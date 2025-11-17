"Cách cứu vãn cuộc hôn nhân của Phương Oanh"

Đã lâu mới trở lại màn ảnh, Phương Oanh vẫn là “biểu tượng diễn xuất” khiến cộng đồng mạng phải hết lời khen ngợi. Trong bộ phim giờ vàng đang hot - Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, vai diễn Mỹ Anh do Phương Oanh đảm nhận liên tục khiến khán giả phải bất ngờ. Đặc biệt là trong giai đoạn diễn biến tâm lý được đẩy lên đỉnh điểm, Phương Oanh khiến người xem cùng khóc, cùng cười, cùng đau khổ.

Theo đó trong tập phim mới nhất, Mỹ Anh đã quyết tâm “dứt áo ra đi” khi biết chồng (Doãn Quốc Đam đóng) từng phản bội mình. Sau những khoảnh khắc tổn thương đến tột cùng, nhân vật của Phương Oanh mạnh mẽ ly hôn, đưa con trai rời khỏi căn hộ mà 2 vợ chồng từng ở để về nhà ngoại.

Cảnh chia ly của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam trong phim khiến dân tình khóc hết nước mắt

Cảnh Phương Oanh diễn nuốt nước mắt vào trong, cố tỏ ra vững vàng trước mặt con trai để dứt khoát rời đi khiến cộng đồng mạng liên tục bàn tán. Không những thế, khoảnh khắc chồng của Phương Oanh trong phim hối hận khi làm tan vỡ gia đình, không thể níu giữ hạnh phúc cũng khiến không ít người “động lòng” thương cảm.

Đáng chú ý nhất, khoảnh khắc "con trai của Phương Oanh" chạy lại vừa khóc, vừa ôm lấy Doãn Quốc Đam để tạm biệt khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Dân tình cho rằng, xem phim thấy rõ được nội tâm giằng xé của từng nhân vật cũng như thương cho những đứa trẻ không được trọn vẹn vì sai lầm của người lớn.

Diễn xuất của các diễn viên đẩy bi kịch gia đình lên đỉnh điểm

Chính bởi điều này, netizen liên tục nhắc tên Phương Oanh, dốc lòng “cứu vãn” cho cuộc hôn nhân của hai vợ chồng cô. Một cư dân mạng bày tỏ mong muốn khuyên Phương Oanh có thể tha thứ, bỏ qua cho sai lầm của chồng. Người này cho rằng, ai cũng biết người chồng đã quá sai khi phản bội vợ, đẩy gia đình đến nguy cơ tan vỡ. Tuy nhiên, vì con cái, cộng đồng mạng mong cả hai có thể hàn gắn.

“Thôi thì vì con, chị hãy tha thứ, bỏ qua cho anh ấy 1 lần đi. Nhìn anh ấy cũng khổ thân quá, đặc biệt là con trai. Nhìn bé tủi thân, khổ thân mà thương lắm. Xem nó ôm bố mà thấy đau đớn trong tim, buồn lắm. Còn nếu như cảm giác không thể nào tha thứ được thì hai vợ chồng có thể vẫn sống chung cho con có đủ bố mẹ, trước mặt con thì vẫn vui vẻ còn sau đó như thế nào thì tuỳ. Cách giải quyết đó hay hơn”, netizen gửi lời đến Phương Oanh.

Đoạn clip khiến cả cõi mạng đòi tag Phương Oanh vào xem đang viral (Nguồn: @Quân mét 8)

Phía dưới đoạn clip, nhiều người bật cười vì lời khuyên nhưng cũng gật gù, bàn luận vì đây vốn là câu chuyện thường thấy ở ngoài đời.

Cộng đồng mạng cho rằng, nếu trong phim thì đúng là cũng mong Phương Oanh có thể tha thứ cho chồng một lần. Bởi nhiều người bày tỏ, chồng của cô cũng đã có phần hối hận, vốn dĩ bản chất là một người chồng tốt nhưng vì một phút nông nổi.

Tuy nhiên, không ít người lại bày tỏ, chỉ những ai đã từng tổn thương mới thấu hiểu được quyết định của Phương Oanh. Biết rằng bố mẹ ly hôn, con cái sẽ là người khổ nhất nhưng dân tình cho hay, nếu các con lớn lên trong gia đình bố mẹ không hạnh phúc, lạnh nhạt thì cũng ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý, tình cảm.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ai tag Phương Oanh vào đây đi, mình cũng muốn cô ấy tha thứ cho chồng 1 lần. Dù biết ông chồng sai nhưng mà nhìn đứa con tội quá”.

- “Khuyên chân thành luôn đó, cho nhau một cơ hội đi chị Phương Oanh. Em biết chị đau khổ nhưng cũng còn thương mà”.

- “Buồn cười quá, xem phim xong mà giờ cả cộng đồng mạng xúm vào cứu hôn nhân cho Phương Oanh - Doãn Quốc Đam. Nhưng gia đình này đúng là đỉnh cao diễn xuất, xem đoạn bé trai ôm bố mà mình cũng khóc rưng rức”.

- “Nhưng ai phải trải qua rồi mới hiểu, bị phản bội đau đớn lắm. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể trở lại như ban đầu”.

- “Sai lần 1, rồi lại có lần 2, lần 3. Nhìn thấy gia đình tan vỡ, vợ chồng khóc quá trời cũng thương. Ngoài đời mà như vậy chắc cũng khó để tha thứ”.