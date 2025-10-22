Các bé cũng nhập hội pickleball: Trên sân toàn "cây vợt nhí" điêu luyện, có cả HLV dạy kèm chuyên nghiệp

Trong vài năm trở lại đây, pickleball đang trở thành một "hiện tượng" thể thao toàn cầu. Không chỉ thu hút người lớn tuổi tìm kiếm sự vận động nhẹ nhàng mà hiệu quả, pickleball còn khiến nhiều bạn nhỏ mê mẩn bởi tính vui nhộn, dễ chơi và tinh thần gắn kết mà bộ môn này mang lại.

Bằng chứng là cô bé Winnie Ông Yên Nhi - ái nữ của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng, dù mới 5 tuổi đã được bố mẹ dẫn ra sân và cầm vợt chơi pickleball rất nghiêm túc. Bé được ghi nhận là "ra dáng vợt thủ" khi cầm vợt, ném bóng và thực sự tham gia tập luyện chứ không phải chỉ chụp ảnh cho vui.

Hay bé Pam - con gái Salim và Hải Long cũng tham gia chơi pickleball cùng với ba mẹ. Thậm chí cô bé còn sở hữu bộ vợt hình Hello Kitty vô cùng đáng yêu. những hình ảnh được bố mẹ Salim và Hải Long chia sẻ gần đây, Pam đã có buổi học chơi pickleball cực kỳ thú vị. Với bộ đồ thể thao màu xanh nhạt và váy trắng xuyệt tông cùng ba mẹ, Pam xuất hiện trên sân tập với vẻ ngoài năng động và ngộ nghĩnh.

Không chỉ dừng lại ở việc chơi vui cùng gia đình, nhiều bạn nhỏ hiện nay còn tham gia các lớp học pickleball bài bản. Trên sân pick, nhiều nhóm các bé tập luyện cùng huấn luyện viên (HLV) chuyên nghiệp, được hướng dẫn kỹ thuật cầm vợt, di chuyển, phát bóng và phản đòn như những vận động viên thực thụ.

Nguồn ảnh: Trung Tâm Đào Tạo Pickleball KIDS Việt Nam

Một số bé học theo nhóm nhỏ để vừa rèn kỹ thuật, vừa vui chơi cùng bạn bè, tạo nên không khí sôi nổi và đầy năng lượng. Trong khi đó, có những bé lại được bố mẹ đăng ký học riêng cùng HLV, tập trung hơn vào kỹ năng, thậm chí được chỉnh từng cú vung vợt, bước di chuyển, hay cách phối hợp mắt và tay để đạt độ chính xác cao nhất.

Nguồn ảnh: Group Game On Pickleball.

Nhờ sự hướng dẫn tận tâm và nền tảng kỹ thuật được rèn luyện từ sớm, nhiều "tay vợt nhí" đã có những cú đánh điêu luyện không thua gì người lớn. Có bé mới 6-7 tuổi đã biết xử lý bóng tinh tế, di chuyển linh hoạt và nắm rõ chiến thuật cơ bản. Điều này cho thấy pickleball không chỉ là trò chơi nhất thời, mà đang dần trở thành một môn thể thao phát triển năng khiếu và bản lĩnh cho thế hệ trẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc các gia đình tự tìm đến sân chơi, nhiều trường học và nhà giáo dục tâm huyết cũng đang tích cực lan tỏa phong trào pickleball trong cộng đồng.

Tiêu biểu là cô Văn Thùy Dương Phó Hiệu trưởng trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), không chỉ đam mê chơi pick mà cô còn khuyến khích học sinh nhà trường tham gia làm quen với pickleball trong các giờ thể chất, và còn tổ chức hẳn một giải đấu đặc biệt dành cho của phụ huynh, cựu học sinh, thầy cô và học sinh cùng tham gia với 71 cặp đôi vận động viên thi đấu, với số trận đấu lên đến 150 trận.



Cô từng chia sẻ: "Thích nhất là xem các cặp đôi bố con thi đấu. Trong giải được thấy những hình ảnh đáng nhớ, những khoảnh khắc đẹp lúc bố con cụng vợt sau mỗi quả thắng, lúc bố vỗ vai động viên con... nhìn thấy các cặp đôi phụ huynh vui vẻ cùng nhau tham gia giải, thấy thày trò sát cánh bên nhau trong mỗi tình huống... đúng là những khoảnh khắc khó quên vô cùng!".

Môn pickleball đang mở ra một bộ môn để trẻ em không chỉ vận động, mà còn vui chơi, kết nối và phát triển toàn diện. Tất cả bạn nhỏ từ Winnie, Pam Yêu Ơi... đến các bé tham gia bộ môn này, chỉ cần một cây vợt, một quả bóng nhẹ và một sân chơi phù hợp, các bé đã có thể "nhập hội" vận động cùng gia đình và bạn bè.

Pickleball Việt Nam - Ươm Mầm Tài Năng Nhí

Ngày càng có nhiều bạn nhỏ hào hứng tham gia bộ môn pickleball, từ các khu đô thị, trường học cho đến những sân chơi cuối tuần cùng gia đình. Mỗi ngày, hình ảnh những "tay vợt nhí" tung bóng, nở nụ cười rạng rỡ trên sân đã trở nên quen thuộc hơn, mang theo năng lượng tích cực và tinh thần thể thao lan tỏa khắp nơi.