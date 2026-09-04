Đang làm mưa làm gió với vai "tổng tài" Loan Niệm/Luke trong "Đầu xuân tươi sáng", Tỉnh Bách Nhiên liên tục thống trị các bảng xếp hạng thảo luận nhờ khí chất lịch lãm cùng phản ứng hóa học ngọt ngào bên nữ chính Thượng Chi Đào (Tôn Thiên).

Bộ phim "Đầu xuân tươi sáng" (The Early Spring) đang được yêu thích ở rất nhiều quốc gia

Không ít khán giả cho rằng sức hút của bộ phim đến từ diễn xuất cực đỉnh của Tỉnh Bách Nhiên, đặc biệt là lối diễn bằng mắt khi nhân vật này thường tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo và lời nói không đồng nhất với hành động theo kiểu "ngoài lạnh, trong ấm". Cũng chính vì thế mà dân tình càng được thể "soi" nhiệt tình đôi mắt của nam tài tử sinh năm 1989 và phát hiện ra điều bất thường.

"Phản ứng hóa học" bùng nổ giữa nam chính Tỉnh Bách Nhiên và nữ chính Tôn Thiên trong "Đầu xuân tươi sáng"

Từng được xem là biểu tượng mắt một mí góc cạnh đầy nam tính và lãng tử rất riêng, Tỉnh Bách Nhiên trong "Đầu xuân tươi sáng" lại xuất hiện với đôi mắt nhìn như hai mí. Thậm chí cộng đồng mạng còn chụp lại ở nhiều góc quay cận, mắt anh có tới 3 nếp gấp. Sự thay đổi diện mạo bất ngờ này lập tức làm dấy lên vô số nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ hay cắt mí nhưng bị... lỗi.

Trước làn sóng tranh cãi ngày càng lan rộng, Tỉnh Bách Nhiên đã trực tiếp lên tiếng đính chính trong một buổi phát sóng trực tiếp. Nam diễn viên vui vẻ phủ nhận việc "dao kéo" và phân trần rằng bản thân đã bước sang tuổi 37, lịch trình quay phim dồn dập khiến cơ thể mệt mỏi, cộng hưởng với tốc độ lão hóa làm vùng da mắt bị chùng nhão và cơ mi yếu đi. Phần da thừa này tự động xếp đè lên nếp gấp cũ, vô tình tạo thành nếp mí đôi rõ nét.

Một số cảnh phim lộ rõ đôi mắt thay đổi từ một mí sang hai mí của Tỉnh Bách Nhiên trong "Đầu xuân tươi sáng"

"Anh không có đi cắt mí đâu, chỉ là tuổi hơi lớn rồi nên mí mắt cũng 'nhão' ra. Với cả năm ngoái thường xuyên thức khuya để quay liền 2 bộ phim, nên nhiều lúc trông cũng hơi mệt mỏi và đôi khi biến thành mắt hai mí luôn", anh trò chuyện gần gũi với người hâm mộ.

Sự thẳng thắn và cách phản ứng hóm hỉnh của anh trước tin đồn dao kéo khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Không ít người còn chia sẻ trải nghiệm tương tự của chính bản thân, dù không rõ rệt như Tỉnh Bách Nhiên.

Vì sao đôi mắt tự động "biến hình" khi tuổi tác tăng lên?

Có một sự thật là những trường hợp như Tỉnh Bách Nhiên không hề hiếm gặp. Khi tuổi tác tăng, da mí mắt dần mất độ đàn hồi và trở nên chùng hơn. Tình trạng này được gọi là chùng da mí mắt do lão hóa (dermatochalasis). Sự thay đổi của da và các mô quanh mí có thể khiến nếp mí vốn mờ trở nên rõ hơn, thậm chí tạo thành nếp hai mí.

Sự khác biệt rõ rệt về mí mắt của Tỉnh Bách Nhiên trước đây và hiện tại

Vùng da quanh mắt vốn là khu vực nhạy cảm nhất trên gương mặt khi độ dày chỉ vỏn vẹn bằng 1/4 da bình thường và hầu như không có tuyến dầu bảo vệ. Bước qua mốc 30 tuổi, tốc độ sụt giảm collagen và elastin diễn ra âm thầm nhưng tàn khốc, làm đứt gãy mạng lưới khung nâng đỡ dưới da. Dưới tác động liên tục của trọng lực, phần da mí mắt trên bị mất độ co hồi, trở nên chùng nhão và rủ xuống. Với những người vốn sở hữu mắt một mí, dải da thừa này khi chùng xuống sẽ xếp gấp lại, tạo thành nếp mí thứ hai hay thứ ba một cách hoàn toàn tự nhiên.

Chưa kể, sự suy giảm liên kết mô mỡ hốc mắt cùng tình trạng suy yếu của cơ nâng mi (levator palpebrae superioris) theo thời gian cũng góp phần làm nếp gấp mi mới đọng lại sâu hơn. Điều này giải thích vì sao cùng một đôi mắt nhưng ở những giai đoạn căng thẳng, mệt mỏi hoặc chênh lệch tuổi tác, diện mạo nếp mí của nhiều người lại có thể biến đổi rõ rệt đến vậy.

Những "hung thần" âm thầm đẩy nhanh tốc độ chùng nhão da mắt

Ngoài dấu vết thời gian, nhiều thói quen sinh hoạt tưởng như vô hại hằng ngày cũng là nguyên nhân khiến vùng da mắt chảy xệ trước tuổi:

- Ma sát lực cơ học thô bạo: Thói quen dụi mắt khi mỏi hay dùng bông tẩy trang kéo miết mạnh tay sẽ làm đứt gãy tức thì các sợi elastin mỏng manh, làm giãn mô liên kết khiến mi mắt nhanh chóng sụp xuống.

- Tác động từ ánh sáng xanh: Nhìn màn hình điện thoại, máy tính liên tục khiến cơ vòng mi phải co bóp quá độ, làm suy giảm tuần hoàn máu, khiến vùng da mắt vừa quầng thâm vừa mất độ đàn hồi.

Tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh, không để mắt nghỉ ngơi hợp lý cũng có thể làm mắt và mí mắt thay đổi

- Bỏ quên chống nắng vùng mắt: Tia UV phá hủy cấu trúc collagen nền cực kỳ nhanh, khiến da mi mắt thâm sạm và mất khả năng co hồi tự nhiên.

- Thức khuya và thiếu hụt giấc ngủ sâu: Khi giấc ngủ bị gián đoạn, quá trình tự phục hồi của tế bào da dừng lại, dẫn đến tình trạng tích tụ dịch hốc mắt gây bọng mắt to và kéo căng da mi trên quá mức.

Bí quyết phục hồi và bảo vệ nếp mí luôn săn chắc

Để kéo dài tuổi trẻ cho đôi mắt và tránh tình trạng chùng da mi mắt diễn ra quá sớm, việc đầu tư chăm sóc chuyên sâu là bước không thể bỏ qua. Trong đó, có 4 việc bạn nên làm 4 càng sớm càng tốt:

- Chăm sóc da đúng cách: Ưu tiên sản phẩm dưỡng ẩm chứa hyaluronic acid hoặc peptide. Retinol dành riêng cho vùng mắt có thể hỗ trợ cải thiện một số dấu hiệu lão hóa. Nên bắt đầu với tần suất thấp để hạn chế kích ứng.

- Ăn uống đủ chất: Bổ sung protein, cá béo, trứng, các loại hạt, rau xanh và trái cây giàu vitamin C. Đây là nguồn cung cấp protein, chất béo tốt, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe làn da.

Chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng nhiều tới tốc độ lão hóa da, chùng nhão mí mắt (Ảnh minh họa)

- Chống nắng mỗi ngày: Tia UV thúc đẩy tổn thương collagen và làm da lão hóa nhanh hơn. Khi ra ngoài, nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên. Kính mát có khả năng chống UV cũng giúp bảo vệ vùng mắt.

- Hạn chế dụi và kéo da mắt: Khi tẩy trang hoặc thoa sản phẩm, nên thao tác nhẹ nhàng. AAD cũng khuyên dùng ngón áp út khi thoa sản phẩm quanh mắt vì đây là ngón có lực nhẹ hơn.

- Ngủ đủ giấc: Thiếu ngủ có thể khiến mắt sưng, quầng thâm và vẻ mệt mỏi trở nên rõ hơn. Duy trì thời gian ngủ ổn định giúp vùng mắt trông khỏe khoắn hơn

- Bài tập thư giãn cơ mi hằng ngày: Dành 2 - 3 phút luyện tập chớp mắt nhẹ nhàng kết hợp đảo mắt theo vòng tròn để kích thích vi tuần hoàn máu, giảm áp lực cơ học lên vùng da mí trên.

Với Tỉnh Bách Nhiên, có thể sự thay đổi ở mí mắt chỉ là tạm thời, có thể cải thiện sau khi anh sắp xếp lại lịch trình và chú trọng chăm sóc da. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự thay đổi diện mạo này vô tình mang lại cho nhân vật Loan Niệm nét phong trần, trầm tĩnh rất riêng của người đàn ông trưởng thành cũng như hình ảnh mới lạ cho nam diễn viên trên con đường nghệ thuật. Dù là tạm thời hãy vĩnh viễn, đây cũng là lời nhắc nhở thực tế cho thấy đôi mắt luôn cần được chăm sóc đúng cách, quan tâm nhiều hơn.