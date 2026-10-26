Profile "xịn đét" của nam sinh SN 2009 vừa lọt Chung kết năm Olympia 2026: Từng đỗ 4 trường chuyên, hát được quốc ca của 135 quốc gia

Màn lội ngược dòng ở cuộc thi Quý IV Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 mới đây đã giúp Đoàn Lê Anh Đức giành tấm vé cuối cùng vào trận chung kết năm. Không chỉ gây ấn tượng bởi bản lĩnh thi đấu, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn khiến nhiều người tò mò với thành tích học tập nổi bật, từng đỗ 4 trường chuyên và sở hữu khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia.

Đoàn Lê Anh Đức sinh ngày 12/10/2009, hiện là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trước khi bước lên sân chơi trí tuệ đình đám nhất nhì dành cho học sinh THPT, nam sinh đã có hành trình học tập đáng chú ý từ những năm THCS.

Nam sinh Đoàn Lê Anh Đức

Khi còn học lớp 9A5 tại Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), Anh Đức từng đỗ 4 trường chuyên gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) với môn Lịch sử và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với môn tiếng Nga. Bên cạnh đó, nam sinh còn đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT chuyên Chu Văn An (khi ấy vẫn là trường THPT Chu Văn An). Ở môn Lịch sử, Anh Đức từng giành giải Nhất cấp quận và giải Khuyến khích cấp thành phố.

Không chỉ có thành tích học tập đáng chú ý, Anh Đức còn sở hữu một khả năng đặc biệt là hát quốc ca của 135 quốc gia. Tại trường quay Olympia, nam sinh từng thể hiện những đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives, khiến nhiều người ấn tượng bởi sở thích này rõ ràng khá ít gặp ở lứa tuổi học sinh.

Anh Đức là thí sinh cuối cùng bước vào Chung kết Olympia năm 2026 (Ảnh: VTV)

Tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Anh Đức từng về nhì ở cuộc thi Tuần với 230 điểm. Tuy nhiên, ở cuộc thi Tháng, nam sinh đã có màn bứt phá khi giành chiến thắng với 330 điểm, qua đó giành quyền bước vào cuộc thi Quý IV.

Trong trận thi quý phát sóng ngày 25/10, Anh Đức cạnh tranh với ba đối thủ đến từ các trường THPT trên cả nước. Dù có thời điểm tụt xuống cuối bảng điểm, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vẫn kiên trì bám đuổi và tận dụng cơ hội ở phần thi Về đích để giành chiến thắng chung cuộc với 220 điểm.

Kết quả này giúp Anh Đức trở thành thí sinh cuối cùng giành vé vào trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026, đồng thời đưa cầu truyền hình Chung kết năm thứ hai liên tiếp về với Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

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