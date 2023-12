Primmy Trương - vợ TGĐ Phan Thành sinh em thứ 2, nhan sắc sau sinh gây bão vì quá xinh đẹp

Mới đây, Primmy Trương - vợ thiếu gia Phan Thành bất ngờ đăng tải hình ảnh chào đón em bé thứ 2. Nàng dâu hào môn chia sẻ khoảnh khắc bế ái nữ trên tay kèm theo lời nhắn: “Welcome to the world, my little Tiffany” (Tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới, Tiffany bé nhỏ của mẹ).



Mặc dù vừa mới trải qua sinh nở nhưng nhan sắc của Primmy Trương khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi. Bà xã TGĐ Phan Thành vẫn giữ được sự tươi tắn, làn da căng mịn và vóc dáng không mấy thay đổi. Ngoài ra, dù vẫn chưa khoe diện mạo của em bé nhưng với cái tên Tiffany, netizen cũng đều biết gia đình nam thiếu gia giờ đã có đủ nếp, đủ tẻ.

Primmy Trương khoe hình ảnh đầu tiên sau khi chào đón em bé thứ 2

Trước đó, trong thời gian mang thai em bé thứ 2, Primmy Trương hoàn toàn kín tiếng. Cô vẫn đăng tải hình ảnh cá nhân nhưng không khoe trọn vóc dáng. Trong một số khung hình, netizen cũng từng nghi vấn nàng dâu hào môn có tin vui khi diện đồ giấu dáng. Dẫu vậy, so với lần mang thai con trai đầu lòng, nhan sắc của Primmy Trương lần này thăng hạng rõ rệt.

Nhiều người dành lời chúc mừng đến với vợ chồng thiếu gia Phan Thành. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng mong rằng sẽ sớm được thấy gương mặt của ái nữ Tiffany cũng như hình ảnh 4 thành viên trong gia đình nhỏ của Primmy Trương và Phan Thành.

Thời điểm mang thai, nàng dâu hào môn hoàn toàn kín tiếng

Primmy Trương và Phan Thành đều hiếm khi chia sẻ cuộc sống đời tư trên MXH

Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo, 1992) được biết đến là cô nàng beauty blogger, vừa là người mẫu ảnh vừa là influencer có tiếng ở TPHCM. Cô từng lọt vào Top 10 Hoa hậu PNVN Qua ảnh - Miss Photo 2012 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Khi cô kết hôn với thiếu gia Phan Thành - TGĐ Saigon Square, cặp đôi được cộng đồng mạng tấm tắc khen "xứng đôi vừa lứa". Chính vì Phan Thành là người đứng đầu danh sách thừa kế của đại gia Phan Quang Chất - ông chủ trung tâm thương mại lớn cùng vô số bất động sản nằm ở vị trí đắc địa tại TPHCM. Còn nàng dâu hào môn chính là ái nữ của người sáng lập ngôi trường chuyên đào tạo kỹ năng mềm, nơi được mệnh danh chỉ dành cho "Hội con nhà giàu".