Quá bất công cho nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng: Hào quang dành hết cho nam chính, danh phận có như không

Đầu Xuân Tươi Sáng đang là cái tên làm mưa làm gió trên khắp mạng xã hội. Sức hút của bộ phim lớn đến mức cái tên Tỉnh Bách Nhiên gần như xâm chiếm các bảng tin, khiến hội chị em mê mẩn, điên đảo vì hình tượng nam chính điển trai, cuốn hút. Thế nhưng, trong khi dân tình mải mê tâng bốc, dành những lời cánh cánh cho anh thì song song đó, nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến nữ chính Thượng Chi Đào của Tôn Thiên cũng bùng nổ. Khán giả sau khi xem phim có ý kiến cho rằng bộ phim quá bất công với nữ chính khi khiến cho nhân vật lép vế, trẻ con so với nguyên tác.

Một bài đăng trên threads của fan nguyên tác chỉ ra biên kịch đã cải biên nhân vật nam chính của Tỉnh Bách Nhiên một cách quá thiên vị. Đã mang tiếng là phim chuyển thể thì phải cải biên đồng đều, đằng này biên kịch lại chọn cách nâng nam chính, dìm nữ chính.

Trong nguyên tác, Thượng Chi Đào do Tôn Thiên thủ vai vốn là một cô gái hiểu chuyện, chịu khó, dành cả 10 năm thanh xuân để nỗ lực chinh phục Bắc Kinh. Cô biết rõ nam chính Loan Niệm khó tính, "mỏ hỗn" và không ít lần phũ phàng với mình nhưng vẫn kiên trì đồng hành vì nể phục tài năng của anh và muốn học hỏi để phát triển sự nghiệp. Thế nhưng lên phim, những nét kiên cường đó bị mờ nhạt hẳn.

Khán giả tức giận phản ánh rằng biên kịch đã cắt phăng rất nhiều tuyến sự nghiệp quan trọng của nữ chính, khiến người xem chưa thấy cô giỏi giang ở điểm nào mà chỉ thấy một vibe "con bé sinh viên mới ra trường không hiểu chuyện, đỏng đảnh và đầy tham vọng". Những phân đoạn thể hiện sự chuyên nghiệp, khả năng xử lý công việc hay chạy sự kiện xuất sắc của cô đều bị lược bỏ. Thay vào đó, cô bị biến thành một người kém chuyên nghiệp, dễ giận dỗi trong công việc vì "người yêu và cũng là sếp khó tính, không nhẹ nhàng với mình".

Khán giả tiếp tục chỉ ra những chi tiết "ngớ ngẩn" như làm sai một cái logo cơ bản, bị mắng thì hờn dỗi, hay việc đang ở team 1 được quan tâm chỉ bảo lại "dở chứng" đòi sang team 2 (vốn là đối thủ) chỉ để tránh mặt sếp. Thậm chí, Thượng Chi Đào sau đó lại đi xin bản kế hoạch của team 1... đã biến nữ chính thành một người không có suy nghĩ. Trong khi biên kịch xây dựng Loan Niệm thành một tổng tài "xanh lè xanh lét" (green flag), công tư lẫn lộn vì quá "soft" với người yêu thì lại biến nữ chính thành kẻ "não toàn yêu đương", vô hình trung tạo một lượng anti-fan lớn cho cô.

Sự lép vế của nữ chính còn đến từ bối cảnh nghèo nàn của phim. Thiết lập là công ty quảng cáo truyền thông hàng đầu nhưng bối cảnh phim lại loanh quanh từ nhà này sang nhà khác, cực kỳ ít cảnh sự kiện hay ngoài trời. Nhiều người tặc lưỡi cho rằng vì phim cấp A nên kinh phí đoàn có hạn, trang phục xịn sò, gu ăn mặc chất lừ nhìn thấy trên phim chẳng qua là nhờ Tỉnh Bách Nhiên mang nguyên tủ đồ hiệu ngoài đời của anh vào đoàn.

Không chỉ chịu thiệt thòi về đất diễn và thiết lập nhân vật, Tôn Thiên còn rơi vào tình cảnh trớ trêu khi danh phận tình nhân trong phim của mình bị lung lay vì những chuyện ngoài đời. "Xem phim thấy tội Tôn Thiên ghê, trong phim thì ít đất diễn đã thế còn cải biên để nâng nam chính lên, biên kịch sợ nam chính bị tế nhưng chả thèm quan tâm là nữ chính cũng đang bị nói à? Sau khi phim chiếu thì độ thảo luận về nam chính với người yêu còn nhiều hơn cả nữ chính. Cũng không hiểu mấy fan, xem phim thì xem đi chứ cứ khăng khăng việc nam chính có người yêu làm gì", một bình luận cho hay.

Nguyên do là gần đây, mạng xã hội hot lên hình ảnh Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái ngoài đời - siêu mẫu Lưu Văn. Cặp đôi được netizen khen ngợi hết lời, có thể nói là nhờ phim hot nên càng viral.

Đồng ý rằng ngoài đời họ là một cặp đôi đẹp, nhưng chính Lưu Văn cũng rất tinh tế khi chủ động tách Tỉnh Bách Nhiên ở sân bay để nhường tâm điểm cho mối tình trong phim của anh. Thế nhưng, một bộ phận fan "bao đồng" lại làm quá lên khi liên tục đi "đánh dấu chủ quyền" hộ chính chủ.

Nhiều khán giả bức xúc lên tiếng khi một vài video nào quay cảnh tương tác ngọt ngào giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trích từ phim xuất hiện hàng loạt bình luận gọi cả tên Lưu Văn. "Phim ngôn tình thì đúng là nam sẽ được đẩy lên tuyến đầu nên việc Tỉnh Bách Nhiên và Luke viral hơn cũng dễ hiểu, nhưng vô duyên nhất là các má bao đồng còn lôi cả người yêu hiện tại của ổng lên. Ai khiến các bà lo hộ vậy. Mắc mệt!", "Người ta có ship thì cũng vì chemistry đỉnh trong phim nên người ta ship vui thôi chứ không ai kêu cô Thiên mau tới cướp bồ người ta đâu mà cứ video nào đang xem tương tác vui thì mấy má cứ lôi người yêu hiện tại vào"... là một vài bình luận khác.

Sự thái quá này khiến nhiều khán giả bị tuột mood. Chính chủ đang chuyên nghiệp quảng bá phim thì fan lại đi bao đồng, làm lu mờ đi tuyến tình cảm vốn dĩ phải là cốt lõi của một bộ phim ngôn tình. Để rồi sau tất cả, người bị cho là thiệt thòi nhất là Tôn Thiên khi hào quang nữ chính không tỏa sáng mà danh phận cũng bị "át vía".

Tạm gác lại những tranh cãi và sự bất công với nữ chính, không thể phủ nhận Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn đang là một bộ phim cực kỳ hot và giữ được nhiệt lượng lớn qua từng tập. Phim đang tiến dần đến những giai đoạn cao trào, nơi các nút thắt về tình yêu lẫn sự nghiệp của các nhân vật chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định. Hy vọng ở những tập tiếp theo, biên kịch sẽ tạo thêm đất diễn xứng đáng hơn cho nữ chính để người xem có thể thấy được một Thượng Chi Đào trọn vẹn, kiên cường như trong nguyên tác.