Profile nam thần có màn tương tác cực cuốn với Song Hye Kyo trong "The Glory": Ông bố một con sở hữu body 6 múi siêu chất

Kể từ khi chính thức công chiếu tới nay, "The Glory" của Song Hye Kyo đã gây bão trên toàn cầu. Bằng chứng là bộ phim đã đứng vị trí thứ 5 trên BXH trên toàn cầu và Top 1 tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Không thể phủ nhận rằng, sức hút của bộ phim chính là kịch bản cực cuốn và diễn xuất siêu đỉnh từ Song Hye Kyo cùng dàn diễn viên tài năng.

Thế nhưng điều khiến công chúng và đặc biệt là hội chị em mê mẩn hơn cả chính là nam phụ Ha Do Young (Jung Sung Il thủ vai) - chồng của ác nữ Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon thủ vai). Thậm chí, nhiều người còn thích thú với màn tương tác cực cuốn giữa Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) và Ha Do Young hơn cả với nam chính Ju Yeo Jeong (Lee Do Hyun đóng).

Jung Sung Il và Song Hye Kyo có màn tương tác cực cuốn trong "The Glory".

Chính vì vậy mà "profile" của Jung Sung Il cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người tìm kiếm và bàn tán.

Jung Sung Il sinh năm 1980 ở Daegu. So với nhiều diễn viên cùng tuổi, Jung Sung Il vào nghề muộn hơn. Nam diễn viên không phải gương mặt quen thuộc đối với khán giả phim truyền hình. Bởi lẽ, anh xuất thân là diễn viên nhạc kịch, anh chỉ mới xuất hiện trên phim truyền hình cách đây không lâu với những vai diễn phụ.

Nét điển trai, lãng tử của Jung Sung Il khiến các chị em mê mệt.

Sau khi trở nên được quan tâm nhờ vai diễn trong "The Glory", cuộc sống đời tư của Jung Sung Il cũng được quan tâm nhiều hơn. Trong đó, gây chú ý nhất chính là bài đăng về hành trình lấy lại được vóc dáng cân đối cùng body 6 múi cực chất chỉ sau 8 tuần mà không cần huấn luyện viên riêng.

Jung Sung Il sở hữu phong thái cực ngầu.

Nhìn vào những bức ảnh đầu tiên, có thể dễ dàng nhận thấy, Jung Sung Il sở hữu thân hình bình thường và không hề có cơ bắp. Dáng người nam diễn viên được nhận xét thuộc kiểu mảnh khảnh không quá béo, nhưng phần bụng lại có nhiều mỡ, trông khá kém bắt mắt.

Sau 8 tuần, Jung Sung Il đã sở hữu cho mình thân hình 6 múi cực kỳ quyến rũ.

Thế nhưng ở những bức hình sau, Jung Sung Il lại cho thấy, thân hình ngày một thay đổi tốt lên của mình. Theo Jung Sung Il, anh đã tập luyện để có cơ bụng 6 múi cùng cánh tay cơ bắp trong 8 tuần không cần thuê huấn luyện viên riêng mà chỉ nhờ việc đọc sách. Để có thân hình như vậy, Jung Sung Il đã bỏ ra 2 - 3 giờ tập luyện mỗi ngày trong 8 tuần.

Jung Sung Il xuất thân là diễn viên nhạc kịch sau đó mới chuyển sang đóng phim truyền hình.

Điều ít ai biết là việc Jung Sung Il đã bí mật kết hôn. Thậm chí, truyền thông còn không biết nam diễn viên tổ chức đám cưới vào thời điểm nào. Một nguồn tin tiết lộ, Jung Sung Il đã kết hôn được 4 năm và cũng đã có một cậu con trai.