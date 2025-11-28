Quá nể mỹ nam Việt giảm 10kg chỉ trong 1 tuần, visual thăng hạng đến mức MXH toàn lời khen

Ekip Ai Thương Ai Mến vừa tung ra trailer và poster, chính thức mở màn cho hành trình giới thiệu bộ phim tới công chúng. Dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026, đây cũng là lần Thu Trang trở lại với vai trò đạo diễn, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh độc đáo. Nhiều khán giả kỳ vọng tác phẩm sẽ ghi dấu ấn mạnh tại các rạp chiếu trong nước và tiếp tục củng cố tên tuổi của nữ đạo diễn trên màn ảnh Việt.

Ai Thương Ai Mến vừa tung ra trailer và poster

Teaser trailer chính thức của Ai Thương Ai Mến

Dàn cast bao gồm nhiều tên tuổi nổi bật trong làng phim Việt như Thu Trang, Ngọc Thuận, NSƯT Ngọc Hiệp, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh… Đặc biệt, sự xuất hiện của Ngọc Thuận với vai trò nam chính khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trong tạo hình công tử miền Tây, với trang phục sang trọng và thần thái điềm đạm, Ngọc Thuận ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Đây cũng là lần đầu tiên anh hợp tác cùng Thu Trang trên màn ảnh rộng, hứa hẹn mang đến sự tương tác ăn ý giữa hai diễn viên vốn có phong cách diễn xuất rất khác nhau.

Trong phim, Ngọc Thuận vào vai cậu Khả, một thiếu gia miền Tây giàu có và sành điệu. Mối quan hệ “không đội trời chung” giữa Khả và Hai Mến (Thu Trang) dần biến thành tình cảm, bắt đầu từ những màn tranh luận, châm biếm hài hước, rồi phát triển thành sự thấu hiểu và yêu thương. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến câu chuyện tình vừa ngọt ngào, vừa nhiều cung bậc cảm xúc.

Đoạn teaser trailer cho thấy tương tác ăn ý giữa Ngọc Thuận và Thu Trang

Để nhập vai cậu Khả, Ngọc Thuận trải qua nhiều vòng casting và thậm chí đã giảm 10kg cấp tốc trong một tuần để phù hợp với hình ảnh nhân vật. Để có thể giảm cân nhanh, anh chia sẻ mình đã tập thể dục 3 lần mỗi ngày. Nam diễn viên vốn sở hữu diện mạo bảnh bao, điển trai, đường nét trên khuôn mặt vô cùng nam tính. Nhờ pha “lột xác” này, Ngọc Thuận trông càng phong độ và trẻ trung.

Anh chia sẻ: “Ngay từ khi đọc vài trang kịch bản lúc casting, tôi đã nổi da gà vì nhân vật quá thú vị”. Thu Trang đánh giá cao khả năng nhập vai linh hoạt của Ngọc Thuận, đồng thời phong thái và chiều sâu cảm xúc của anh hoàn toàn phù hợp với hình tượng công tử miền Tây: “Tôi chọn Thuận vì gương mặt hiền lành, thiện cảm, vừa đủ để khán giả yêu mến một công tử ăn chơi mà vẫn có nét dễ gần. Điều quan trọng là tìm được gương mặt chạm được tinh thần nhân vật, và Thuận có điều đó.”

Nam diễn viên cấp tốc giảm 10kg để phù hợp cho nhân vật

Ngọc Thuận thừa nhận cậu Khả là một vai diễn thử thách, đòi hỏi nhiều biến chuyển tâm lý: “Trong suốt quá trình quay, Thu Trang không chỉ là bạn diễn mà còn là người thầy ‘một kèm một’ giúp tôi nhập tâm vào nhân vật. Thật tuyệt khi được hợp tác cùng chị lần này.” Anh cũng chia sẻ rằng việc trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm là một món quà quý giá: “Tôi sống cùng nhân vật gần như 24/7, từ cách nói chuyện, cử chỉ đến tâm lý, cả trong quá trình quay lẫn thời gian dài sau đó.” Với những gì đã thể hiện, cậu Khả hứa hẹn sẽ là một làn gió mới trong Ai Thương Ai Mến, mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả khi phim ra mắt.

Đáng nói, Ai Thương Ai Mến cũng đánh dấu sự trở lại của Ngọc Thuận trên màn ảnh rộng sau gần 20 năm kể từ bộ phim Trai Nhảy. Trong khoảng thời gian vắng bóng khỏi giới điện ảnh, anh tập trung vào truyền hình và để lại dấu ấn với các vai diễn trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Vợ chồng Đậu thời @…

Ở tuổi 40, Ngọc Thuận bảnh bao, phong độ và trẻ trung

Một số bình luận của netizen:

- Ngọc Thuận bảnh quá, đúng chuẩn công tử miền Tây, kết hợp với Thu Trang chắc sẽ cực Thuận ngày càng trẻ ra nhỉ?

- Coi trailer mà đã thấy chemistry giữa Thu Trang và Ngọc Thuận ổn rồi, mong phim ra rạp quá.

- 20 năm mới trở lại màn ảnh rộng, Ngọc Thuận lăn xả quá ta.

- Nhìn nhân vật cậu Khả là thấy kiểu tài tử rồi.

- Ở ngoài Thuận đẹp trai lắm, hình như trong nhóm chơi xe motor hay sao ý.

Ai Thương Ai Mến mở ra chuỗi diễn biến căng thẳng, hé lộ những sóng gió mà chị em Mến - Thương phải đối mặt. Mến (Thu Trang) - chị cả trong gia đình bỗng trở thành trụ cột khi cha mẹ qua đời do tai nạn, một mình gồng gánh những món nợ nần chồng chất. Trong hoàn cảnh khó khăn, Mến chịu sức ép tàn nhẫn từ bà Tư Biếc (NSƯT Ngọc Hiệp): Bị ép bán nhà, bắt quỳ gối dưới mưa và bị đánh cho đến bật khóc.

Đỉnh điểm bi kịch xảy ra khi ngay trong đám tang của gia đình, hai chủ nợ khác Trung Lùn và Tiến Luật vẫn kéo đến đòi nợ. Cao trào được đẩy lên tận cùng khi Tiến Luật ngang nhiên ép Thương phải bán trinh để giải quyết số tiền gia đình đang thiếu.