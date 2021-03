“Puzzle Dance Challenge”: Vũ điệu lan tỏa thông điệp nhân văn gây sốt cộng đồng mạng

Vũ đạo đáng yêu, gần gũi được sáng tạo trên nền nhạc vui tươi, bất cứ ai cũng có thể nhảy theo dễ dàng.



Puzzle Dance Challenge được đông đảo cộng đồng hưởng ứng. Chỉ sau vài ngày ra mắt, điệu nhảy đã thu hút rất nhiều lượt chia sẻ và cover lại vũ điệu Puzzle Dance Challenge trên các mạng xã hội Youtube, Tiktok, Facebook, Instagram, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, lạc quan về chứng tự kỷ.

Vũ đạo đáng yêu, gần gũi của Puzzle Dance Challenge thu hút sự tham gia của đông đảo mọi người

Được biết, thử thách gây sốt này được khởi động bởi cô bé Sandy Nguyễn, hiện là học sinh lớp 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Ngày 2/4 hằng năm là ngày toàn thế giới phát động phong trào lan toả "Nhận thức chứng tự kỷ", Sandy cùng bạn bè lập ra nhóm hoạt động ‘Vì cộng đồng tự kỷ’ để phát động thông điệp "Khác biệt, Vẫn tuyệt" nhằm lan tỏa nhận thức về tự kỷ trên khắp Việt Nam.

Sandy và anh trai Ryan của mình được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Không may mắn như em gái, Ryan lớn lên với chứng tự kỷ từ khi còn bé. Sandy đã chứng kiến anh trai phải cố gắng rất nhiều để có thể đi học và hòa nhập cùng cộng đồng.

Ryan năm nay tròn 18 tuổi, là một chàng trai vô cùng tài năng và mạnh mẽ

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tư duy và giao tiếp với thế giới xung quanh, anh trai của Sandy lúc nào cũng cố gắng rất nhiều. Với những nỗ lực của bản thân, và tình yêu thương của thầy cô, gia đình, bạn bè, Ryan năm nay 18 tuổi đã học được nhiều kỹ năng sống độc lập và có thể theo học ngành hội họa yêu thích.

Sandy mong muốn qua câu chuyện về anh trai mình, một mặt kêu gọi cộng đồng hãy yêu thương, cổ vũ cho những bạn như anh trai mình vượt lên chính bản thân, một mặt muốn động viên những gia đình có con tự kỷ.

"Sandy làm video này vì muốn cho Ryan biết cho dù Anh có khác biệt, Anh vẫn rất tuyệt, và có rất nhiều người thương anh và những bạn như anh", Sandy chia sẻ.

Sandy gửi gắm hy vọng mọi người sẽ cùng cô tham gia nhảy Puzzle Dance để thể hiện tình yêu dành cho cộng đồng những người tự kỷ

Chia sẻ lý do vì sao nhóm lại chọn cái tên Puzzle Dance challenge (Thử thách Puzzle dance) cho điệu nhảy của mình, Sandy cho biết: "Hình ảnh trò xếp hình (tiếng Anh là Puzzle) được dùng khá phổ biến làm biểu tượng của các hiệp hội tự kỷ trên thế giới. Một phần là do rất nhiều trẻ tự kỷ thích chơi trò xếp hình. Một phần khác là do những những miếng xếp hình thể hiện sự phức tạp của chứng tự kỷ. Nhóm vì cộng đồng tự kỷ dùng tên này để tạo mối liên kết với cộng đồng."

"Ngoài ra, có rất nhiều tổ chức, hiệp hội tự kỷ trên thế giới sử dụng màu xanh dương như làm biểu tượng màu đặc trưng, và cũng có rất nhiều chiến dịch trên nhiều nước đã kêu gọi mọi người mặc áo xanh dương vào ngày 2/4 hằng năm để thể hiện sự ủng hộ cho cộng đồng người tự kỷ."

Với hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này, Sandy đã nhận được sự ủng hộ của nhiều văn nghệ sĩ cùng tham gia. Mạnh Quyền, quán quân chương trình Tinh Hoa Hội Tụ năm 2019 chính là biên đạo và trực tiếp cùng em phát động phong trào. Đạo diễn, nhà sản xuất phim Nguyễn Ngọc Lâm, diễn viên/ người mẫu Xuân Lan và bé Thỏ con gái cô là những văn nghệ sĩ đã nhiệt tình tham gia phần thử thách từ đầu.

Để tham gia thử thách #PuzzleDanceChallenge, mọi người chỉ cần cover đoạn nhảy 15 giây, đăng clip nhảy của mình cùng bạn bè hoặc chia sẻ clip nhảy của Sandy tại đây trên Facebook, Youtube, Instagram, TikTok với hashtag #Autism #KhacBietVanTuyet #PuzzleDanceChallenge để cùng lan toả thông điệp và tình yêu thương với những người kém may mắn hơn mình.

Hãy dành sự yêu thương nhiều hơn đến những trẻ bị tự kỷ để các em có sức mạnh vượt lên chính mình, cộng đồng hãy dành nhiều sự quan tâm hơn để giúp các em được sống bình đẳng hơn, được đáp ứng các nhu cầu đặc biệt, được phát triển các năng lực và được đóng góp cho xã hội... là những thông điệp tích cực mà "Puzzle Dance Challenge - Khác biệt, Vẫn tuyệt" mong muốn đem lại và gửi gắm đến mỗi người.