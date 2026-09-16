Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết an toàn thực phẩm suất ăn bán trú

Trong năm học 2026-2027, trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 3/4 trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh, với tổng số trên 3.200 suất ăn/ngày. Trong đó, Trường Mầm non Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 751 học sinh đăng ký ăn bán trú; Trường Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 1.565 học sinh đăng ký; Trường Liên cấp Lý Thường Kiệt tổ chức trên 900 suất ăn bán trú/ngày.

Cùng với sự vào cuộc ráo riết kiểm tra cơ sở vật chất, việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh của phòng Văn hóa - Xã hội, các trường cũng thường xuyên kiểm tra ngay từ khâu cung cấp thực phẩm đầu vào. Ảnh: An Quyên

Với số lượng suất ăn lớn, việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) không chỉ được thực hiện trong ngày đầu tiên của năm học mà được đặt trong một quy trình kiểm soát thường xuyên, từ khâu chuẩn bị điều kiện phục vụ đến tiếp nhận, chế biến và tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Theo đó, trước thềm năm học mới, phòng Văn hóa - Xã hội phường tập trung rà soát, đánh giá các điều kiện phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường. Nội dung kiểm tra chú trọng quy trình vận hành bếp ăn một chiều; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; vệ sinh khu vực chế biến; kho bảo quản, lưu trữ thực phẩm; nguồn gốc và điều kiện bảo quản thực phẩm; nhân sự trực tiếp tham gia chế biến cũng như việc thực hiện các quy định về ATTP.

Cùng với những điều kiện trực tiếp phục vụ chế biến, công tác ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý ATTP học đường cũng được quan tâm - nhất là việc cập nhật, nhập dữ liệu trên phần mềm phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Việc kiểm tra tập trung vào các điều kiện an toàn thực phẩm và hàm lượng dinh dưỡng trong mỗi suất ăn theo độ tuổi của học sinh. Ảnh: An Quyên

Ngay trong hai ngày đầu tiên triển khai ăn bán trú, phòng Văn hóa - Xã hội đã tổ chức kiểm tra thực tế các bữa ăn tại trường học dành cho học sinh để đánh giá chất lượng suất ăn, thực đơn, định lượng suất ăn...

Bà Hoàng Quý Châu, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, qua kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức bữa ăn tại các trường được thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Các suất ăn chính và quà chiều được cung cấp đầy đủ, đúng thành phần, định lượng theo thực đơn đã xây dựng. Thực đơn được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm sự phù hợp về dinh dưỡng và nhu cầu năng lượng của học sinh theo từng độ tuổi.

Bên cạnh đó, qua theo dõi thực tế và ghi nhận ý kiến phản hồi cho thấy, học sinh đánh giá tích cực về chất lượng bữa ăn, khẩu phần, hình thức chế biến. Học sinh cơ bản ăn ngon miệng, khẩu phần phù hợp. Đến thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận phản ánh bất thường liên quan đến chất lượng thực phẩm và bữa ăn.

Các suất ăn ngoài việc bảo đảm an toàn thực phẩm bảo đảm đủ số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Ảnh: An Quyên

Cùng với sự kiểm tra của cơ quan quản lý, các nhà trường xác định trách nhiệm trực tiếp trong kiểm soát chất lượng và an toàn suất ăn thuộc về Ban Giám hiệu. Tại Trường Liên cấp Lý Thường Kiệt, công tác bán trú được tổ chức theo hướng kiểm soát xuyên suốt toàn bộ quy trình.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Lý Thường Kiệt cho biết, Ban Giám hiệu tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất toàn bộ quy trình cung cấp suất ăn, từ tiếp nhận thực phẩm tại bếp, kiểm tra số lượng, chất lượng, nguồn gốc, điều kiện vệ sinh, quá trình chế biến, chia suất đến tổ chức cho học sinh ăn và vệ sinh sau bữa ăn.

Việc kiểm tra được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người - rõ việc - rõ thời điểm - rõ trách nhiệm - rõ kết quả”, có ghi chép, xác nhận và xử lý ngay khi phát hiện bất thường.

Một bữa ăn trưa của học sinh Trường Liên cấp Lý Thường Kiệt. Ảnh: An Quyên

Nhà trường cũng phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát chất lượng bữa ăn theo kế hoạch. Đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát thực đơn đã công khai; quan sát công tác tiếp nhận, chế biến, chia suất ăn; ghi nhận ý kiến về chất lượng, khẩu phần và mức độ phù hợp của món ăn với học sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, mỗi suất ăn không chỉ được kiểm soát bằng quy trình mà còn được kiểm chứng bằng sự giám sát của Nhà trường, sự phối hợp của cha mẹ học sinh và phản hồi thực tế từ học sinh. Sau tuần đầu tiên, kết quả tổng hợp phản hồi của học sinh cho thấy mức độ tiêu thụ và chất lượng món ăn cơ bản ổn định. Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì việc công khai thực đơn, tiếp nhận phản ánh của cha mẹ học sinh để theo dõi, điều chỉnh phù hợp trong quá trình tổ chức ăn bán trú nhằm bảo đảm cao nhất chất lượng suất ăn cho trẻ.