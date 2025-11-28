Quá khứ nhiều người chưa biết về Phương Oanh

Bộ phim “Gió ngang khoảng trời xanh” đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên Phương Oanh vừa chính thức khép lại. Phương Oanh được đánh giá cao cả về nhan sắc và phong cách khi hóa thân vào vai Mỹ Anh - một người phụ nữ giỏi giang, xuất thân từ gia đình khá giả và sẵn sàng gác lại sự nghiệp riêng để làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Loạt tạo hình nhận được cơn mưa lời khen của Phương Oanh trong bộ phim mới nhất

Những set đồ thanh lịch, sang trọng Phương Oanh lựa chọn nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng. Nhiều khán giả nhận xét người đẹp sinh năm 1989 đã có màn lột xác ấn tượng về thời trang so với những vai diễn trước đây. Qua các tác phẩm, Phương Oanh luôn có sự thay đổi phong cách khác nhau để khắc họa rõ nét nhất cá tính của nhân vật.

Hương vị tình thân

Nhiều người chưa biết Phương Oanh từng có tạo hình bụi bặm trong “Hương vị tình thân”

Với vai diễn kỹ sư điện nước Nam có cá tính mạnh mẽ trong “Hương vị tình thân”, Phương Oanh lựa chọn trang phục đơn giản, có phần bụi bặm, chủ yếu là gam màu tối. Nữ diễn viên cho biết cô mất nhiều thời gian để tìm mua quần áo phù hợp tại các cửa hàng bình dân, cửa hàng bán đồ trực tuyến. Phụ kiện Phương Oanh sử dụng trong phim thường là đồng hồ thể thao và túi đeo chéo, balo.

Phương Oanh từng phản hồi khán giả lý do lựa chọn trang phục đơn giản là để phù hợp với nghề nghiệp của nhân vật trong “Hương vị tình thân”

Lựa chọn số phận

Phương Oanh từng tiết lộ nhân vật Trang, con gái của đại gia bất động sản trong phim “Lựa chọn số phận” giống cô tới 80%. Chính vì vậy nữ diễn viên đầu tư mạnh tay vào trang phục tiền tỷ trong phim.

“Không chỉ quần áo mà giày dép, phụ kiện đi kèm cũng phải cực kì tỉ mỉ và Oanh quyết định đầu tư luôn. Mỗi lần tôi đi quay là phải đem theo ba vali đồ để lên hình một cách chỉn chu nhất. Điều này chắc chắn sẽ khiến khán giả thích thú còn tôi thì cũng rất vui vì có cơ hội thể hiện”, nữ diễn viên chia sẻ.

Phương Oanh chọn phong cách sang chảnh, thời thượng trong “Lựa chọn số phận”

Cô gái nhà người ta

Vai diễn cô giáo Uyên trong phim “Cô gái nhà người ta” của Phương Oanh cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi phong cách giản dị, mộc mạc. Theo tiết lộ của đạo diễn, đây là một vai diễn Phương Oanh dành nhiều tâm huyết, không ngại “làm xấu” mình để hoá thân trọn vẹn vào nhân vật.

Phương Oanh diện mẫu sơ mi để hoá thân thành cô gái quê chân chất trong phim “Cô gái nhà người ta”

Quỳnh búp bê

Quỳnh “búp bê” là vai diễn bước ngoặt gắn liền với tên tuổi của Phương Oanh, đưa danh tiếng của cô vụt sáng vào năm 2018. Nhân vật Quỳnh với số phận chìm nổi với sự thể hiện ấn tượng của Phương Oanh đã chạm đến trái tim khán giả.

Vai diễn để đời Quỳnh búp bê của Phương Oanh

Theo tiết lộ của Phương Oanh, thời trang của Quỳnh trong phim có sự thay đổi từ phong cách chân chất với những trang phục như quần tây, áo sơ mi đến những trang phục hơn.

Từ khi nhận được kịch bản của đạo diễn, Phương Oanh mất hơn một tháng để đi tìm và chuẩn bị phục trang. “Tính tôi là người khá cầu toàn nên việc chọn trang phục cho nhân vật của mình cũng khiến tôi mất ăn, mất ngủ. Tôi bỏ công, bỏ sức ra đi tìm những bộ váy hợp lý nhất, thậm chí không có sẵn tôi còn phải tự đặt may”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ngược chiều nước mắt

Đảm nhận vai Mai - cô sinh viên yếu đuối trong “Ngược chiều nước mắt”, Phương Oanh lựa chọn trang phục đơn giản, nữ tính để làm nổi bật tính cách của nhân vật.

“Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã thấy vai diễn này khó với mình vì Mai khác hoàn toàn so với con người tôi ngoài đời cả về tính cách, tâm lý lẫn những biểu đạt bên ngoài. Đây cũng là vai diễn khác hoàn toàn với những nhân vật tôi từng thể hiện trước đó”, người đẹp sinh năm 1989 bộc bạch. Chính vì điều này, đã có khoảng thời gian Phương Oanh áp lực, phải “gồng mình để làm tròn vai, thậm chí có những đêm còn mất ngủ vì lo lắng”.

Vai diễn cô sinh viên yếu đuối trong “Ngược chiều nước mắt” của Phương Oanh

(Ảnh: Tổng hợp VTV/FBNV)