Phương Oanh nhận xét con gái "lên hình cứ xấu xấu", nhưng bé Ny bất ngờ nói 1 câu mà ai cũng tan chảy

Phương Oanh vừa chia sẻ đoạn video ghi lại buổi tối thường nhật của hai mẹ con, khi cô bế bé Ny lên giường trước giờ đi ngủ rồi bật camera điện thoại lên quay. Suốt gần hai phút, cô bé hai tuổi cười nắc nẻ, bò sát vào ống kính, giơ tay quờ quạng và gần như không ngồi yên được một giây nào. Toàn bộ khung hình chỉ có ánh đèn vàng ấm của phòng ngủ, một góc giường trắng, con thỏ bông nằm cạnh và tiếng mẹ hỏi han liên hồi ở phía sau máy quay.

Khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con Phương Oanh

Điểm thú vị nằm ở cách Phương Oanh trêu con. Cô hỏi đi hỏi lại "Ny xấu không? Ny có xấu không?", rồi đổi thành "Thế Ny xấu hay Ny xinh?", trong khi cô bé chỉ cười phá lên đáp trả. Đến lúc bé Ny nhoài người vào camera, người mẹ mới bật cười tự trả lời hộ con: "À Ny xinh!".

Đoạn sau đó mới là thứ khiến nhiều phụ huynh thấy quen thuộc. Phương Oanh vừa xoay điện thoại vừa cảm thán rằng con gái xinh thế mà lên hình lại không đẹp bằng ngoài đời, rồi hỏi con có biết mình không ăn hình không. Cô hài hước nói: "Con không ăn hình Ny ạ, con lên hình xứ xấu xấu". Cô nàng còn khẳng định con gái không ăn hình là giống mẹ đấy.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất rơi vào phút cuối cùng. Phương Oanh ôm con vào lòng, hỏi "yêu mẹ không?" rồi gợi ý cho bé nói theo. Cô bé hai tuổi ngập ngừng một nhịp rồi bật ra trọn vẹn: "Con yêu mẹ Oanh". Cách xưng hô gọi thẳng tên mẹ của bé khiến câu nói vừa ngộ nghĩnh vừa dễ thương, và phản ứng của người mẹ đến gần như lập tức, cô rối rít cảm ơn con rồi nói mình cũng yêu con vô cùng tận. Clip khép lại bằng màn chào ngủ ngon bằng tiếng Anh, bé Ny bập bẹ nói theo rồi chu môi hôn gió, trước khi mẹ tắt máy để hai mẹ con đi ngủ.

Bé Ny là tên gọi tắt ở nhà của Jenny, con gái Phương Oanh trong cặp song sinh với anh trai Jimmy. Cô bé có tên thật là Nhật Hạ, đón sinh nhật tuổi lên hai hồi giữa tháng 5 và hiện đi học một trường mẫu giáo gần nhà. Cũng trong giai đoạn này, nữ diễn viên từng cho biết cặp song sinh đang bước vào khủng hoảng tuổi lên hai, mỗi ngày đều có màn quấy khóc và hờn dỗi, nên một buổi tối trôi qua êm đềm bằng tiếng cười và lời chúc ngủ ngon như trong clip là điều không phải hôm nào cũng có.

Hồi giữa tháng 6, khi Phương Oanh đăng loạt ảnh dắt tay con đi học kèm chú thích "Làm nền cho nàng ta", bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận khen ngợi, trong đó không ít người gọi cô bé là "Oanh Ỉn phiên bản nhí" vì những nét giống mẹ.

Về công việc, Phương Oanh mới trở lại màn ảnh cách đây chưa lâu. Cô tái xuất truyền hình sau bốn năm vắng bóng kể từ Hương vị tình thân với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh, một người phụ nữ ngoài 30 đã lập gia đình và loay hoay tìm hạnh phúc, đóng cặp cùng Doãn Quốc Đam.

Ở chặng cuối phim, từ khi Mỹ Anh phát hiện chồng ngoại tình đến lúc quyết định ly hôn, diễn xuất của cô nhận được rất nhiều lời khen, dù ở phân cảnh đối mặt với người thứ ba, với người chồng phản bội, với con trai hay khi chỉ có một mình.

Sau bộ phim, nữ diễn viên vẫn chưa công bố kế hoạch nghệ thuật mới, trong khi phần bình luận dưới các bài đăng của cô liên tục xuất hiện lời giục trở lại phim trường, thậm chí có người đề nghị làm hẳn phần hai cho Gió ngang khoảng trời xanh. Giữa lúc đó, những đoạn video đời thường như clip trước giờ đi ngủ này lại đang là cách Phương Oanh giữ kết nối với khán giả, và xem chừng vẫn hiệu quả không kém một vai diễn.