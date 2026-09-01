'Tiểu thư ngậm thìa vàng' đang khuấy đảo toàn cầu

Tôn Thiên sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc. Người đẹp cao 1,72 m, tỷ lệ cơ thể như người mẫu, với đôi chân chiếm 65% cơ thể, từng nhiều lần trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Tôn Thiên từng tham gia các bộ phim như Đã nhiều năm như thế, Mau đưa anh tôi đi, Tôi ở tương lai đợi cậu, Vườn sao băng 2018, Manh y điềm thê, Người làm ăn lớn... Tôn Thiên còn nhận giải Diễn viên tiềm năng của năm tại Weibo Điện ảnh chi dạ 2023, giải Diễn viên đột phá của năm tại iQIYI 2024, giải Nữ diễn viên đột phá nhất thời đại mới tại Liên hoan phim Thời đại mới.