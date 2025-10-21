Mới đây trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) xôn xao loạt ảnh một cô gái khoe chơi pickleball trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Cô này cho biết khung cảnh không chỉ chill chill mà việc tập luyện pickleball đã giúp cô giảm được vài kg, quen thêm nhiều người bạn mới.

Nhiều người cho rằng bộ đồ này của cô quá hở và bó, không phù hợp.

Song, thứ khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là bộ trang phục cô gái này diện khi đánh pickleball. Đó là bra thể thao, kết hợp cùng quần đùi tập gym. Tất cả đều là trang phục mặc khi chơi thể thao, song nhiều cư dân mạng bình luận, ý kiến trái chiều cho rằng hình ảnh này khá nhạy cảm. Bộ đồ mà cô mặc không phù hợp với thân hình, đặc biệt là khi chơi thể thao ngoài trời, phải chạy nhảy và di chuyện nhiều sẽ không tránh khỏi những lúc hớ hênh.

Thậm chí, còn có một số bình luận mỉa mai hot girl này chơi thể thao để “gọi vốn” hay “đi kiếm chồng giàu”, khoe thân để hút follower. "Chứ người chơi thể thao thực sự không ai mặc như vậy cả", một cư dân mạng bình luận.

Nhưng cũng không ít người bênh vực cô nàng chỉ đang ăn diện theo phong cách của bản thân mà thôi.

Lúc này, nhiều người đã nhanh chóng tìm ra tài khoản mạng xã hội cá nhân của cô gái này, có tên là Qing, sở hữu khoảng 20 nghìn follower trên Douyin, chuyên chia sẻ về các hoạt động thể thao.

Nhan sắc gái xinh đang gây tranh cãi vì trang phục đánh pickleball.

Ở nền tảng Xiaohongshu, nhiều người cũng đã tràn vào "tấn công" bằng những bình luận, bày tỏ sự thắc mắc về việc cô lựa chọn bộ trang phục gợi cảm khi chơi pickleball. Một cư dân mạng mỉa mai: "Rõ ràng bạn... béo như thế mà phải mặc chiếc áo nhỏ như thế đánh pickleball để làm gì vậy?". Qing phản hồi: "Tui muốn mặc gì kệ tôi".

Theo dõi mạng xã hội cá nhân của cô gái này cũng thấy không ít lần Qing mặc gợi cảm chơi thể thao. Các trang phục mà cô nàng này lựa chọn thường là bra thể thao, kiểu quần bó sát hoặc váy ngắn.

Thời trang trên sân pickleball của Qing.

Qing còn tham gia thập luyện nhiều bộ môn thể thao khác như gym, cầu lông, bơi lội, tennis.

Qing chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội cá nhân của mình rằng bắt đầu rèn luyện thể thao là vì muốn giảm cân, cảm thấy bản thân đã quá béo.

Trước khi đến với pickleball, hot girl này kiên trì tập gym, tennis. Vài tháng trở lại đây mới bắt đầu chuyển qua pickleball vì nghe đến hiệu quả giảm cân, giải tỏa stress và bộ môn này mang lại.

Cô chia sẻ rằng bản thân cao 1m77, trước khi đến với pickleball thì nặng 80kg, luôn cảm thấy cơ thể khá nặng nề, và cũng áp lực vì thường xuyên bị chê bai ngoại hình quá cỡ. Cơ địa khó giảm cân, song trong khoảng 5 tháng kiên trì tập pickleball Qinh đã giảm được 5kg, từ 80kg xuống 75kg.

Body thời Qing 80kg.

Body hiện tại sau khi giảm xuống còn 75kg.

Cô nàng cho hay rất yêu thích bộ môn thể thao này, có thêm nhiều người bạn mới có chung đam mê nên hầu như ngày nào cũng đánh pickleball. Còn trang phục lựa chọn trên sân thì cũng là những bộ đồ cô mặc tập gym, tennis trước đó và cảm thấy thoải mái, không suy nghĩ quá nhiều hay cố tình khoe thân như nhiều người bình luận.

Ngoài ra, Qing cũng kiếm thêm thu nhập từ việc quảng cáo, bán hàng là quần áo thể thao, thực phẩm bổ sung,....

Trần Hà - Nguồn ảnh: IGNV.