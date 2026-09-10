Pippa Middleton vừa đón sinh nhật tuổi 43 vào ngày 6/9, trong một hoàn cảnh khá khác với những gì công chúng có thể hình dung về một thành viên có quan hệ rất gần gũi với Hoàng gia Anh. Không có những hoạt động công khai quy mô lớn, cũng không có dấu hiệu cho thấy Pippa muốn tận dụng vị trí của chị gái để bước sâu hơn vào đời sống Hoàng gia. Cô vẫn duy trì một cuộc sống tương đối kín tiếng bên chồng James Matthews và ba người con, đồng thời chỉ xuất hiện trước công chúng vào một số dịp đặc biệt. Chính sự kín đáo ấy lại khiến một cựu nhân viên Hoàng gia cho rằng Pippa có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu Kate cần một người thân cận ở bên khi trở thành Vương hậu.

Pippa Middleton có thể trở thành một trong những người đồng hành của Vương hậu Kate

Grant Harrold, người từng làm quản gia tại Highgrove House cho Vua Charles, cho rằng nếu William trở thành Nhà vua và Kate trở thành Vương hậu, Pippa có thể đảm nhận một vai trò gần gũi hơn trong đời sống Hoàng gia. Ông đặc biệt nhắc tới khả năng Pippa trở thành một "companion" của Kate, tương tự cách Vương hậu Camilla hiện có chị gái Annabel Elliot bên cạnh trong một vai trò hỗ trợ không chính thức theo mô hình hiện đại.

Khái niệm "companion" đáng chú ý bởi nó không hoàn toàn giống với hình ảnh những ladies-in-waiting từng gắn với các Nữ hoàng/Vương hậu Anh trong quá khứ. Dưới thời Nữ hoàng Elizabeth II, các nữ thị tùng có vai trò hỗ trợ theo một hệ thống nghi lễ lâu đời. Nhưng Camilla đã lựa chọn một cách tiếp cận khác khi trở thành Vương hậu. Bà có một nhóm bạn thân và người thân hỗ trợ mình, trong đó có chị gái Annabel Elliot, tạo nên một mạng lưới thân cận mang tính cá nhân hơn thay vì một đội ngũ thuần túy theo truyền thống cung đình.

Harrold cho rằng Kate hoàn toàn có thể lựa chọn một mô hình tương tự trong tương lai. Và nếu Công nương xứ Wales quyết định có những "companion" riêng khi trở thành Vương hậu, Pippa là một cái tên rất tự nhiên để cân nhắc. "Trong tương lai, tôi sẽ không loại trừ khả năng Pippa trở thành một trong những người đồng hành của Kate", Harrold nhận định, đồng thời liên hệ trực tiếp với cách Camilla đang làm cùng chị gái mình.

Điều đáng nói là nhận định này không xuất phát từ một thông báo của Cung điện Buckingham và cũng không có nghĩa Pippa đang được chuẩn bị cho một chức vụ Hoàng gia. Đây đơn thuần là đánh giá của một người từng làm việc trong môi trường Hoàng gia về khả năng một thành viên gia đình có thể đóng vai trò hỗ trợ vương hậu tương lai. Tuy nhiên, xét trên mối quan hệ giữa Pippa và Kate cũng như cách gia đình Middleton luôn đứng phía sau hai vợ chồng William và Kate, ý tưởng này không hoàn toàn thiếu cơ sở.

Vì sao Pippa lại được xem là người phù hợp để ở bên Kate?

Một trong những lý do quan trọng nhất nằm ở điều tưởng như rất đơn giản: Pippa không cố gắng trở thành tâm điểm.

Harrold đánh giá Pippa là người "làm điều mình muốn", giữ cuộc sống riêng khá kín đáo và không tìm cách biến mình thành một nhân vật nổi bật trong đời sống Hoàng gia. Với một gia đình vốn phải đối mặt với sự chú ý liên tục của truyền thông, đặc điểm này có giá trị không nhỏ.

Pippa từng bước vào tâm điểm chú ý toàn cầu từ đám cưới của Kate và William năm 2011, khi cô đảm nhận vai trò phù dâu chính và gây ấn tượng mạnh với công chúng. Nhưng sau thời điểm đó, thay vì tìm cách duy trì vị trí trong ánh đèn sân khấu, Pippa dần trở lại với cuộc sống riêng. Cô kết hôn với James Matthews vào năm 2017 và xây dựng gia đình riêng, đồng thời tiếp tục theo đuổi những hoạt động cá nhân thay vì trở thành một gương mặt thường xuyên của Hoàng gia.

Chính cách sống này khiến cô khác với những nhân vật chủ động tìm kiếm sự hiện diện công chúng. Pippa có mối liên hệ rất gần với Kate nhưng không cần phải xuất hiện bên chị gái trong mọi sự kiện. Cô có thể hiện diện khi gia đình cần, sau đó trở lại cuộc sống riêng mà không tạo thêm áp lực truyền thông.

Đó cũng là điều Harrold đánh giá cao ở gia đình Middleton nói chung. Theo ông, gia đình này có khả năng hỗ trợ từ phía sau nhưng vẫn tôn trọng đời tư và truyền thống của Hoàng gia. Họ không cố gắng chiếm vị trí trung tâm, nhưng vẫn tạo ra một nền tảng gia đình ổn định cho Kate và William.

Đối với Kate, điều đó đặc biệt quan trọng. Cô bước vào Hoàng gia sau khi trưởng thành và có nhiều năm xây dựng cuộc sống riêng bên ngoài cung điện. Gia đình Middleton vì thế trở thành một không gian rất khác với môi trường Hoàng gia: gần gũi hơn, đời thường hơn và ít bị ràng buộc bởi nghi thức.

Harrold cho rằng chính gia đình của Kate cũng mang tới cho William một cảm giác tương tự. Dù William là người đứng đầu tương lai của chế độ quân chủ, khi ở bên gia đình Middleton, anh có thể có một cuộc sống bình thường hơn, tách khỏi những áp lực của vai trò kế vị. Pippa và những thành viên khác trong gia đình vì thế không chỉ đơn thuần là người thân của Kate mà còn tạo nên một không gian gia đình giúp William duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.

Pippa có thể hỗ trợ Kate theo cách rất khác với một nhân viên Hoàng gia thông thường

Nếu một ngày Kate thực sự lựa chọn Pippa làm "companion", vai trò đó có lẽ sẽ không giống một chức vụ Hoàng gia truyền thống. Pippa không trở thành một thành viên working royal chỉ vì cô là em gái của Vương hậu. Cô cũng không tự động có nghĩa vụ thực hiện các chuyến công du, cắt băng khánh thành hay đại diện cho chế độ quân chủ.

Mô hình "companion" mà Camilla xây dựng cho thấy vai trò này thiên về sự đồng hành và hỗ trợ cá nhân. Một người bạn hoặc người thân có thể xuất hiện bên nữ vương trong một số dịp, giúp bà có một người quen thuộc để chia sẻ những hoạt động vốn có thể trở nên khá áp lực khi phải thực hiện trước công chúng.

Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý trong cách Hoàng gia hiện đại vận hành. Khi khối lượng công việc của các thành viên cấp cao ngày càng lớn, những người đứng đầu Hoàng gia không chỉ cần đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp mà còn cần những người họ thực sự tin tưởng ở bên cạnh. Với một nữ vương trẻ hơn như Kate trong tương lai, một người em gái đã đồng hành cùng cô từ thời thơ ấu có thể mang lại sự thoải mái mà một nhân viên được tuyển dụng theo quy trình thông thường khó có thể thay thế.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng không có gì đảm bảo Pippa sẽ nhận vai trò này, ngay cả khi Kate muốn cô đảm nhận. Pippa hiện đã có gia đình và ba người con, đồng thời có cuộc sống riêng tương đối ổn định. Việc trở thành một "companion" dù không phải working royal vẫn có thể khiến cô phải xuất hiện trước công chúng thường xuyên hơn và chịu thêm sự chú ý từ truyền thông.

Đây chính là lý do khả năng này vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.

Khi Kate trở thành Vương hậu , Pippa có thực sự bước vào Hoàng gia?

Câu hỏi thú vị nhất không phải là Pippa có đủ phù hợp hay không, mà là liệu cô có muốn bước vào một thế giới mà mình đã cố gắng giữ khoảng cách trong nhiều năm hay không.

Pippa đã chứng minh rằng cô hoàn toàn có thể sống gần Hoàng gia mà không trở thành một phần của guồng máy Hoàng gia. Cô có thể xuất hiện tại Wimbledon cùng Kate và các thành viên khác của gia đình, tham dự những sự kiện quan trọng hoặc có mặt trong các dịp gia đình, nhưng sau đó vẫn trở về cuộc sống riêng. Đó dường như chính là cách cô lựa chọn để duy trì mối quan hệ với chị gái mà không đánh mất sự riêng tư của mình.

Điều này cũng khiến trường hợp của Pippa trở nên khác biệt so với những thành viên Hoàng gia sinh ra trong gia đình Windsor. Cô không có nghĩa vụ hiến toàn bộ cuộc sống của mình cho chế độ quân chủ. Nếu Kate trở thành Vương hậu, Pippa vẫn có quyền giữ vai trò của một người chị em trong gia đình hơn là một nhân vật Hoàng gia.

Vì vậy, nếu đề nghị một vai trò "companion" thực sự xuất hiện trong tương lai, quyết định cuối cùng có lẽ sẽ phụ thuộc vào cả hai phía. Kate phải muốn có Pippa bên cạnh, còn Pippa phải cảm thấy vai trò đó phù hợp với cuộc sống mà cô đã xây dựng.

Một điều khác cũng cần được tính đến là Kate có thể lựa chọn cách tổ chức đội ngũ riêng hoàn toàn khác với Camilla. Mỗi nữ vương có một phong cách làm việc khác nhau, và việc Camilla sử dụng bạn bè cùng người thân làm "companions" không đồng nghĩa Kate sẽ áp dụng chính xác mô hình đó.

Nhưng nếu Kate muốn duy trì một đội ngũ nhỏ, thân cận và dựa trên sự tin tưởng cá nhân, Pippa chắc chắn là một lựa chọn đáng chú ý. Hai chị em đã cùng trải qua phần lớn những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Pippa từng đứng bên Kate trong ngày cưới với William, trong khi Kate cũng có mặt để ủng hộ em gái khi Pippa kết hôn với James Matthews. Mối quan hệ giữa họ không được xây dựng từ những nghi thức Hoàng gia mà từ nhiều năm gắn bó trước khi Kate trở thành một thành viên của gia đình Windsor.

Đó có lẽ là lợi thế lớn nhất của Pippa.

Trong một thế giới nơi mọi lời nói, cử chỉ và sự xuất hiện của một nữ vương đều có thể được phân tích, một người đã biết cô từ khi còn nhỏ và hiểu cô trước cả khi cô trở thành Công nương xứ Wales có thể mang tới một kiểu hỗ trợ rất khác.

Và cũng chính vì vậy, khả năng Pippa đứng bên Kate trong tương lai không nhất thiết phải được hiểu là cô sẽ trở thành một nhân vật Hoàng gia nổi bật. Ngược lại, nếu vai trò "companion" được thiết lập, điều phù hợp nhất với Pippa có lẽ vẫn là cách cô đã sống trong nhiều năm qua: ở đủ gần để hỗ trợ chị gái, nhưng đủ kín đáo để không chiếm lấy ánh đèn sân khấu của chị.

Hiện tại, chưa có thông báo chính thức nào từ Cung điện về việc Pippa sẽ đảm nhận bất kỳ vai trò nào trong tương lai. Nhưng khi Kate tiến gần hơn tới vị trí Vương hậu tương lai, những người đứng bên cạnh cô chắc chắn sẽ trở thành một phần đáng chú ý của câu chuyện Hoàng gia.

Pippa có thể không bao giờ trở thành một working royal. Cô cũng có thể tiếp tục giữ cuộc sống riêng tư như hiện tại. Nhưng nếu Kate một ngày cần một người thân cận mà cô tuyệt đối tin tưởng, người em gái đã ở bên cô từ trước khi cả hai bước vào thế giới Hoàng gia có thể là một trong những lựa chọn tự nhiên nhất.

Và có lẽ đó mới là điều thú vị nhất về Pippa Middleton: Cô chưa bao giờ cần một danh hiệu Hoàng gia để có một vị trí đặc biệt trong cuộc đời của người chị gái đang đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng.