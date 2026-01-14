Quá khứ mà Linh Trương không muốn giấu

Thời gian gần đây, Linh Trương (tên đầy đủ là Trương Diệu Linh, sinh năm 2001, đến từ Hà Tĩnh) là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Nhiều từ khóa liên quan đến cô nàng đều lọt tìm kiếm phổ biến.

Linh Trương (Ảnh: IGNV)

Cũng chính từ đây thông tin xoay quanh đời tư, ngoại hình và quá khứ của Linh Trương đều nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong đó có những hình ảnh của cô nàng trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Hình ảnh được cho là Linh Trương ngày xưa (Ảnh: MXH)

Và Linh Trương của hiện tại (Ảnh: FBNV)

Những khoảnh khắc này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận. Không ít người cho rằng ngoại hình của cô ở hai thời điểm có sự khác biệt rõ rệt, thậm chí khó nhận ra.

Ngược lại, một số ý kiến cho rằng diện mạo trước đây của Linh Trương vốn đã có nét riêng, việc can thiệp thẩm mỹ và làm đẹp chỉ giúp cô trắng hơn, các đường nét trở nên rõ ràng hơn. Cũng từ đó, khái niệm “dậy thì thành công” được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều khi nói về trường hợp của cô.

Theo quan sát ở tài khoản cá nhân, những hình ảnh Linh Trương từ năm 18 tuổi vẫn được cô giữ nguyên, không giấu giếm cũng không chối bỏ. Từ năm 19 tuổi, gương mặt cô nàng có sự thay đổi rõ ràng.

Linh Trương năm 18 tuổi và năm 19 tuổi (Ảnh: FBNV)

Bản thân cô nàng cũng từng công khai thừa nhận đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Mỹ nhân Hà Tĩnh cho rằng mong muốn cải thiện ngoại hình là điều phổ biến, đặc biệt với những người làm việc trong lĩnh vực giải trí và thời trang. Cũng theo cô nàng, việc chăm chút cho vẻ ngoài, trang điểm hay can thiệp thẩm mỹ ở mức độ phù hợp là lựa chọn cá nhân và không có gì cần che giấu.

Trước đó, Linh Trương đã được biết đến trong vai trò người mẫu ảnh từ khá sớm, khoảng 18 - 19 tuổi. Sau khi nhờ cậy dao kéo, chăm chút nhan sắc và phong cách trang điểm đậm, Linh Trương từng được một bộ phận cư dân mạng gọi là “bản sao Phạm Băng Băng”.

Hiện tại, Linh Trương vẫn hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và hợp tác cùng nhiều shop thời trang. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân, mặc toàn đồ hiệu, xuất hiện tại các địa điểm sang trọng, có những chuyến du lịch xa xỉ,... khiến dân tình tò mò.

Một số hình ảnh khác của Linh Trương:

Cuộc sống sang chảnh của mỹ nhân Hà Tĩnh hiện tại (Ảnh: FBNV)

