% và có thời điểm vượt mặt Đánh Cắp Số Phận để dẫn đầu bảng xếp hạng cuối năm 2023. Trong vai Nguyệt, một giáo viên trẻ hiền lành nhưng nhiều tổn thương, Quỳnh Kool cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Dù phim gây tranh luận về nội dung, phần thể hiện của cô vẫn được đánh giá cao nhờ lối diễn tinh tế, đặc biệt ở các phân đoạn cảm xúc dồn nén.

Năm 2025, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tiếp tục mang về thành tích ấn tượng. Theo số liệu từ VTV Ratings, phim đạt 6,50% rating, thu hút hơn 6,2 triệu khán giả trong 7 ngày và trung bình 4,6 triệu người xem mỗi phút, dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt tuần 20–26/10/2025.

Trong vai Hoàng Lam, người phụ nữ trưởng thành đối diện hôn nhân rạn nứt và những lựa chọn khắc nghiệt, Quỳnh Kool chứng minh độ chín muồi trong diễn xuất. Đây là dạng vai đòi hỏi chiều sâu tâm lý, nhiều phân cảnh đối đầu căng thẳng, và cô đã xử lý tròn trịa, thuyết phục.

Mới đây nhất, với mức 6.425.790 người xem/phút và 9,07% rating, Bước Chân Vào Đời hiện là bộ phim giờ vàng hot nhất hiện nay. Trong phim, cô vào vai Thương, một nhân vật mang màu sắc rất khác so với những hình tượng trước đó. Nếu Hạnh của Đừng Làm Mẹ Cáu gắn với bi kịch trưởng thành sớm, hay Nguyệt trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau chất chứa tổn thương nội tâm, thì Thương lại là hình ảnh rất đời: dịu dàng, nhẫn nại nhưng không hề yếu đuối.

Những phân đoạn lặng lẽ chịu đựng hay âm thầm đưa ra quyết định quan trọng đều được xử lý chín chắn, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Thành công rating của Bước Chân Vào Đời vì thế không chỉ là con số, mà còn phản ánh sự ghi nhận của khán giả dành cho một nữ diễn viên ngày càng vững vàng trong nghề.

Chỉ trong vài năm, Quỳnh Kool đã trở thành một trong những gương mặt ổn định rating nhất của truyền hình Việt giai đoạn 2023-2026. Liên tiếp ghi dấu qua 4 dự án giờ vàng gồm Đừng Làm Mẹ Cáu, Chúng Ta Của 8 Năm Sau,Gió Ngang Khoảng Trời Xanh và Bước Chân Vào Đời , cô không chỉ sở hữu những con số ấn tượng mà còn xây dựng được hình ảnh bền vững trong lòng khán giả. Việc góp mặt trong 4 tác phẩm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng cho thấy đây không còn là yếu tố may mắn, mà là kết quả của chiến lược nghề nghiệp rõ ràng và sự tiến bộ trong diễn xuất.