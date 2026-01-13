Linh Trương - gái đẹp bị toxic vì "lúc nào cũng thấy đang ở khách sạn hạng sang" là ai?

Những ngày gần đây, cái tên Linh Trương bất ngờ xuất hiện dày đặc trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, thu hút hàng loạt lượt tìm kiếm và bàn luận. Từ những câu chuyện xoay quanh đời sống cá nhân đến các mối quan hệ tình cảm được dân mạng đặt dấu hỏi, cái tên “Linh Trương là ai?”, "Vì sao clip nào cũng thấy quay ở khách sạn", "Linh Trương làm nghề gì suốt ngày thấy đi du lịch..." nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Linh Trương đang là cái tên được tìm kiếm nhiều trên MXH TikTok.

Trên mạng xã hội, Linh Trương sở hữu hơn 650 nghìn người theo dõi cùng hơn 20 triệu lượt yêu thích.

Tại đây, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch nước ngoài, lưu trú tại các khách sạn hạng sang, check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng - khi thì cùng bạn bè, lúc lại một mình. Điều khiến dân tình chú ý không chỉ nằm ở nhan sắc của cô gái sinh năm 2001 mà còn là vibe sang chảnh, phong thái tự tin và lối sống được cho là khá “thượng lưu” so với độ tuổi.

Chính vì vậy, nhiều thông tin tiêu cực bủa vây Linh Trương suốt những năm qua.

Linh Trương tên đầy đủ là Trương Diệu Linh, sinh năm 2001, quê Hà Tĩnh. Cô từng theo học khoa Múa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và hiện đang hoạt động với vai trò mẫu ảnh tự do, influencer trên mạng xã hội.

Linh Trương nổi tiếng khi học Đại học.

Linh Trương bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 2019, khi vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm đó, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ gương mặt sáng, đường nét hài hòa và visual cuốn hút. Nhan sắc của Linh Trương được ví như Phạm Băng Băng bản Việt.

Nhan sắc Linh Trương được ví như Phạm Băng Băng bản Việt.

Đến năm 2022, Linh Trương tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Face Vietnam. Tại chương trình, hot girl sinh năm 2K1 khiến nhiều người trầm trồ bởi gương mặt mộc gần như không tì vết, thậm chí còn được cộng đồng mạng ví von là “bản sao Phạm Băng Băng”. Dù không đi sâu vào các vòng trong, sự xuất hiện của Linh Trương vẫn để lại dấu ấn nhất định với khán giả.

Cũng trong một khoảng thời gian, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh được cho là Linh Trương trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc của cô nhanh chóng bị đặt lên “bàn cân”, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng hai diện mạo có sự khác biệt rõ rệt, thậm chí khó nhận ra là cùng một người. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ rằng Linh Trương vốn đã có nền tảng gương mặt tốt, việc can thiệp thẩm mỹ chỉ giúp cô trông sắc sảo và cuốn hút hơn. Phần đông netizen đều công nhận cô nàng có màn “dậy thì” và thay đổi ngoại hình khá thành công.

Nhan sắc Linh Trương ở tuổi 25.

Về phía mình, Linh Trương từng thẳng thắn thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho rằng việc quan tâm đến ngoại hình, mong muốn bản thân trở nên xinh đẹp hơn là điều hoàn toàn bình thường đối với con gái và không có gì cần phải giấu giếm.

Hiện tại, ở tuổi 25, Linh Trương tận hưởng cuộc sống với hình ảnh được nhiều người nhận xét là "giống trong mơ". Những bức ảnh check-in tại các nhà hàng đắt đỏ, khách sạn cao cấp, sử dụng đồ hiệu của cô thường xuyên trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Linh Trương chăm chỉ khoe cuộc sống sang chảnh lên MXH.

Cô nàng đi du lịch nhiều nơi, check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng.

Bên cạnh câu chuyện về nhan sắc và phong cách sống, Linh Trương cũng không ít lần được gọi tên trong những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm, công việc và đời tư. Hot girl 2K1 từng vướng vào nhiều tin đồn, thậm chí trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Có ý kiến cho rằng Linh Trương là cô gái đang bị toxic (tấn công, chỉ trích) nhiều nhất MXH.

Trước những thông tin tiêu cực này, trong một đoạn clip do nhà sản xuất The Face Vietnam đăng tải vào cuối năm 2022, Linh Trương đã trực tiếp lên tiếng khi trả lời host Nam Trung cùng các huấn luyện viên. Cô thẳng thắn phủ nhận những cáo buộc liên quan đến việc là “người thứ ba” cũng như các hình ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội, khẳng định những thông tin đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm cá nhân.

“Em xin khẳng định hoàn toàn không. Em đã xem và suy xét tất cả những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội thì đó hoàn toàn không phải em. Em chắc chắn những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống của mình. Em khẳng định đó là ảnh ghép", cô chia sẻ.

Hiện tại, Linh Trương vẫn tiếp tục chia sẻ cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội dù vẫn thường xuyên bị công kích.

Ảnh: FBNV.