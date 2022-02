Phương Oanh thú nhận về cân nặng sau Hương vị tình thân, được Mạnh Trường trấn an khi bốc phải lời chúc năm mới nói về diễn xuất

Tối 4/2, Phương Oanh - Mạnh Trường cùng dàn sao của vũ trụ VTV đã tham gia chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022. Trong chương trình, các nghệ sĩ đã có những chia sẻ thú vị về năm 2021, những điều khiến mình cảm thấy tự hào, hãnh diện hay hài lòng nhất. Phương Oanh nói rằng cô hài lòng với tất cả những điều mình đã làm được trong năm qua. Ngoài ra, nữ diễn viên còn gây cười khi tuyên bố: "Điều tự hào nhất của em là em đã tăng cân thành công và giờ không giảm được!".

Phương Oanh hội ngộ dàn sao Hương vị tình thân ở Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022.

Khi được hỏi về việc tăng cân trong Hương vị tình thân, Phương Oanh nói rằng đạo diễn không bắt ép cô mà do chính bản thân nữ diễn viên nghĩ rằng mình nên "có da có thịt" hơn một chút để hợp với tạo hình Nam "nọng". Đó là lý do cô tăng cân để đóng phim. Tuy nhiên sau khi phim hết, Phương Oanh vẫn thấy rằng mình trông sẽ đẹp hơn khi béo hơn trước kia một chút. Đó là lý do hiện tại người ta vẫn thấy Phương Oanh giống với Nam "nọng" của Hương vị tình thân.

"Đây là quãng thời gian em thấy em béo nhất cuộc đời!" - Phương Oanh cười chia sẻ.

Phương Oanh - Mạnh Trường.

Cũng trong chương trình, khi dàn diễn viên cùng nhau bốc ngẫu nhiên những phong bao lì xì mừng năm mới, trong đó có chuẩn bị lời chúc của chương trình gửi tặng, Phương Oanh đã bốc được bao lì xì ghi lời chúc "diễn xuất thăng hạng". Nữ diễn viên đùa rằng chúc như thế này tức là cho rằng trước kia cô diễn rất... dở. Tuy nhiên, Mạnh Trường và các đồng nghiệp đã trấn an Phương Oanh bằng cách nói rằng lời chúc còn mang hàm ý "tốt rồi sẽ tốt hơn", vượt qua cả những đỉnh cao của bản thân mình.

