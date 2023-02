Propofol là chất gì mà khiến “ảnh đế” Yoo Ah In bị điều tra và cấm xuất cảnh?

Vào ngày 9/2 vừa qua, truyền thông Hàn đưa tin nam tài tử Yoo Ah In có liên quan đến sử dụng propofol - một chất cấm được xếp vào ma túy dạng nhẹ tại Hàn Quốc từ năm 2021. Ngay sau khi bị cáo buộc dùng chất cấm, nam diễn viên đã và đang phải chịu sự chỉ trích từ người hâm mộ và có nguy cơ mất luôn sự nghiệp.

Tuy nhiên sau 1 ngày, cảnh sát Hàn Quốc thông báo kết quả xét nghiệm chất gây nghiện qua nước tiểu với Yoo Ah In. Kết quả cho thấy, nam diễn viên âm tính với propofol nhưng lại dương tính với cần sa. Vụ việc đang khiến người hâm mộ xôn xao bởi không ngờ một diễn viên đình đám sắp vướng vòng lao lý.

"Ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc" Yoo Ah In đang phải đối mặt với luật pháp vì sử dụng propofol.

Yoo Ah In là nam diễn viên sinh năm 1986, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao bởi diễn xuất ấn tượng, từ điện ảnh tới truyền hình anh đều nhập vai hoàn hảo. Vào năm 2015 anh thắng giải Ảnh đế Rồng Xanh với tác phẩm The Throne. Lúc đó Yoo Ah In chỉ mới 29 tuổi và được gọi là ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc.

Nhiều người thắc mắc propofol là gì, gây hại ra sao mà có thể khiến nhiều ca sĩ và diễn viên chịu tù tội. Sau đây là lời giải thích từ các chuyên gia.

Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nam diễn viên và sẽ có kết quả sớm.

Propofol là chất gì?

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), propofol là một loại thuốc có tác dụng làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh. Chúng thường được bác sĩ dùng để giúp bệnh nhân thư giãn trước và trong khi gây mê để phẫu thuật. Thuốc này cũng được dùng ở những người mắc bệnh nặng cần thở máy.

Nói theo thuật ngữ chuyên ngành, thuốc propofol được sử dụng để khởi mê, duy trì mê và làm an thần.

Tuy nhiên loại thuốc này có chứa hoạt chất ức chế thần kinh, cho nên đã bị nhiều đối tượng sử dụng như một loại ma túy dạng nhẹ. Từ 2021, Chính phủ Hàn Quốc đã liệt propofol vào danh sách cấm và nghiêm cấm người dân sử dụng bừa bãi, trừ khi có sự chỉ định của bác sĩ để điều trị bệnh với liều lượng nhất định.

Propofol là một loại thuốc được dùng trước và trong quá trình phẫu thuật để gây mê.

Tác động của propofol tới cơ thể

Theo các bác sĩ từ bệnh viện đa chuyên khoa giỏi nhất thế giới - Mayo Clinic, trước khi phẫu thuật thì nhân viên y tế sẽ tiêm propofol cho bệnh nhân, giúp cơ thể nhanh chóng thấy thư giãn và đi vào giấc ngủ. Khi đang sử dụng thuốc này thì tình trạng thở, nồng độ oxy, huyết áp, chức năng thận… sẽ được bác sĩ theo dõi sát sao để phòng ngừa biến chứng.

Propofol dùng ở liều thấp có tác dụng an thần, cao hơn nữa sẽ gây buồn ngủ. Nhưng nếu dùng quá liều có thể gây mất ý thức và gây ức chế vận động. Thuốc còn gây tác động tới hệ thần kinh trung ương, hệ tim mạch, hệ hô hấp… nhưng nếu được sử dụng dưới sự giám sát của bác sĩ thì không có vấn đề gì.

Một số tác dụng phụ thường gặp của propofol là chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, hạ huyết áp, tim đập chậm, ngừng thở, co giật cơ… Trong một số trường hợp khác, thuốc có thể gây thở khò khè, đau mỏi cơ, đỏ mẩn ngứa, giảm thị lực và ngất xỉu. Có thể khẳng định, sử dụng propofol tùy tiện sẽ gây ảnh hưởng tới tính mạng.

Nhiều đối tượng sử dụng propofol như một dạng ma túy nhẹ.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Hoa Kỳ (NCBI), thuốc propofol được áp dụng trong quá trình gây mê phẫu thuật, chúng có tác dụng nhanh chóng lên hệ thần kinh, tim mạch và hô hấp nhưng ít gây ra tác dụng phụ. Nếu xảy ra tình trạng quá liều propofol khi phẫu thuật, nhân viên y tế sẽ có phương pháp xử trí ngay để đảm bảo an toàn.

Propofol và những sự vụ trong quá khứ

Đầu tiên phải kể đến ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Cảnh sát Mỹ đã đưa ra kết luận nguyên nhân gây ra cái chết cho ông là propofol, bởi ông thường xuyên dùng chất này để chữa mất ngủ. Ngay trong đêm 25/5 định mệnh ấy, ông cũng sử dụng propofol để dễ ngủ nên gây đột tử.

Ông hoàng nhạc Pop Michael đã dùng propofol để chữa mất ngủ trước khi qua đời.

Trong showbiz Hàn Quốc nói riêng, nam tài tử Ha Jung Woo đã bị phát hiện sử dụng propofol nhiều lần tại một thẩm mỹ viện ở Gangnam (Seoul) năm 2020. Tuy đã lên tiếng thanh minh nhưng anh vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích từ công chúng. Cuối cùng anh bị phạt 30 triệu won (khoảng 557 triệu đồng).

Một trong những vụ bê bối vì propofol lớn nhất phải kể đến scandal của Hoa - Á hậu Hàn Quốc là Park Shi Yeon, Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae và Hyun Young. Những mỹ nhân này đều nghiện propofol vì thẩm mỹ, giúp những cơn đau do "dao kéo" giảm bớt. Đa phần họ đều phải chịu tù giam vì sử dụng propofol quá nhiều.

Với trường hợp của Yoo Ah In, cảnh sát cho biết sẽ điều tra thêm bởi propofol thường đào thải khỏi cơ thể sau 3-4 ngày. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã điều tra nam diễn viên từ tháng 11 năm ngoái, sau khi họ phát hiện anh liên tục nhận propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau.

Trong trường hợp bị tuyên án, Ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc phải đối mặt với hình phạt 5 năm tù giam hoặc phạt tiền 50 triệu won (933 triệu đồng).