Pickleball Oktoberfest Hanaka Paris Open 2025: Sân chơi thể thao và lễ hội ẩm thực, văn hoá hấp dẫn nhất Bắc Ninh cuối tuần này

Sự kiện do The ClubHouse phối hợp cùng Tập đoàn Hanaka tổ chức, diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Mùa Đông Oktoberfest Hanaka Paris Ocean Park từ ngày 23 đến 30/10/2025 tại Từ Sơn, Bắc Ninh, bảo trợ truyền thông bởi aFamily.vn .



Với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng cùng sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu Việt Nam như Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, giải đấu được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí thi đấu sôi nổi, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng.

Trong hai ngày 25 và 26/10/2025, các vận động viên sẽ tranh tài tại Cụm sân The ClubHouse Pickleball và sân trung tâm tiêu chuẩn quốc tế thuộc khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park. Đây là cụm sân hiện đại bậc nhất miền Bắc, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm mang đến trải nghiệm thi đấu đạt chuẩn quốc tế. Giải năm nay quy tụ đông đảo vận động viên ở nhiều trình độ khác nhau, từ các tay vợt chuyên nghiệp tới những người yêu Pickleball muốn thử sức và giao lưu.

Các nội dung thi đấu được thiết kế đa dạng, phù hợp với mọi cấp độ: từ Đôi Nam Open, Đôi Nam 7.3 cho đến Đôi 5.3, Đôi 4.8 và đặc biệt là Đôi Nam - Nữ nghệ sĩ, người nổi tiếng, lãnh đạo, khách mời - nơi thể thao gặp gỡ văn hóa và tinh thần kết nối cộng đồng được tôn vinh. Hạn đăng ký kéo dài đến hết ngày 21/10/2025 hoặc khi đủ số lượng vận động viên. Mức lệ phí tham dự được giữ ở mức dễ tiếp cận, thể hiện tinh thần khuyến khích phong trào Pickleball lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tại miền Bắc.

Không dừng lại ở ý nghĩa thể thao, giải đấu còn là một phần trong chuỗi hoạt động văn hóa của Lễ hội Mùa Đông Oktoberfest Hanaka Paris Ocean Park, nơi không khí thể thao hòa quyện cùng âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật. Trong những ngày lễ hội, khán giả và vận động viên sẽ có cơ hội tận hưởng đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam, chương trình gây quỹ thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai, lễ hội bia và ẩm thực Hà Nội với hàng trăm voucher trải nghiệm, cùng chuỗi biểu diễn nghệ thuật - show thực cảnh hoành tráng với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Thanh Lam, Phương Mỹ Chi, Ngọc Sơn... Tất cả hứa hẹn tạo nên một bức tranh lễ hội rực rỡ, nơi thể thao không chỉ là cuộc thi mà còn là hành trình lan tỏa năng lượng tích cực, sẻ chia và gắn kết.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của Pickleball Oktoberfest Hanaka Paris Open 2025 là thúc đẩy phong trào Pickleball tại miền Bắc, tạo sân chơi quy mô cho cộng đồng yêu thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh một Bắc Ninh năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà tinh thần văn hóa. Giải đấu không chỉ mang đến cơ hội tranh tài cho các vận động viên mà còn mở ra không gian kết nối, truyền cảm hứng sống khỏe, sống vui và sống tích cực cho mọi lứa tuổi.

Với thông điệp "Sip. Serve. Smash.", The ClubHouse kỳ vọng Pickleball Oktoberfest Hanaka Paris Open 2025 sẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần thể thao mới - trẻ trung, sôi động và đầy sức sống. Giữa không khí tưng bừng của Oktoberfest, khi tiếng bóng vang lên trên mặt sân xen lẫn tiếng nhạc và tiếng cười, mỗi cú giao bóng sẽ không chỉ là một pha thi đấu, mà còn là lời chào mừng mùa lễ hội - nơi niềm vui, tình bạn và sức khỏe cùng song hành.