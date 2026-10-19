Những bà mẹ quyền lực của Victoria’s Secret: Người vừa sinh con, người nuôi dạy ba con nhỏ

Victoria's Secret Fashion Show 2026 quy tụ hơn 60 người mẫu, trong đó có những gương mặt quen thuộc như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Liu Wen, Gigi Hadid, Alex Consani, Anok Yai và Paloma Elsesser. Đáng chú ý, 16 người trong số họ đã là mẹ.

Ashley Graham có ba con nhỏ với chồng Justin Ervin; Alessandra Ambrosio có hai con tuổi teen với hôn phu cũ Jamie Mazur. Candice Swanepoel có hai con trai, Elsa Hosk có hai con gái, còn Gigi Hadid là mẹ của bé Khai. Tâm điểm năm nay còn có Barbara Palvin, người vừa đón con đầu lòng với chồng Dylan Sprouse vào tháng trước.

Từ những mùa diễn đầu tiên trong thập niên 1990, Victoria's Secret Fashion Show đã là nơi tôn vinh các siêu mẫu hàng đầu và giới thiệu những gương mặt mới. Adriana Lima, Gisele Bündchen, Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio và Candice Swanepoel từng góp phần định hình thời kỳ rực rỡ ban đầu của show. Sang thập niên 2010, Gigi Hadid, Taylor Hill, Kendall Jenner, Barbara Palvin và Winnie Harlow gia nhập đội hình, trước khi chương trình tạm ngừng vào năm 2018.

Sau khi trở lại năm 2024, Victoria's Secret tiếp tục giới thiệu nhiều gương mặt mới như Alex Consani, Anok Yai, Ashley Graham, Devyn Garcia, Paloma Elsesser và Vittoria Ceretti. Dưới đây là 16 người mẫu đã làm mẹ góp mặt trên sàn diễn năm nay.

1. Adriana Lima

Lima có hai con gái Valentina, 16 tuổi, và Sienna, 13 tuổi, với chồng cũ Marko Jarić; cùng con trai Cyan, 4 tuổi, với Andre Lemmers. Cô cũng cùng Lemmers chăm sóc hai con riêng của anh là Miah và Lupo.

2. Alessandra Ambrosio

Ambrosio có con gái Anja, 18 tuổi, và con trai Noah, 12 tuổi, với hôn phu cũ Jamie Mazur.

3. Ashley Graham

Graham và chồng Justin Ervin có ba con trai: Isaac, 6 tuổi, cùng cặp song sinh Malachi và Roman, 4 tuổi.

4. Barbara Palvin

Palvin vừa đón con đầu lòng với chồng Dylan Sprouse. Bé gái được đặt tên là Sylvie.

5. Behati Prinsloo

Prinsloo và chồng Adam Levine có hai con gái Dusty Rose, 9 tuổi, Gio Grace, 8 tuổi, cùng một con trai 3 tuổi. Cặp đôi chưa công khai tên của bé trai.

6. Candice Swanepoel

Swanepoel có hai con trai Anacan, 9 tuổi, và Ariel, 8 tuổi, với hôn phu cũ Hermann Nicoli.

7. Caroline Trentini

Người mẫu Brazil có hai con trai Bento, 13 tuổi, và Benoah, 10 tuổi, với chồng Fabio Bartelt.

8. Daiane Sodre

Sodre có một con gái tên Lily-Rose với cựu cầu thủ bóng bầu dục Julian Edelman.

9. Elsa Hosk

Hosk có hai con gái Tuuli, 5 tuổi, và bé Flora mới chào đời với hôn phu Tom Daly.

10. Gigi Hadid

Hadid có con gái Khai, 6 tuổi, với bạn trai cũ Zayn Malik.

11. Grace Elizabeth

Elizabeth và chồng Nicolas Krause có hai con trai Noah, 5 tuổi, và Lucas, 2 tuổi.

12. Irina Shayk

Shayk có con gái Lea De Seine, 9 tuổi, với bạn trai cũ Bradley Cooper.

13. Jasmine Tookes

Tookes và chồng Juan David Borrero có con gái Mia, 3 tuổi, và con trai Mateo, gần 1 tuổi.

14. Kylie Jenner

Jenner có hai con Stormi, 8 tuổi, và Aire, 4 tuổi, với bạn trai cũ Travis Scott.

15. Ming Xi

Người mẫu Trung Quốc có con trai Ronaldo, 7 tuổi, và con gái Romee, 4 tuổi, với chồng Mario Ho.

16. Rosie Huntington-Whiteley

Huntington-Whiteley có con trai Jack, 9 tuổi, và con gái Isabella, 4 tuổi, với bạn đời Jason Statham.