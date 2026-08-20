Pullman Saigon Centre ra mắt gói ưu đãi tiệc tất niên cho doanh nghiệp

Giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm then chốt để các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại hành trình phát triển, vinh danh những nỗ lực cá nhân và thắt chặt sự gắn kết nội bộ. Trong bối cảnh quản trị hiện đại, một buổi tiệc tất niên thành công không chỉ dừng lại ở quy mô tổ chức mà còn là thông điệp thể hiện vị thế và văn hóa của doanh nghiệp. Nắm bắt nhu cầu này, khách sạn Pullman Saigon Centre chính thức ra mắt chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho mùa sự kiện cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Hạ tầng sự kiện hiện đại và linh hoạt

Sở hữu vị trí đắc địa tại trục đường Trần Hưng Đạo, Pullman Saigon Centre là điểm đến quen thuộc của các sự kiện doanh nghiệp quy mô lớn tại TP.HCM. Khách sạn trang bị sảnh đại tiệc (Grand Ballroom) với thiết kế không cột rộng rãi, trần cao thoáng đạt cùng hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng chuẩn quốc tế. Không gian này cho phép các nhà tổ chức linh hoạt biến tấu theo nhiều kịch bản khác nhau, từ những buổi lễ vinh danh trang trọng đến không gian dạ tiệc ấm cúng, sáng tạo.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ chuyên gia quản lý sự kiện giàu kinh nghiệm tại Pullman Saigon Centre luôn đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp trong từng khâu vận hành, đảm bảo mọi chi tiết từ khâu đón khách, dàn dựng đến ẩm thực đều diễn ra trơn tru.

Chương trình ưu đãi tiệc tất niên năm nay của Pullman Saigon Centre được xây dựng theo ba gói ưu đãi linh hoạt, đáp ứng đa dạng ngân sách và mục tiêu của từng tổ chức:

- Gói Superior (1.390.000 VNĐ++/khách cho Set Menu hoặc 1.490.000 VNĐ++/khách cho Buffet): Cung cấp thực đơn 7-8 món đa dạng hoặc buffet quốc tế, đi kèm gói đồ uống không giới hạn trong 2 giờ bao gồm bia, nước ngọt, nước trái cây và nước khoáng.

- Gói Premium (1.590.000 VNĐ++/khách cho Set Menu hoặc 1.690.000 VNĐ++/khách cho Buffet): Nâng cấp với danh mục ẩm thực cao cấp, gói đồ uống trọn gói 2 giờ và tặng kèm 01 backdrop in ấn theo thiết kế riêng (3m x 5m).

- Gói Exclusive (1.690.000 VNĐ++/khách cho Set Menu hoặc 1.790.000 VNĐ++/khách cho Buffet): Tùy chọn thượng hạng tích hợp trọn gói dịch vụ, tặng backdrop riêng, giảm 50% phí thuê sảnh cho thời gian chuẩn bị buổi sáng và miễn phí 3 giờ sử dụng hệ thống Karaoke kết hợp âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp.

Ưu đãi đặt sớm và quyền lợi đi kèm

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho khách tham dự, Pullman Saigon Centre áp dụng đặc quyền ưu đãi bổ sung đối với các đoàn tiệc có quy mô từ 100 khách trở lên (khi đăng ký gói Premium hoặc Exclusive). Doanh nghiệp sẽ nhận ngay 01 voucher tiệc buffet tối dành cho 2 người, 01 chai vang sủi cao cấp phục vụ nghi thức khai tiệc, cùng 30 phút tiệc đón khách (welcome drink) hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, để hỗ trợ các đơn vị chủ động lập kế hoạch và tối ưu hóa ngân sách tài chính, khách sạn áp dụng chính sách giảm ngay 10% trên tổng giá trị gói dịch vụ cho tất cả các bản xác nhận đặt tiệc trước ngày 30/09/2026. Chương trình áp dụng cho các sự kiện tổ chức từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 28/02/2027 với số lượng tối thiểu từ 50 khách.

‎ Sự kết hợp giữa tiêu chuẩn phục vụ quốc tế, hạ tầng hiện đại cùng các giải pháp chi phí hợp lý giúp Pullman Saigon Centre duy trì vị thế là đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp trong mỗi mùa lễ hội cuối năm.