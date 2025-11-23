Cảnh người đàn ông miền Tây khóc lóc cầu xin 1 điều qua camera khiến hàng triệu người không thở nổi

Gần đây, trên mạng xã hội TikTok rầm rộ một đoạn video ghi lại cảnh tượng đau lòng, thu hút hàng triệu lượt xem. Trong video, một người đàn ông ở miền Tây đã có hành động không ai ngờ, được camera trong nhà ghi lại toàn bộ.

Trong video do camera ghi lại, người đàn ông đã bắc thang lên trên phía camera và nói vào đó. Người này xưng cha, và dường như đang nói chuyện với con trai của mình thông qua ống kính. Với điệu bộ xót xa và day dứt, người đàn ông hỏi thăm sao ông gọi điện cho con hoài không được, và gây chú ý với câu "Có mỗi cái chữ hiếu mà cha ép con quá, phải không con?". Người cha già sau đó vừa khóc vừa nói rằng sẽ không ép con lấy vợ nữa, muốn con theo đuổi những gì mình muốn. Sau cùng, ông thú nhận rất nhớ con, van xin con hãy về thăm ông.

Cảnh tượng người cha van xin con của mình được camera ghi lại

Người cha đau khổ, xin con đừng giận và hãy về nhà

Đoạn video này gây xúc động mạnh, khiến hàng triệu cư dân mạng xót xa. Có người thậm chí bình luận rằng không thở nổi, khóc hết nước mắt khi xem video. Còn có netizen lại đồng cảm sâu sắc khi không còn cha trên đời.

Cư dân mạng xúc động vì đoạn video

Thực chất đây là một cảnh trong bộ phim Cưới Vợ Cho Cha đang chiếu rạp thời gian gần đây. Trong video là nhân vật Sáu Sếu do NSƯT Hữu Châu thể hiện. Vì ép con lấy vợ theo tâm nguyện của vợ quá cố, ông khiến nam chính Út Tửng (Trương Minh Thảo đóng) tức giận, thậm chí không muốn trở về nhà nữa. Vì lẽ đó, ông Sáu Sếu mới nói chuyện, cầu xin con trai về nhà qua video.

NSƯT Hữu Châu được khen ngợi về diễn xuất trong Cưới Vợ Cho Cha

Bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm lấy chất liệu miền Tây chân chất, dùng lát cắt câu chuyện của cha con ông Sáu để thể hiện những mâu thuẫn gia đình gần gũi, dễ tìm thấy trong cuộc sống. Trong phim, Út Tửng về quê và đối mặt với những lời hối thúc lấy vợ, ép đi xem mắt của cha mình. Tuy nhiên, anh cũng cất giấu những bí mật trên thành phố, đặc biệt liên quan đến cô gái tên Trang (Thúy Diễm đóng). Liệu sau cùng, cả hai cha con có thể làm lành?

Cưới Vợ Cho Cha đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.