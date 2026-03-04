Năm 2026 mới trôi qua được 3 tháng, nhưng giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) đã đón nhận nhiều tin tức rạn nứt hôn nhân của các ngôi sao nổi tiếng, điển hình là Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2002 Hồ Gia Huệ. Đến ngày 4/3, Cbiz lại được 1 phen xôn xao khi dân tình phát hiện dấu hiệu bất thường trong cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Mạch Gia Kỳ và luật sư Vương Quốc Hào.

Theo đó, trong cả Tết Nguyên đán, Mạch Gia Kỳ liên tục đăng ảnh đón năm mới bên 3 con, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của ông xã bên cạnh. Ngoài ra, cư dân mạng còn soi ra việc Mạch Gia Kỳ đã không đeo nhẫn cưới được 1 khoảng thời gian, hình ảnh chung của cô với ông xã luật sư cũng biến mất trên trang cá nhân.

Công chúng nghi vấn hôn nhân của Mạch Gia Kỳ và chồng luật sư gặp trục trặc. Ảnh: Sina, On.

Hiện, công chúng không khỏi lo lắng cho cuộc sống gia đình hiện tại của Mạch Gia Kỳ. Cư dân mạng nghi ngờ biểu tượng gợi cảm xứ Hương Cảng đình đám một thời và chồng luật sư đã xảy ra bất hòa, hôn nhân rạn nứt và đang ly thân. Truyền thông đã liên hệ với Mạch Gia Kỳ, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Mạch Gia Kỳ và luật sư Vương Quốc Hào - người không màng quá khứ tai tiếng, từng bị lộ ảnh nóng của cô - kết hôn vào năm 2006. Mạch Gia Kỳ là người chủ động ép cưới, cầu hôn ông xã. Sau khi sinh 2 con trai và 1 con gái, nữ diễn viên rút khỏi showbiz.

Vương Quốc Hào đã không màng quá khứ bị lộ ảnh nhạy cảm của Mạch Gia Kỳ để tiến tới hôn nhân với nữ diễn viên đình đám. Ảnh: On.

Mạch Gia Kỳ là 1 trong những "bom sex", "nữ thần gợi cảm" hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1990. Năm 17 tuổi, Mạch Gia Kỳ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1993. Khi đó, cô được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vương miện cao quý nhờ gương mặt xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm và khả năng ứng xử tốt. Thế nhưng, trước thềm chung kết chỉ vài tiếng, hình ảnh nhạy cảm của Mạch Gia Kỳ đã xuất hiện tràn làn trên mặt báo, khiến giới giải trí chấn động. Kết quả là cô bị đánh trượt khỏi top 10 chung cuộc đầy đáng tiếc.

Theo Mạch Gia Kỳ, năm 15 tuổi, cô đã bị bạn trai nhiếp ảnh gia dụ dỗ chụp ảnh không mảnh vải che thân. Người đàn ông đã lưu giữ lại những hình ảnh riêng tư này của cô. Sau đó, cả 2 chia tay. Tuy nhiên, Mạch Gia Kỳ không ngờ rằng gã bạn trai cũ vì hám tiền đã đem ảnh nóng của cô bán cho vô số tờ báo giải trí lá cải ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Hong Kong. Scandal lộ ảnh khỏa thân này cũng trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời của Mạch Gia Kỳ.

May mắn là đài TVB vẫn đánh giá Mạch Gia Kỳ là viên ngọc tiềm năng, ký hợp đồng và trao cho người đẹp này cơ hội gây dựng sự nghiệp trong showbiz. Cô nổi tiếng với các phim Bao Thanh Thiên, Hồ Sơ Trinh Sát 2, Tiểu Bảo và Khang Hy, Nghĩa Nặng Tình Thân ... Trong cuộc đời mình, điều Mạch Gia Kỳ hối hận nhất chính là đi chụp ảnh nhạy cảm. Những bức ảnh này khiến cô dính scandal lớn nhất sự nghiệp, không cách nào có thể đứng trên đỉnh hào quang và luôn cảm thấy hổ thẹn với các con.

Mạch Gia Kỳ là nữ thần gợi cảm đình đám showbiz Hoa ngữ một thời. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu