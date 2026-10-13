43 nghìn lượt tương tác cho bìa đậu "khổng lồ" của Cục trưởng Xuân Bắc

Hôm qua (11/10), Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh thưởng thức món đậu phụ quê ngoại, kèm lời giới thiệu đầy hào hứng: “Đậu quê ngoại cực kì hay. Tảng to, nóng hổi bẻ tay ăn liền, ngậy, thơm nổi tiếng khắp miền Trà Lâm - Kinh Bắc... nói chung là về quê ăn cỗ, đậu phụ rất ngon”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi có tới 43.600 lượt tương tác cùng hơn 700 bình luận.

Nghệ sĩ Xuân Bắc thưởng thức đậu phụ Trà Lâm - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, ở phần bình luận cũng trở thành nơi cộng đồng mạng trổ tài làm thơ để hưởng ứng bài đăng của Cục trưởng Xuân Bắc. Khán giả Trần Quốc Khánh hài hước gửi tặng nam nghệ sĩ bốn câu thơ:

“Ăn đậu là phải: bẻ bằng tay

Chấm muối hảo hảo, chén sạch ngay

Cục trưởng ăn đi, đừng chụp nữa

Người khác ăn hết, cả đĩa này”

Trong khi đó, tài khoản Phan Hải lại mượn chất liệu từ cách thưởng thức món đậu dân dã để sáng tác:

“Về Trà Lâm chớ làm màu

Dao gọt thớt thái chỉ đau lòng người!

Đậu gù ra lò còn tươi

Xắn tay bẻ tảng, miệng cười giòn tan”

Cục trưởng Xuân Bắc thoải mái dùng tay ăn đậu, tạo nên sự gần gũi - Ảnh: FBNV

Những vần thơ vui vẻ cho thấy sức hút của bức ảnh không chỉ nằm ở tảng đậu phụ có kích thước đặc biệt, mà còn ở cách món ăn quê nhà khơi gợi sự gần gũi, dí dỏm của người xem. Từ một bữa ăn dân dã, đậu phụ Trà Lâm trở thành chủ đề trò chuyện sôi nổi trên mạng xã hội.

Đậu phụ Trà Lâm, nghề truyền thống trăm năm Kinh Bắc

Làng Trà Lâm, thuộc xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nổi tiếng với nghề làm đậu phụ truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm. Món ăn này từng được nhiều người biết đến hơn sau khi xuất hiện trong MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy, ở phân cảnh nam ca sĩ Tuấn Cry thưởng thức món ăn do người dân địa phương mời.

Đậu phụ Trà Lâm không chỉ là một món ăn dân dã mà còn là tinh hoa ẩm thực của vùng Kinh Bắc, mang trong mình hương vị mộc mạc nhưng đầy cuốn hút.

Cảnh quay của Tuấn Cry thưởng thức món đậu phụ Trà Lâm trong MV Bắc Bling - Ảnh cắt từ clip

Đậu được làm thủ công từ những hạt đậu nành tuyển chọn, kết hợp với nguồn nước giếng làng Trà Lâm tinh khiết, từng miếng đậu khi cắt ra đều có màu vàng nhạt tự nhiên, bề mặt mịn màng, không bở nát như đậu công nghiệp. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được vị béo bùi, thanh mát, ngọt dịu từ đậu nguyên chất, không hề lẫn tạp chất hay chất bảo quản.

Đặc biệt, khi rán lên, lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong vẫn mềm mịn, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo giữa độ giòn và vị béo đặc trưng. Chính sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến và hương vị thơm ngon khó cưỡng đã khiến đậu phụ Trà Lâm trở thành một đặc sản nức tiếng, khiến ai từng thưởng thức cũng khó lòng quên được.

Tên gọi “đậu gù” được lý giải từ cách ép đậu trước kia. Do khuôn nén còn thô sơ, người làm phải ép hai lần, chồng hai tầng đậu nhỏ để tạo thành bìa lớn. Thành phẩm vì thế thường có hình dáng hơi méo, nhô lên ở một số vị trí, tạo nên tên gọi đặc trưng.

Làng Trà Lâm nổi tiếng với nghề làm đậu phụ cả trăm năm - Ảnh: bacninh.city

Đậu phụ vốn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng mỗi vùng lại có cách chế biến riêng. Với Trà Lâm, điểm dễ nhận ra là những bìa đậu vuông vức, kích thước lớn và hương vị béo thơm. Sự khác biệt ấy giúp món ăn bình dị này trở thành một dấu ấn ẩm thực của địa phương.

Từ bữa cơm gia đình, mâm cỗ quê đến những khuôn hình xuất hiện trong MV Bắc Bling, đậu phụ Trà Lâm dần được nhiều người ngoài địa phương biết đến. Bài đăng của Xuân Bắc tiếp tục đưa món ăn này trở lại sự chú ý của cộng đồng mạng theo một cách gần gũi: không phải qua một câu chuyện quảng bá cầu kỳ, mà từ trải nghiệm thưởng thức món ngon quê ngoại của chính nam nghệ sĩ.