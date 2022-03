Profile "không phải dạng vừa" của hội chị em thân thiết với Son Ye Jin: Có tới 2 nhân vật liên quan trực tiếp tới Song Hye Kyo

Tới thời điểm này, mọi thông tin đều chắc chắn rằng, đám cưới thế kỷ giữa Hyun Bin - Son Ye Jin sẽ được tổ chức vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/3 tại khu biệt thự ngoài trời Aston House thuộc Sheraton Grande Walkerhill.

Nếu như chú rể Hyun Bin có hội bạn thân toàn tài tử đình đám xứ Hàn thì cô dâu Son Ye Jin cũng không hề kém cạnh. Hội chị em thân thiết của Son Ye Jin phải nói là sở hữu "profile" cực khủng. Như vậy, nếu cả hai hội bạn thân này của cô dâu chú rể xuất hiện đông đủ tại đám cưới tới đây thì chắc chắn sẽ tạo ra "cú nổ" lớn với truyền thông.

Hội chị em thân thiết của Son Ye Jin gồm nhiều gương mặt mỹ nhân đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc như: Gong Hyo Jin, Lee Jung Hyun, Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Oh Yoon Ah, Uhm Ji Won.

Song Yoon Ah

Sinh năm 1973, Song Yoon Ah nổi tiếng với khán giả Việt Nam qua các vai diễn trong: Hotelier, Sóng gió hậu trường và Mama. Hơn Son Ye Jin 9 tuổi nhưng Song Yoon Ah lại rất thân thiết với đàn em. Cả hai thường xuyên đi du lịch chung với nhau. Thậm chí, có nguồn tin cho biết, Song Yoon Ah con đi du lịch đảo Jeju cùng Son Ye Jin và Hyun Bin vào tháng 9/2021.

So với đàn em thì đời tư của Song Yoon Ah có phần sóng gió hơn. Cô có cuộc hôn nhân bị công chúng chỉ trích với Ảnh đế Sol Kyung Gu. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vào năm 2007, Song Yoon Ah bị công chúng chỉ trích vì họ cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến Sol Kyung Gu cùng vợ cũ ly hôn năm 2006. Bất chấp sự điều tiếng, Song Yoon Ah và Sol Kyung Gu vẫn tiến tới hôn nhân vào năm 2009 rồi có với nhau 1 đứa con trai năm 2010.

Không chỉ là chị em với Son Ye Jin, Song Yoon Ah còn chơi thân với Song Hye Kyo - "tình cũ" Hyun Bin. Thế nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng tới mối quan hệ bạn bè giữa Song Yoon Ah và Son Ye Jin.

Gong Hyo Jin

Sinh năm 1980, Gong Hyo Jin không phải cái tên xa lạ với khán giả Việt. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các tác phẩm như: Pasta, The Greatest Love, Master's Sun, It's Okay, That's Love...

Có thể nói, hiện tại, Gong Hyo Jin gần như là thành viên cuối cùng vẫn còn đang độc thân. Thế nhưng, tình trường của Gong Hyo Jin lại hơn hẳn cô dâu Son Ye Jin. Nếu như cả sự nghiệp, Son Ye Jin chỉ công khai hẹn hò duy nhất với một người là Hyun Bin thì Gong Hyo Jin lại có khá nhiều bạn trai.



Gong Hyo Jin và Ryu Seung Bum

Gong Hyo Jin và Lee Jin Wook.

Cô từng hẹn hò với Ryu Seung Bum từ năm 2001 - 2012 sau đó lại chia tay khiến công chúng tiếc nuối. Tiếp đó, cô có khoảng thời gian hẹn hò ngắn với Lee Jin Wook. Gong Hyo Jin còn xảy ra tin đồn tình cảm với Jo In Sung.

Gong Hyo Jin và Jo In Sung.

Lee Jung Hyun

Sinh năm 1980, Lee Jung Hyun là mỹ nhân duy nhân trong hội chị em của Son Ye Jin xuất thân từ con đường ca sĩ.

Lee Jung Hyun từng có ý định không kết hôn cho tới khi gặp được tình yêu của đời mình - một bác sĩ. Chồng Lee Jung Hyun thậm chí còn là người hâm mộ trung thành của cô. Thời điểm Lee Jung Hyun hoạt động với tư cách ca sĩ, chồng cô đã mua hết toàn bộ sản phẩm âm nhạc mà vợ phát hành. Lee Jung Hyun và chồng kết hôn năm 2019. Gần đây, hai vợ chồng cũng đã chào đón thiên thần nhỏ đến với gia đình.

Lee Min Jung

Nữ diễn viên "Vườn Sao Băng" Lee Min Jung. Cô chính là bà xã của tài tử Lee Byung Hun - cũng chính là "tình cũ" Song Hye Kyo. Hai vợ chồng có chung một cậu con trai kháu khỉnh.

Cuộc hôn nhân giữa Lee Min Jung và Lee Byung Hun từng gặp sóng gió khi nam tài tử vướng vào lùm xum ngoại tình. Theo đó, Lee Byung Hun bị khui chuyện qua lại với hai cô gái trong thời điểm vợ mang thai. Thế nhưng sau đó khi Lee Byung Hun công khai xin lỗi trước truyền thông cũng như vợ, Lee Min Jung đã quyết định tha thứ cho chồng. Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của hai người vô cùng hạnh phúc.

Uhm Ji Won

Sinh năm 1977, Uhm Ji Won cũng là người chị lớn trong hội bạn thân của Son Ye Jin. Cô cũng là thành viên kết hôn sớm thứ 3 sau Song Yoon Ah. Uhm Ji Won kết hôn cùng kiến trúc sư tên Oh Young Wook vào năm 2014 chỉ một thời gian ngắn sau khi hẹn hò.

Thế nhưng vào năm ngoái, Uhm Ji Won đã bất ngờ thông báo chuyện mình và chồng ly hôn kết thúc quan hệ vợ chồng sau 7 năm chung sống. Ở tuổi 45, Uhm Ji Won trở lại đời độc thân.

Oh Yoon Ah

So với những thành viên còn lại trong nhóm, có thể nói sự nghiệp của Oh Yoon Ah kém hơn nhiều. Cô nổi tiếng nhờ các vai "ác nữ". Oh Yoon Ah là thành viên kết hôn sớm nhất trong nhóm. Cô kết hôn năm 2007 với một giám đốc điều hành quảng cáo. Thế nhưng cuộc hôn nhân của Oh Yoon Ah đã kết thúc năm 2015. Hiện tại, Oh Yoon Ah sống và nuôi con trai một mình.

Oh Yoon Ah và con trai.

