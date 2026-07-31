Phương Oanh khoe ảnh cận mặt, dân mạng thốt lên: "Xinh khác gì Phạm Băng Băng bản Việt"

Trong tấm hình vừa được đăng tải trên trang cá nhân, Phương Oanh chọn một góc chụp thẳng mặt, ánh sáng tự nhiên và gần như không qua chỉnh sửa. Cô diện áo sơ mi họa tiết da báo tông be nhã nhặn, tóc để xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ với tông son cam đất và đeo hai lớp vòng cổ mảnh. Không váy dạ hội, không phông nền studio, chỉ là một khoảnh khắc đời thường nhưng lại đủ khiến khán giả nán lại rất lâu ở phần bình luận.

Ảnh (FBNV)

Trong số hàng loạt phản hồi, có một bình luận nhanh chóng được chú ý khi so sánh trực diện nhan sắc của nữ diễn viên với Phạm Băng Băng, cho rằng cô "xinh khác gì Phạm Băng Băng Việt Nam". Phép so sánh này không phải ngẫu nhiên. Kiểu đẹp mà Phương Oanh đang theo đuổi ở thời điểm hiện tại, gương mặt đầy đặn, đường nét mềm, thần thái đằm và có phần quý phái, đúng là gần với hình mẫu mỹ nhân cổ điển mà Phạm Băng Băng từng đại diện suốt một thập kỷ ở Cbiz.

Điều đáng nói hơn là thay vì những câu khen chung chung, nhiều người theo dõi lại chọn cách nhắn nhủ trực tiếp. Một tài khoản viết rằng nhan sắc như hiện tại đã là quá đẹp rồi, khuyên cô đừng can thiệp thêm gì nữa, kèm theo lời chúc mấy mẹ con luôn bình an. Bình luận này nhận được lượng đồng tình lớn. Rải rác bên dưới là hàng loạt phản hồi ngắn gọn kiểu "xinh quá", "xinh khác gì hoa hậu", cùng những biểu tượng trái tim.

Cách khán giả phản ứng phần nào cho thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Phương Oanh và người hâm mộ. Từ chỗ là một nữ diễn viên bị soi kỹ từng đường nét, cô đang dần được nhìn nhận với ánh mắt bao dung và có phần bảo vệ hơn.

Ảnh (FBNV)

Đây không phải lần đầu Phương Oanh khiến mạng xã hội xôn xao trong năm nay. Theo ghi nhận từ đầu năm 2026, cô bắt đầu hoạt động trở lại thường xuyên trên trang cá nhân sau một quãng thời gian dài gần như im ắng. Thay vì chia sẻ về công việc hay chuyện riêng tư, nữ diễn viên chọn kể lại những lát cắt rất đời: Nấu ăn, đưa con đi chơi, những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Nhìn tổng thể, có một điểm chung xuyên suốt các bài đăng của Phương Oanh trong năm nay: Thần thái nhẹ nhõm, ánh mắt bình yên và gương mặt tươi tắn hơn hẳn giai đoạn trước. Đó có lẽ cũng là lý do khiến phần bình luận dưới mỗi bức ảnh của cô ngày càng nghiêng về hướng ủng hộ.

Ảnh (FBNV)

Phương Oanh tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989 tại Hà Nam cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Từng là người mẫu trước khi rẽ sang diễn xuất, cô góp mặt trong loạt phim truyền hình như Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, trước khi thực sự bùng nổ với Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân, hai tác phẩm đưa cô trở thành cái tên bảo chứng cho khung giờ vàng VTV.

Năm 2023, cô kết hôn và tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Tháng 5/2024, Phương Oanh hạ sinh cặp song sinh một trai một gái. Đến tháng 8/2025, cô trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh, bản Việt hóa của phim Trung Quốc 30 chưa phải là hết, do VFC sản xuất và Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn. Vai diễn giúp cô nhận về nhiều đánh giá tích cực, đặc biệt ở phân đoạn nhân vật phát hiện chồng ngoại tình.

Sau đó là một quãng lặng khá dài khi gia đình cô trải qua biến cố, trang cá nhân gần như đóng băng suốt nhiều tháng liền. Phải đến đầu năm 2026, Phương Oanh mới dần xuất hiện trở lại, và lần này là với một hình ảnh khác hẳn: Nhẹ nhõm hơn, ít giải thích hơn, chỉ lặng lẽ đăng những khoảnh khắc bình yên bên hai con.

Có lẽ vì thế mà lời khuyên "đừng can thiệp gì nữa" từ khán giả lại được nhiều người đồng tình đến vậy. Với công chúng, phiên bản Phương Oanh của hiện tại đã là đẹp nhất rồi.



