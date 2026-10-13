Quá khứ của Quỳnh Anh bất ngờ dậy sóng: “Tôi cần gì phải giữ hình ảnh hoa hậu thân thiện”

Mới đây, người mẫu, hoa hậu Quỳnh Anh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi loạt ảnh chụp tin nhắn từ một group chat bị lan truyền Trước sự việc, Miss Universe Vietnam 2026 chưa đưa ra phản hồi chính thức, còn phía chương trình đã lên thông báo cho biết đang xác minh vụ việc.

Quỳnh Anh - Miss Universe Vietnam 2026.

Giữa tâm điểm ồn ào, những từ khóa liên quan đến Quỳnh Anh cũng được tìm kiếm nhiều hơn, kéo theo loạt thông tin về quá khứ của người đẹp bất ngờ được dân mạng đào lại.

Trong đó, một vai diễn của Quỳnh Anh trong phim truyền hình Lời Hứa Đầu Tiên năm 2026 đang thu hút sự chú ý. Trong dự án này, cô đảm nhận vai Á hậu Thanh Hương - một người đẹp vướng nhiều ồn ào, liên tục thể hiện sự ghen tị, đố kỵ và tìm cách hãm hại hoa hậu để giành suất đại diện đi thi quốc tế.

Quỳnh Anh trong Lời Hứa Đầu Tiên.

Clip trích đoạn thoại của Thanh Hương trong phim đang được chia sẻ rầm rộ. Thanh Hương ở giữa đám đông liên tục mỉa mai hoa hậu: “Tôi chưa thấy hoa hậu nào đăng quang về báo cha báo mẹ, bán nhà đi để trả nợ như nó đâu”. Khi bị nhắc nhở về cách nói chuyện, nhân vật này không hề tiết chế mà còn cố tình lớn tiếng đáp trả: “Tôi cần gì phải giữ hình ảnh hoa hậu thân thiện. Hình ảnh của Thanh Hương là cô gái thẳng tính, sắc sảo, mọi người nhá”.

Clip trích đoạn diễn xuất của Quỳnh Anh trong phim đang được quan tâm trở lại. Nguồn: vfcofficial

Sở dĩ clip này viral trở lại là bởi đây không chỉ là một trong những lần hiếm hoi Quỳnh Anh thử sức với diễn xuất, mà nhân vật cô đảm nhận còn có một số điểm trùng hợp thú vị với hành trình ngoài đời của người đẹp sinh năm 1999 này.

Quỳnh Anh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Trước khi trở thành hoa hậu, cô đã là gương mặt quen thuộc của làng mẫu Việt. Năm 2018, Quỳnh Anh tham gia The Face Vietnam, thuộc đội của siêu mẫu Võ Hoàng Yến và giành ngôi Á quân.

Cô là Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Đến năm 2021, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi đăng quang Supermodel Me - cuộc thi tìm kiếm người mẫu châu Á. Năm 2024, cô tham gia Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1, xếp sau Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Mới đây, Quỳnh Anh trở lại đấu trường nhan sắc này và đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào tối 2/10. Với chiến thắng này, cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75, dự kiến tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 11/2026.

Hiện tại, bên cạnh danh hiệu hoa hậu, Quỳnh Anh vẫn gắn bó với lĩnh vực thời trang, người mẫu, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Cô hoạt động chủ yếu với vai trò người mẫu. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Quỳnh Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tháng 10/2025, người đẹp công khai hẹn hò TikToker Neyun, tên thật là Bùi Mạnh Nguyên. Bạn trai cô được biết đến qua những video sáng tạo nội dung thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Chuyện tình của Quỳnh Anh và Neyun cũng từng thu hút sự chú ý bởi sự chênh lệch chiều cao khá rõ giữa hai người. Neyun cao khoảng 1,63 m, trong khi nàng hậu sở hữu chiều cao 1,75 m. Khoảng cách này khiến cặp đôi trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai khá thoải mái khi chia sẻ những khoảnh khắc chung, từ ảnh chụp đời thường đến các video tương tác trên mạng xã hội. Thay vì né tránh sự chú ý về ngoại hình, Quỳnh Anh và bạn trai vẫn thể hiện sự tự nhiên khi ở cạnh nhau.

Quỳnh Anh và bạn trai - Neyun. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh cũng từng chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm, cho rằng không nhất thiết người đẹp trong showbiz phải hẹn hò với doanh nhân hay đại gia. Với cô, điều quan trọng trong một mối quan hệ vẫn là sự đồng điệu, giản dị và chân thành.

Sau khi cô đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Neyun cũng xuất hiện bên cạnh bạn gái để chúc mừng, khiến chuyện tình của cặp đôi tiếp tục được chú ý.