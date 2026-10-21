Quá khứ không ngờ đến của "mẹ bỉm" đẹp nhất sàn diễn Victoria's Secret

Show nội y cực hot Victoria's Secret Fashion Show liên tục trở thành tâm điểm bàn tán trên toàn cầu với vô số khoảnh khắc bùng nổ. 1 trong những cái tên chiếm sóng truyền thông mạnh mẽ nhất năm nay chính là Barbara Palvin.

Hóa thân thành "mẹ bỉm" đẹp nhất sàn diễn năm nay, chân dài đình đám người Hungary khiến khán giả nín thở khi tự tin sải bước catwalk chỉ sau... 6 tuần sinh con. Sắc vóc gợi cảm, vóc dáng thon gọn nhanh chóng đến ngỡ ngàng cùng thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của cô đã nhận về "mưa" lời khen từ công chúng thế giới. Chân dài sinh năm 1993 còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của "fan cuồng số 1" là người chồng tài tử Dylan Sprouse, khiến dân tình ghen tỵ không ngớt.

Barbara Palvin là "mẹ bỉm" hot nhất sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show năm nay. Clip: X

Cô tỏa sáng rạng rỡ khi chỉ mới sinh con được 6 tuần. Ảnh: X

Giữa lúc cái tên Barbara Palvin đang phủ sóng toàn cầu, cộng đồng mạng lại bất ngờ chuyền tay nhau một bức ảnh trong quá khứ của cô, mở ra một cơ duyên "không ai ngờ đến" giữa chân dài hàng đầu phương Tây và nam thần đình đám xứ Hàn. Lùi lại thời điểm năm 2016, Barbara Palvin khi đó đã là một người mẫu quốc tế danh tiếng, đáp chuyến bay đến Hàn Quốc để tham dự trình diễn cho thương hiệu Metrocity tại Seoul Fashion Week.

Lúc này, trong show diễn có 1 người mẫu trẻ tên là Byeon Woo Seok. Anh cũng trình diễn catwalk, và chụp ảnh chung cùng Barbara Palvin. Chẳng ai ngờ chàng người mẫu gầy gò vô danh ngày ấy chính là tài tử đình đám Byeon Woo Seok ngày nay.

Quá khứ không ai ngờ đến của Barbara Palvin và Byeon Woo Seok. Ảnh: X

Cả 2 đều là người mẫu catwalk cho thương hiệu Metrocity tại Seoul Fashion Week 2016. Clip: X

Việc 2 cái tên tưởng chừng ở 2 thế giới hoàn toàn khác biệt, chưa từng liên quan đến nhau từ quốc tịch, thị trường hoạt động cho đến định hướng sự nghiệp từng chung 1 khung hình khiến người hâm mộ không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mối duyên ngầm từ thập kỷ trước giờ đây trở thành chủ đề bàn luận vô cùng thú vị, nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội.

Ảnh: News1

Mối duyên không ngờ của Barbara Palvin và Byeon Woo Seok gây bão mạng xã hội. Ảnh: X

Sau 10 năm kể từ bức ảnh kỷ niệm tại Seoul, sự nghiệp và cuộc sống của Barbara Palvin đã có những bước tiến vô cùng rực rỡ. Cô được công chúng nhớ đến là một trong những "Thiên thần" chính thức cuối cùng được kết nạp vào đội ngũ huyền thoại của Victoria's Secret trước khi hãng tuyên bố tái cấu trúc thương hiệu và dừng mô hình Thiên thần độc quyền.

Dẫu vậy, sự gắn bó giữa Barbara Palvin và đế chế nội y vẫn chưa từng đứt gãy. Khi Victoria’s Secret mang show diễn trở lại trong 3 năm gần đây, Barbara Palvin luôn là gương mặt không thể thiếu. Đặc biệt, màn trình diễn mới nhất khi cô chỉ mới sinh con 6 tuần đã khiến cả thế giới phải thán phục.

Người mẫu sinh năm 1993 gắn bó với Victoria's Secret. Ảnh: X

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô hiện tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên nam diễn viên Dylan Sprouse. Cặp đôi kết hôn vào năm 2023 sau nhiều năm hẹn hò và tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Vợ chồng siêu mẫu công bố tin mang thai tại thảm đỏ LHP Cannes 2026 và đã đón con gái đầu lòng hồi tháng 9 vừa qua Từ một cô gái trẻ nổi bật trên sàn diễn quốc tế, Barbara Palvin giờ đây đã trở thành người phụ nữ vừa có sự nghiệp vững vàng, vừa xây dựng tổ ấm riêng.

Cô đã kết hôn với Dylan Sprouse và sinh con gái đầu lòng. Ảnh: X

Trong khi đó, hành trình của Byeon Woo Seok lại mang màu sắc của một cú bứt phá ngoạn mục. Từng hoạt động với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, nam diễn viên dần tạo dựng tên tuổi qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Bước ngoặt lớn đến khi anh gây tiếng vang với bộ phim Lovely Runner năm 2024, đưa tên tuổi vươn lên hàng ngũ những nam thần được săn đón hàng đầu tại Hàn Quốc.

Ngoài khả năng diễn xuất, ngoại hình của Byeon Woo Seok cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Hình ảnh chàng người mẫu cao gầy năm nào dần nhường chỗ cho diện mạo trưởng thành, rắn rỏi và vóc dáng săn chắc hơn. Nhờ sự kiên trì tập luyện, anh sở hữu thân hình cơ bắp cường tráng, chiều cao 1m89 lý tưởng cùng gương mặt nam tính không góc chết.

Ngôi sao sinh năm 1992 giờ đây đã trở thành "hiện tượng màn ảnh" hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu lượng fan đông đảo khắp châu Á. Sự nghiệp thăng hoa giúp nam tài tử tích lũy khối tài sản đáng mơ ước. Mới đây, nam diễn viên khiến công chúng thán phục khi tậu căn căn hộ cao cấp trị giá lên tới 13 tỷ won (khoảng 240 tỷ đồng) và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.

Byeon Woo Seok vụt sáng thành sao nhờ phim Lovely Runner. Ảnh: X

Hình ảnh chàng người mẫu cao gầy năm nào dần nhường chỗ cho diện mạo trưởng thành, rắn rỏi và vóc dáng săn chắc hơn. Ảnh: Eyesmas

Từ một khoảnh khắc vô tình đứng chung sàn diễn tại Seoul Fashion Week 2016, sau một thập kỷ, cả Barbara Palvin và Byeon Woo Seok đều đã vươn lên đỉnh cao ở hai con đường hoàn toàn riêng biệt. Tấm ảnh năm xưa giờ đây không chỉ là một kỷ niệm thú vị, mà còn là minh chứng đẹp đẽ cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của hai ngôi sao tài năng trên bản đồ giải trí thế giới.

Ảnh: Osen

2 người mẫu trẻ năm nào giờ đều đã trở thành những ngôi sao lớn. Ảnh: X



