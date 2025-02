Quá khứ đau buồn của nữ diễn viên "Chân Hoàn truyện": Thi được 9,8 điểm vẫn bị đánh roi vào mông, mẹ là giáo viên nên con không được kém ai

"Chân Hoàn truyện" được xem là một trong những tác phẩm kinh điển của dòng phim cung đấu Trung Quốc. Lên sóng từ năm 2012 nhưng đến hiện tại, lượt xem của bộ phim vẫn rất cao, các chủ đề, tình tiết trong phim thường xuyên được dân mạng bàn tán, phân tích. Không chỉ vai chính Chân Hoàn mà các vai phụ đều để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Một trong những vai diễn ấn tượng phải kể đến là An Lăng Dung. "Ly phi nương nương" là một nhân vật rất phức tạp, xuất thân không tốt, thường xuyên tự ti, khi mới nhập cung thì bị bắt nạt, chèn ép. Sau này, An Lăng Dung "hắc hoá", trở thành kẻ phản diện, sau cùng ăn hạnh nhân đắng tự tử.

Thủ vai An Lăng Dung là nữ diễn viên Đào Hân Nhiên. Thời điểm đóng "Chân Hoàn truyện", Đào Hân Nhiên mới 24 tuổi nhưng đã thể hiện vai diễn vô cùng xuất sắc, khiến khán giả xem phim vừa ghét vừa thương.

Ít ai biết rằng, ngoài đời, Đào Hân Nhiên cũng từng trải qua giai đoạn cuộc đời bi kịch không kém gì nhân vật mình đóng.

Nữ diễn viên Đào Hân Nhiên thủ vai An Lăng Dung

Chịu sự giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, bị đánh đòn ngay cả khi thi được 98/100 điểm!

Được biết, Đào Hân Nhiên sinh ra trong một đình công chức bình thường ở Hồ Nam. Bố cô là một nhà thư pháp, mẹ là giáo viên. Năm 2015, Đào Hân Nhiên kết hôn với chồng là Hà Kiến Trạch.

Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên từng bật khóc chia sẻ về tuổi thơ bi kịch của mình. Cô cho biết, mình là nạn nhân của một nền giáo dục gia đình hà khắc.

Đào Hân Nhiên từng bị đánh chỉ vì đạt 98 điểm (Trung Quốc dùng thang điểm 100, 98 điểm tương đương với 9,8 điểm ở Việt Nam). Nữ diễn viên bị quất nhánh cây vào mông. Cô thậm chí không được khóc, phải nén nước mắt trước những lời trách mắng.

Ngay cả khi đạt hạng tư trong lớp, Đào Hân Nhiên vẫn bị đánh. Người mẹ là giáo viên không chấp nhận con gái mình thua kém ai. Nỗi áp lực kéo dài suốt tuổi thơ ấy khiến đến tận bây giờ, dù đã 39 tuổi, mỗi khi nhắc lại, Đào Hân Nhiên vẫn không kìm được nước mắt.

Chính những trải nghiệm đó đã gieo vào lòng cô một quyết tâm: Không bao giờ trở thành một người mẹ như mẹ mình, không để con gái phải chịu đựng những tổn thương như cô đã từng.

Đào Hân Nhiên và chồng

Khi vô thức trở thành cái bóng của mẹ

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Dù luôn phản đối phương pháp giáo dục hà khắc của mẹ, thậm chí căm ghét bản thân vì đã từng nhẫn nhịn chịu đựng khi còn nhỏ, dù đã thề sẽ bảo vệ tuổi thơ của con gái, tách biệt giữa tình yêu và sự kiểm soát, nhưng Đào Hân Nhiên vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ.

Dần dần, trong cô cũng xuất hiện bóng dáng của mẹ mình. Chỉ có điều, sự khắc nghiệt ấy không áp đặt lên con cái, mà lại thể hiện trong cách cô đối xử với chồng và những điều vụn vặt trong cuộc sống.

Ví dụ, cô từng rất ghét mẹ mình vì sự nóng vội, nhưng rồi chính cô cũng trở thành một người thiếu kiên nhẫn.

Mỗi khi đi dạo phố với chồng, Đào Hân Nhiên không bao giờ đi một cách ngẫu hứng. Cô luôn lập danh sách những thứ cần mua, sau đó đến cửa hàng, chọn đồ thật nhanh rồi rời đi ngay lập tức.

Chồng Đào Hân Nhiên là người điềm tĩnh, nhưng lại luôn bị cô hối thúc. Chỉ cần anh hơi chậm một chút, cô sẽ không ngừng giục giã, liên tục cằn nhằn cho đến khi anh làm đúng theo ý mình mới thôi.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra khi họ trang trí nhà cửa. Khi đến cửa hàng nội thất, cô chỉ chọn nhanh từ những mẫu mà chồng đã duyệt trước hoặc để chồng tự quyết định. Cô không muốn tốn thời gian để so sánh quá nhiều và càng không muốn phải quay lại cửa hàng nhiều lần chỉ vì một món đồ nội thất.

Với cô, "việc hôm nay phải hoàn thành trong hôm nay", mọi thứ phải gọn gàng, dứt khoát. Chính sự nóng vội đó nhiều lần khiến chồng cô bất lực.

Nhìn Đào Hân Nhiên, người ta có thể thấy hình ảnh của mẹ cô năm xưa - người phụ nữ từng hứa sẽ mua quà cho con nhưng rồi lại sốt ruột giục con về nhà nấu ăn, người chỉ quan tâm đến công việc của mình mà không màng đến cảm xúc của con, luôn trách mắng, thậm chí thể hiện thái độ lạnh nhạt.

Giữa hai mẹ con, quả thực có quá nhiều điểm giống nhau.

Sự hy sinh của một người mẹ

Không chỉ nóng tính, cả hai cũng đều là mẫu phụ nữ luôn đặt con cái lên hàng đầu và sẵn sàng hy sinh vì gia đình.

Khi còn nhỏ, Đào Hân Nhiên thường nghe mẹ nói: "Mẹ thích ăn đầu cá nhất" rồi bà để dành hết phần thịt cá ngon cho cô và anh trai. Nhưng sự thật là mẹ cô cũng thích ăn thịt cá, chỉ là bà đã quen với việc dành những gì tốt nhất cho con cái, ngay cả khi bản thân phải chịu thiệt thòi.

Đến khi trưởng thành, dù không muốn lặp lại con đường của mẹ, dù điều kiện kinh tế đã khá hơn, nhưng cô vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng đó. Mỗi khi ăn cơm, cô luôn gắp đùi gà cho con gái, dành phần thịt cho chồng, còn mình chỉ uống nước canh và gặm xương.

Khi mẹ cô nhận ra điều đó và khuyên cô đừng tự ép mình như vậy, Đào Hân Nhiên chỉ nhẹ nhàng đáp: "Mẹ từng làm vậy vì mẹ là mẹ, và con cũng vậy, vì con là mẹ".

Nhìn vào họ, không khó để thấy rằng giữa mẹ và con gái luôn có một sợi dây vô hình kết nối, dù muốn thoát ra cũng không dễ dàng.

Ảnh hưởng từ nền giáo dục hà khắc

Sự giáo dục khắt khe và lối sống hy sinh vô điều kiện đã hình thành nên tính cách phức tạp của Đào Hân Nhiên: vừa mạnh mẽ, cứng đầu, vừa nổi loạn giữa tuổi trung niên.

Cô luôn muốn giành thế chủ động trong hôn nhân, đến mức mỗi tháng vợ chồng cô lại có một trận cãi nhau lớn. Có lần, chỉ vì tranh luận về một câu hát, hai người cãi vã đến nửa đêm, thậm chí cô còn gọi điện ngay cho nhà sản xuất âm nhạc để hỏi: "Anh nói xem, trong hai chúng tôi, ai hát đúng ai hát sai?".

Những tình huống như vậy diễn ra thường xuyên trong cuộc sống của họ.

Nhưng đồng thời, Đào Hân Nhiên cũng mang trong mình sự phản kháng.

Dù mẹ đã vạch sẵn con đường để cô theo học một trường cấp ba danh giá rồi vào đại học tốt, nhưng cô lại yêu thích nghệ thuật và quyết tâm đi theo đam mê của mình, phá vỡ mọi kỳ vọng của mẹ.

Cuối cùng, cô đỗ vào Học viện Âm nhạc Thiên Tân, theo chuyên ngành diễn xuất. Năm 2006, cô chính thức bước chân vào làng giải trí. Sau đó, cô bất ngờ nổi tiếng nhờ vai An Lăng Dung trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện.

Sau khi Đào Hân Nhiên thành danh, mẹ cô bỗng trở thành một "bà mẹ thành công" trong mắt họ hàng và bạn bè. Ai cũng đến hỏi bà về bí quyết dạy con.

Biết chuyện này, Đào Hân Nhiên không kìm được cảm xúc, thẳng thừng nói với mẹ: "Hôm nay con có được thành tựu này là nhờ chính con, không phải nhờ mẹ dạy dỗ".

Dường như, câu nói ấy chứa đựng tất cả những ấm ức, tổn thương mà cô đã kìm nén suốt bao nhiêu năm trời. Đó không chỉ là sự phản kháng, mà còn là một lời trút giận dành cho cách giáo dục hà khắc mà cô từng phải chịu đựng.

Hành trình thoát khỏi cái bóng của mẹ

May mắn thay, dù mang bóng dáng của An Lăng Dung, Đào Hân Nhiên không phải là An Lăng Dung.

Sau khi bước ra khỏi quá khứ, cô chọn giữ lại những điều tốt đẹp từ mẹ mình: sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần học hỏi không ngừng. Cô vẫn chú trọng giáo dục con, đặt ra các quy tắc, nhưng không áp đặt hay đàn áp con gái mình.

Dù ảnh hưởng từ mẹ là điều không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất, cô đã cố gắng phá bỏ xiềng xích để tự viết lên câu chuyện của riêng mình.