Phương pháp giúp người phụ nữ "lột xác" sau 10 năm trị mụn vất vả cùng đủ thứ bệnh

Cô giáo trẻ trải qua hành trình trị mụn 10 năm, chữa táo bón 4 năm...

Đoàn Thị Lài (một phụ nữ gốc Huế, hiện tại sống ở Long An) là một cô giáo mầm non kiêm tiểu học. Bắt đầu từ khi ôn thi đại học, do stress và thức đêm (mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng) để ôn thi, mặt cô bắt đầu lên mụn không kiểm soát.

Đối với một cô gái ở độ tuổi đang xuân sắc thì đó quả là cơn ác mộng. Đi đâu, ai cũng hỏi cô sao trước da đẹp vậy mà giờ nhìn thấy ghê... Dần dần, cô ngày càng mặc cảm, không dám đi đâu, có đi ra khỏi nhà thì chịu kiếp bịt khẩu trang suốt.

Khuôn mặt đầy mụn của Lài sau nhiều lần chữa trị bằng nhiều cách.

Thậm chí, khi đi thực tập, nhiều bạn học sinh nhỏ tuổi không ngại thốt lên: "Con không thích cô vì nhìn cô ghê lắm". Tủi hờn vô cùng, Lài quyết tâm chữa mụn bằng nhiều cách.

Trước và sau khi áp dụng chế độ ăn giúp da láng mịn, trị mụn hiệu quả.

Cô được nhiều người giới thiệu dùng sản phẩm này sản phẩm kia cho hết mụn. Nghĩ lại hành trình đó, Lài thú nhận, mình phải dùng đến mấy chục loại mỹ phẩm khác nhau. Trong nước có. Ngoài nước có. Ai giới thiệu cái gì trị mụn tốt, cô cũng mua về dùng. Thế nhưng đều không có những chuyển biến tích cực.

Trong thời gian thực tập, cô cũng được nhiều cô giáo chỉ dùng sản phẩm này, sản phẩm nọ. Thế nhưng không những không hết mụn mà mặt cô còn lên nhiều mụn mủ, mụn bọc. Đau nhức hành hạ, nhiều lần khiến Lài phát sốt, nằm li bì chỉ vì mụn trứng cá.

Áp lực và buồn bã kéo dài, cô định bảo lưu thực tập. Được gia đình động viên và hỗ trợ, Lài đi khám da liễu và dùng đơn kê theo hướng dẫn. Tuy nhiên, da cô chỉ bớt nhờn chứ không giảm mụn. Mụn lưng bỗng nhiên bắt đầu phát dù mụn mặt còn nhiều. Sau 3 tháng chạy chữa theo cách này, cô mất 7 triệu mà hiệu quả không như mong đợi.

Làn da của Lài có sự thay đổi tích cực sau khi áp dụng chế độ ăn.

Cô tiếp tục mượn dì 5 triệu, ông bà cho thêm 5 triệu đi thẩm mỹ viện chữa mụn. "Hàng ngày, mình đến thẩm mỹ viện cho nhân viên đè ra nặn mụn. Mỗi ngày 1 tiếng. Hôm nào cũng trong tình trạng nước mắt ròng ròng. Đau lắm nhưng nghĩ đến kết quả mặt hết mụn mình cũng cố gắng", Lài nhớ lại.

Sau 1 tháng, mặt cô láng mịn hơn. Dù vết thâm khắp mặt, da không khỏe nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến Lài vui vẻ hơn. Cô mong da sẽ khỏe lên, hết sạch thâm mụn, vậy là có thể trở lại cuộc sống như xưa.

Thế nhưng, mụn vẫn đeo bám cô tiếp những năm tháng sau đó vô cùng mệt mỏi. Lúc này, mẹ cô kêu con gái về sống cùng bố mẹ (trước đó Lài ở cùng ông bà). Thay đổi nơi ở, không khí nơi mới kém trong lành, mặt cô lại lên mụn như cũ.

Hình ảnh Lài tươi trẻ, da láng mịn, tràn đầy sức sống trong hiện tại.

Mẹ xót con gái, ngày ngày làm nước dừa pha rau diếp cá cho cô uống. Cô uống nhiều những mong hết mụn nhưng tình trạng chưa đỡ bao nhiêu thì đã bị tụt huyết áp, ngất xỉu khi đang đứng dạy học trò.

"Nhập viện, bác sĩ nói cơ thể mình bị suy nhược, phải truyền nước 2 ngày. Dù mụn có đỡ nhiều nhờ cách này nhưng sức khỏe ảnh hưởng, mình không dám thử lần nữa", Lài nhớ lại.

Thế rồi, cô quen và lấy chồng ở Long An. Chụp ảnh cưới, phải trang điểm, mặt cô lại lên mụn như cũ. Lài lúc này không còn dám nghĩ tới chuyện hết sạch mụn nữa...

Không chỉ bị mụn trứng cá bủa vây, căng thẳng kéo dài còn khiến cô bị táo bón suốt 4 năm. Ngay cả khi đã uống đủ 3 lít nước, Lài cũng không thấy tình trạng cải thiện. Cô cũng chuyển qua ăn Eat Clean 4 tháng kiên trì nhưng không đỡ hơn.

Chuyển sang gắn bó với ăn thô, cô tìm lại làn da láng mịn, không còn bị táo bón, trĩ hay tiền đình hành hạ...

"Táo bón, trĩ vẫn không cải thiện, mụn thì vẫn lên. Mình còn bị thêm chứng tiền đình kể từ sau khi sinh. Theo đuổi chế độ Eat Clean lại khá cực ngay từ khâu nấu nướng. Mình quyết định bỏ cuộc", Lài nhớ lại.

Chuyển sang gắn bó với ăn thô, cô tìm lại làn da láng mịn, không còn bị táo bón, trĩ hay tiền đình hành hạ...

Một lần tình cờ lướt facebook, Lài thấy một chị chia sẻ hiệu quả của việc ăn thô giúp giảm bớt mụn, lại trị được táo bón, tiền đình - toàn là những vấn đề bao lâu nay khiến mình đau đầu. Cô quyết định thử một lần nữa để có khuôn mặt láng mịn, sức khỏe cũng được cải thiện.

"Mình bắt đầu thực hiện ăn nhạt, chủ yếu ăn rau củ quả tươi. Thật may là rau củ quả lại đều là những thứ mình thích nên có thể bắt đầu một cách dễ dàng. Mình ăn 50% rau, 50% trái cây theo mùa mỗi bữa. Kết hợp tập yoga và phơi nắng mỗi sáng. Chỉ chừng đó thôi và cơ thể mình bắt đầu có những chuyển biến tích cực sau 2 tháng", Lài tâm sự.

Lài chia sẻ một số hình ảnh của chế độ ăn thô.

Nói chung, khi theo chế độ ăn này, ngày nào Lài cũng cần ăn nhiều rau, trái cây tươi. Cô ăn sáng bằng trái cây hoàn toàn. Ăn trưa với trái cây, rau củ quả. Ăn tối thì chia ra 50% vẫn như cũ để ăn cùng chồng con, 50% còn lại cô ăn trái cây và rau xanh.

Cô nhận ra, cơ thể mình săn chắc, nhỏ gọn hơn, da dẻ đẹp hơn thấy rõ. Da mặt láng mịn và mụn giảm dần. Thành quả này rõ rệt chỉ sau 5 tháng áp dụng ăn thô.

Còn lại những phương pháp cũ vẫn được cô áp dụng bình thường từ trước đó: phơi nắng, ngủ đủ giấc, đi ngủ lúc 10 giờ đêm, ngủ trưa 1 giờ, tập yoga, uống đủ nước mỗi ngày. Cô tuyệt nhiên không dùng bất cứ một sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da hay trang điểm nào.

Nếu có một lời khyên dành cho hội chị em đang đau đầu vì lên mụn không kiểm soát, vì táo bón, stress kéo dài, Lài chỉ muốn nhắn gửi 3 từ duy nhất: "Ăn thô đi!".

"Hạnh phúc lớn nhất của mình hiện tại là có thể chụp ảnh mặt mộc bằng cam thường và đi đại tiện mà không bị đau đớn, chỉ trong vòng 3 phút các bạn ạ. Nghe hơi thô nhưng thật. Hiện tại, mình có thể ca hát mọi lúc, có thể sờ tay lên má mà không thấy đau đớn, áp má vào mặt chồng mà không sợ bị chê sần sùi. Chứng tiền đình sau sinh cũng theo đó mà giảm dần", Lài cười nói.

Nếu có một lời khyên dành cho hội chị em đang đau đầu vì lên mụn không kiểm soát, vì táo bón, stress kéo dài, Lài chỉ muốn nhắn gửi 3 từ duy nhất: "Ăn thô đi!".

https://afamily.vn/phuong-phap-giup-nguoi-phu-nu-lot-xac-sau-10-nam-tri-mun-vat-va-cung-du-thu-benh-20220510171431006.chn