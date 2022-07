Phương TiTi - Người mẹ trẻ làm đa ngành từ sản xuất loạt chương trình truyền hình đình đám đến diễn viên nhưng "là phụ nữ, gia đình và sự nghiệp đâu mới là quan trọng"?

Lê Hoàng Minh Phương thường được mọi người gọi với cái tên Phương Titi.

Lê Hoàng Minh Phương (Phương TiTi) từng là một trong những gương mặt nổi bật của Học viện Hàng không khi sở hữu đôi mắt biết cười và chiếc cằm Vline. Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài, cô còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và các vai diễn nhí nhảnh của một số bộ phim sitcom học đường.

Bén duyên với nghệ thuật như vậy nhưng hiện tại công việc chính của cô là producer sản xuất chương trình, ngoài ra thỉnh thoảng mình vẫn tham gia một số dự án với vai trò là diễn viên. Năm 2019, cô kết hôn và sinh quý tử vào cuối năm 2021. Từ khi có con, một người luôn hết mình với công việc lại đặt ra ngoại lệ cho bản thân và chọn việc ở nhà chăm con.

"ĐÃ TỪNG BỎ BÊ GIA ĐÌNH VÌ CÔNG VIỆC" NHƯNG HOÀN TOÀN THAY ĐỔI KHI CÓ CON

Nếu ngày trước một ngày của chị là hầu hết dành thời gian cho công việc và ở trên công ty có khi đến tận đêm muộn thì bây giờ công việc của chị xoay quanh việc chăm con, làm một bà mẹ bỉm sữa thực thụ.



Tự nhận bản thân là một con người cầu toàn, luôn chỉn chu trong mọi thứ nên việc chăm con chị cũng muốn theo ý của bản thân và theo sát hành trình lớn lên, vì vậy, Phương TiTi quyết định tạm dừng mọi công việc 3 năm để chăm sóc con.

Do tính cách của bản thân và mục tiêu của mỗi giai đoạn của một người sẽ hoàn toàn khác nhau. Hiện tại thì mục tiêu của chị là muốn chăm sóc con thật tốt: "Có lần mình đọc được ở đâu đó rằng 3 năm đầu đời cực kỳ quan trọng đến sự phát triển và hình thành nhân cách của 1 đứa trẻ, ngay lúc đó mình đã quyết định luôn là sẽ gác lại mọi thứ để bên cạnh con trong những năm đầu đời. Thật ra thì đây cũng chỉ là dự định ở thời điểm hiện tại, có thể 6 tháng nữa, 1 năm nữa mình sẽ “buồn chân” mà thử sức kinh doanh chẳng hạn, nhưng chắc chắn mình chỉ có thể làm gì đó không quá áp lực, có thể tự chủ về thời gian chứ không thể quay trở lại công việc như trước khi có bé."



Trước khi có con, Phương Titi từng là hotgirl của Học viện Hàng Không, sau đó cô tham gia vào một công ty chuyên sản xuất các chương trình truyền hình tại TP.HCM với vai trò là nhà sản xuất.

Công việc sản xuất chương trình truyền hình này mang đến cho cô rất nhiều trải nghiệm quý giá từ khi còn là một cô sinh viên mới ra trường đến khi lập gia đình. Và vì tính chất công việc này thường làm ở cường độ cao, trải dài từ lúc lên ý tưởng đến công đoạn chuẩn bị và ghi hình, chưa kể hậu kỳ. Các buổi quay đến nửa đêm hay xuyên đêm cũng không có gì lạ khi đã chọn theo ngành này.

Chị chia sẻ thêm: "Mình tự nhận bản thân là kiểu cuồng công việc, một phần do tính cầu toàn nên việc gì cũng ôm đồm, thành ra công việc luôn chiếm hết thời gian của mình. Khi kết hôn xong, chuyện cũng không thay đổi mấy, chồng phải đợi, phải ăn cơm, đi ngủ trước, gia đình tụ họp cũng vắng mặt mình… là chuyện như cơm bữa."

Nhưng từ khi có con mọi chuyện dần thay đổi, chị dành nhiều thời gian cho gia đình, con cái, làm một mẹ bỉm chính hiệu: "Hình ảnh đầu bù tóc rối chăm con, rảnh rỗi thì lao vào bếp làm đủ thứ món ăn cho con có lẽ rất đỗi bình thường nhưng với người cuồng công việc, thích làm đẹp, nghiện mạng xã hội như mình thì hoàn toàn khác".

Nhưng khi có con, cuộc sống của cô gái vẫn không thay đổi là mấy. Cô thậm chí vừa đi làm, vừa hút sữa cho con. Nhưng trong tư duy và suy nghĩ giữa bản thân và gia đình của Phương đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Hiện nay, nhiều chị em sau khi sinh em bé xong thường cảm thấy áp lực, nặng hơn là trầm cảm sau sinh. Với một người còn khá trẻ, năng động như Phương TiTi, trước khi sinh chị cũng thắc mắc khi được kể về chuyện này và cảm thấy liệu có hơi "quá".

Phương và cậu con trai của mình.

Nhưng thực sự đúng là sinh em bé xong mới hiểu rõ: "Khi sinh xong, vừa đau, người còn yếu, vừa mệt và “sốc” với những vất vả chăm con tháng đầu, mà vừa không hiểu tâm lý mình bị gì nhưng hở tí là rơi nước mắt. Chồng mình mấy phen hoảng hồn khi thấy cảnh con khóc quấy mà mẹ cũng khóc theo. Khi đó, mình mới hiểu được sự ảnh hưởng to lớn của của vấn đề này. Nhưng mình chỉ biết mạnh mẽ, cố gắng vượt qua".

Đồng thời trong xã hội hiện tại, với nhiều phụ nữ thì sự nghiệp và gia đình đều vô cùng quan trọng. Nó không còn là sự lựa chọn một trong hai. Nghe thì có thể nhiều người sẽ cho rằng đó là sự lựa chọn tham lam hay ích kỷ, nhưng với Phương: "Mình nghĩ cả hai đều quan trọng. Tùy vào mỗi giai đoạn và hoàn cảnh của mỗi người thì sẽ có sự ưu tiên khác nhau.

Việc đặt gia đình lên trên tất cả thì ai mà không muốn, nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện phù hợp để có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, nên mình nghĩ sẽ không nên lấy 1 trường hợp cá nhân làm quy chuẩn cho người khác. Bản thân mình cũng thay đổi theo thời gian: lúc trước thì dành hết thời gian cho công việc (có lúc bỏ bê gia đình), nhưng đến khi có con thì gia đình lại là tất cả, công việc mình có đi chậm lại cũng không sao".

Đây là cuộc sống lớn nhất mà Phương vẫn luôn quý trọng nó mỗi ngày.

ĐẶT RA QUY TẮC RIÊNG CHO BẢN THÂN ĐỂ CÂN BẰNG CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH

Vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm một công việc sản xuất chương trình vô cùng bận rộn thì nhiều người thắc mắc không biết rằng bản thân chị sẽ sắp xếp thời gian như nào cho hợp lí, Phương TiTi chia sẻ: "Thật ra mình cũng không phân bổ thời gian gì đâu, vì hầu hết thời gian mình dành cho con thôi. May mắn khi mình được gia đình, bố mẹ 2 bên tạo điều kiện, giúp đỡ những việc khác để mình có thể tập trung lo cho con theo ý mình. Thi thoảng đi quay thì ông bà cũng trông giúp."

Cô từng giữ vai trò đầu tàu sản xuất các format King of Rap, Giọng hát Việt nhí New Generation 2021; tham gia sản xuất những gameshow The Face, Sing My Song, The Voice, The Voice Kids, Khi đàn ông mang bầu… từ năm 2017 đến 2021.



Nhưng cuộc đời thực sự là chuỗi những bất ngờ, sau 4 năm, bộ phim đầu tay "Qua bển làm chi" đã có thể ra rạp: "Tôi xem đó là "tín hiệu vũ trụ" để tôi có thể quay lại với đam mê diễn xuất của mình". Khi được hỏi về thích công việc nào hơn, Phương TiTi chia sẻ: "Để hỏi thích công việc nào hơn thì khó lắm, nhưng ở thời điểm này thì mình thấy phù hợp với diễn xuất hơn".

Thỉnh thoảng trong những dịp phù hợp, Phương cũng mang con theo tham dự các sự kiện lớn và cậu con trai được rất nhiều người nổi tiếng yêu mến.

Hiện nay, khi ở nhà chăm lo cho gia đình nhưng chị vẫn nhận những công việc bên ngoài như MC, diễn xuất... "Công việc không đòi hỏi quá nhiều thời gian và tâm sức như việc văn phòng trước đó. Dù việc không nhiều nhưng cũng có 1 số quy tắc nhất định như mình sẽ hạn chế các dự án đòi hỏi phải ghi hình khuya, ưu tiên buổi tối sẽ về với con", chị Phương tâm sự.

Về quan điểm phụ nữ theo đuổi sự nghiệp riêng, chị cũng chia sẻ thẳng thắn: "Mình nghĩ là tuỳ mỗi người, mỗi nhà chứ không có quan điểm nào có thể áp đặt cho tất cả mọi người. Bạn có thể đi làm vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì sự nghiệp của bản thân hoặc chỉ đơn giản vì rảnh, dư thời gian… Miễn làm sao mình thấy thoải mái, bạn đồng hành cũng thống nhất quan điểm, cuộc sống gia đình vui vẻ là được".

Người ta thường nói: "Phụ nữ hơn nhau ở một tấm chồng", chị Phương cũng nêu quan điểm của bản thân: "Có nhiều ý kiến về câu nói này, người thì bảo đúng, người thì bảo sao lại phải phụ thuộc vào chồng để định giá trị của bản thân. Mình thì thấy cứ phiên phiến thôi, không cần cực đoan như thế. Miễn là đừng quá dựa dẫm, chứ rõ ràng việc chọn được một người đàn ông khiến mình tự hào, hạnh phúc thì thần sắc của người phụ nữ đó sẽ khác hẳn mà".

