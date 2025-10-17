Phương Oanh 10 điểm, mà... lận đận

Có những người phụ nữ, họ bước vào đời với vẻ đẹp khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng cũng vì thế mà gánh thêm những thử thách mà người bình thường không bao giờ trải qua. Người ta hay nói "Hồng nhan bạc phận" hay "Hồng nhan lận đận", những người phụ nữ đẹp thì số phận thường truân chuyên quả không sai. Phương Oanh là một trong số đó, cô là một diễn viên tài năng, bản lĩnh, nhưng cũng là người phụ nữ từng đi qua nhiều nốt trầm trong cuộc sống.

Từ cô gái Hà Nam mộc mạc, tự bươn chải để nuôi ước mơ nghệ thuật, đến khi chạm đỉnh danh vọng với Quỳnh Búp Bê, Phương Oanh đã trải qua đủ những khen chê, thị phi, và cả cô đơn của nghề diễn. Cô từng khiến hàng triệu khán giả thương cảm cho nhân vật trên phim, nhưng ít ai biết rằng giữa đời thực, chính cô cũng đang sống một câu chuyện nhiều lo toan không kém.

Hạnh phúc tưởng như viên mãn khi cô gặp và yêu doanh nhân thành đạt, rồi lập gia đình, sinh đôi. Nhưng sau nụ cười rạng rỡ trong lễ ăn hỏi, người ta lại thấy Phương Oanh đối diện với sóng gió, tin tức và định kiến. Và ở thời điểm này, sau khi Shark Bình bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán, người ta lại nhắc đến Phương Oanh với đủ sắc thái.

Phương Oanh 10 điểm: đẹp - giỏi, nhưng lận đận!

Phương Oanh yêu nghề, chưa bao giờ hết hot

Trước khi trở thành nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt, Phương Oanh từng có một khởi đầu lặng lẽ đến mức ít ai ngờ. Phương Oanh vốn là "tiểu thư" nhà khá giả nhưng biến cố đến khiến tuổi thơ chẳng mấy êm đềm. Khi Phương Oanh học lớp 9, bố mẹ cô làm ăn sa sút nên cô không điều kiện đi học thêm như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Trước tình thế này, Phương Oanh buộc phải cắt giảm chi phí cho việc học thêm, tự một mình vượt qua khó khăn những năm cấp 3. Sau đó cô du học ngành Quản trị khách sạn du lịch ở Singapore để chuẩn bị cho tương lai xa hơn nhưng chỉ mấy tháng thì bỏ ngang, bắt đầu với hành trình kiếm tiền.

Trước khi là diễn viên như hiện tại, Phương Oanh là một người mẫu. Con đường đến với danh tiếng của Phương Oanh chưa bao giờ trải hoa hồng. Những năm đầu, cô nhận vai phụ, chịu cảnh quay thâu đêm trong thời tiết khắc nghiệt, có khi chỉ được khán giả nhớ tên bằng... ánh mắt buồn.

Phương Oanh đã có những ngày đầu xây dựng sự nghiệp chẳng mấy dễ dàng

Không scandal, không ồn ào, Phương Oanh đi lên bằng thứ duy nhất cô có là sự nghiêm túc với nghề và lòng tin vào chính mình. Bước ngoặt thật sự chỉ đến khi Quỳnh búp bê lên sóng. Từ cô gái bị coi là "tay ngang", Phương Oanh bỗng vụt sáng có vai diễn để đời, từ đời. Giữa thế giới giải trí đầy cạnh tranh, nơi nhiều người chọn đánh đổi để nổi tiếng, Phương Oanh vẫn giữ được sự tử tế và kỷ luật. Và có lẽ, chính cái cách cô đi qua từng cột mốc bằng đôi chân trần, không dựa dẫm vào ai.

Phương Oanh từng chia sẻ về hành trình những năm đầu vào nghề: "Tôi đã từng rơi vào khoảng thời gian rất tệ, căng thẳng thần kinh đến mức tôi không ngủ được. Dù cả ngày đi quay rất mệt nhưng đêm về vẫn không ngủ được. Để có thể ngủ được, tôi phải uống một vài ly rượu vang. Có hôm uống hơi quá, rơi vào trạng thái lâng lâng, lúc đó tôi cầm điện thoại lại thấy những thông tin không đúng về mình, thực sự rất ấm ức, mất kiểm soát".

Phương Oanh đã đi qua rất nhiều nốt trầm để có được sự thăng hoa trong sự nghiệp ở những năm gần đây

Sau hàng loạt vai diễn thành công, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Phương Oanh bất ngờ rút khỏi màn ảnh. Không phải vì hết lửa, mà vì cô chọn lui về hậu trường để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Những tháng ngày mang thai đôi đầy vất vả, những năm tháng đầu tiên chăm con nhỏ đã khiến cô gần như biến mất khỏi showbiz. Nhưng đó lại là quãng thời gian giúp cô sống chậm hơn, biết trân trọng bình yên và vun vén hạnh phúc riêng.

Đến khi con cứng cáp, Phương Oanh trở lại với phim ảnh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh trong một tâm thế khác, chín chắn, tiết chế và sâu sắc hơn trong diễn xuất. Nhiều đồng nghiệp nhận xét cô như lột xác", vẫn là ánh mắt buồn quen thuộc nhưng có thêm chiều sâu của người từng đi qua sóng gió.

Nhưng khi mọi thứ tưởng như đang tốt đẹp, sự nghiệp hồi sinh, cuộc sống dần ổn định thì bão ồn ào từ phía người chồng doanh nhân bất ngờ ập đến. Cái tên Phương Oanh, vốn gắn liền với những vai diễn đáng thương trên phim, lại một lần nữa trở thành tâm điểm giữa đời thực. Chưa kịp tận hưởng cảm giác được công nhận cho sự nỗ lực trở lại, cô đã phải đối diện với sóng gió mới.

Sau khi lấy chồng, sinh con, Phương Oanh trở lại với phim ảnh nhưng chẳng bao lâu thì sóng gió lại đến

Cứ ngỡ được tình yêu dỗ dành hoá ra cũng đầy thử thách

Người ta vẫn nghĩ, sau tất cả những năm tháng bươn chải và chịu đựng, Phương Oanh xứng đáng có một bến đỗ thật ấm. Và khi cô công khai mối quan hệ với Shark Bình - một doanh nhân thành đạt, chững chạc, từng là "cá mập" truyền cảm hứng trong chương trình truyền hình nổi tiếng công chúng cũng đã từng tin rằng đây chính là cái kết đẹp cho một người phụ nữ đã nỗ lực đến tận cùng.

Nhưng tình yêu của họ lại bắt đầu bằng ồn ào, thay vì lời chúc phúc. Cái tên Phương Oanh một lần nữa bị đặt giữa những tranh cãi, chỉ vì cô yêu sai thời điểm, khi người đàn ông bên cạnh vẫn chưa khép lại ồn ào từ cuộc hôn nhân cũ. Khi Phương Oanh chọn yêu Shark Bình, cô đồng nghĩa với việc chấp nhận bước vào một mối quan hệ đầy phức tạp, nơi mọi ánh nhìn đều soi xét và mọi lời nói đều có thể trở thành dao cứa.

Cô từng phải nghe đủ những lời dèm pha, dè bỉu. Nhiều người cho rằng cô "giật chồng", "chen ngang", "tiểu tam"... Yêu một người từng có vết thương cũ, từng có gia đình, là lựa chọn không hề dễ dàng. Bởi đó không chỉ là tình yêu của hai người, mà là cả cuộc chiến với định kiến. Phương Oanh đã chấp nhận đi qua những ánh nhìn soi mói, những lời bàn tán khắc nghiệt, chỉ để giữ lấy người mình tin là xứng đáng. Một người phụ nữ đẹp, nổi tiếng, có tất cả, nhưng khi yêu vẫn sẵn sàng cúi đầu trước tổn thương - điều đó, nếu không xuất phát từ tình yêu thật lòng, thì là gì?

Phương Oanh đối diện với đủ thứ tổn thương khi bắt đầu mối quan hệ với Shark Bình

Giữa tất cả những ồn ào đó, Phương Oanh không làm loạn, chỉ chọn cách chứng minh tình yêu của mình bằng sự bình thản. Nhưng đó là ngoài mặt, còn bên trong, Phương Oanh đối diện với giai đoạn đen tối nhất cuộc đời mình, thậm chí từng nghĩ đến những điều tiêu cực nhất.

Phương Oanh từng chia sẻ với chúng tôi về việc bất ngờ bị lộ ảnh tình tứ bên Shark Bình dù cả hai đã cố kín tiếng trong tình cảm: "Trong khoảng một, hai tuần đầu khi việc yêu đương lộ ra, tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ và luôn thường trực cảm giác bản thân không còn gì để mất. Mỗi khi cảm xúc của mình chùng xuống là những khi bản thân thấy tuyệt vọng vô vùng. Giờ chỉ cần nhắc lại thôi là cảm xúc ấy lại ùa về. Tôi không thể để lộ sự bất an ấy của mình với mọi người, bởi như vậy cũng chẳng để làm gì. Tôi phải tự chịu đựng, phải tự gồng gánh mà vượt qua.

Những lúc chỉ còn một mình khi đêm buông, tôi lại cảm thấy mọi thứ rất kinh khủng. Có không ít lần, khoảng ba hay bốn bận gì đó, tôi từng nghĩ đến những thứ khá tiêu cực. Có những lúc tôi mất kiểm soát tới độ muốn đánh mất mình, muốn tự làm hại bản thân. Khi ấy Oanh mới thấu hiểu tại sao có không ít nghệ sĩ lựa chọn phương thức tiêu cực nhất. Bởi họ đã bị đẩy đến chỗ cảm thấy mình không còn gì nữa. Khi mọi thứ trước mắt đều sụp đổ, họ sợ phải đối diện, sợ sẽ tiếp tục bị vùi dập và muốn tự giải thoát để bản thân không phải trải qua cảm giác ấy".

Đến ngày cưới, thay vì nhận chúc phúc như bất kì cô dâu nào cũng được hưởng thì Phương Oanh đối diện với những chì chiết, mỉa mai

Và Phương Oanh vẫn mạnh mẽ vượt qua hết những áp lực từ dư luận, vì cô yêu Shark Bình và anh cũng vậy. Khi tình yêu này đúng đắn về mặt Pháp lý, cả hai đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới rồi bắt đầu xây dựng hạnh phúc với 2 thiên thần nhỏ. Cũng từ đây, Phương Oanh dần lấy lại thiện cảm của công chúng qua những vlog nấu nướng, chia sẻ kinh nghiệm chăm con, vun vén gia đình nhỏ...

Cứ tưởng như hạnh phúc đã đến đúng lúc, như một món quà của số phận bù đắp cho bao năm sóng gió. Nhưng cuộc sống vốn chẳng bao giờ yên bình như trong phim. Khi khán giả còn đang kịp vui mừng vì Phương Oanh tìm được mái ấm thật sự, thì chỉ ít lâu sau, những tin tức, ồn ào và rắc rối xoay quanh người chồng doanh nhân lại khiến tên cô thêm một lần nữa bị kéo vào vòng xoáy dư luận.

Phương Oanh lui về làm vợ, làm mẹ cũng chẳng mấy bình yên

Hãy công bằng với Phương Oanh

Phương Oanh bây giờ chỉ là một người phụ nữ đang cố giữ bình tĩnh để mọi thứ không đổ sụp, gắng gượng giữ lại chút bình yên cuối cùng cho mình và cho hai đứa con nhỏ. Người ta thấy một Phương Oanh từng mạnh mẽ đến kiên cường, giờ lại lặng im giữa bão tin tức, chỉ còn lại nỗi lo thường trực của một người vợ, người mẹ, sợ điều xấu nhất có thể xảy ra với chồng, sợ ánh nhìn khắc nghiệt hướng về gia đình mình, sợ cả tương lai sự nghiệp chông chênh phía trước.

Không ai sinh ra để sẵn sàng cho những giông gió như thế.

Một người phụ nữ vốn chỉ muốn làm nghề, yêu người mình yêu, sinh con và sống yên ổn, giờ phải học cách gồng mình giữa hai thế giới, ánh đèn của showbiz và thực tại đời thường đầy va đập. Cô không can dự vào chuyện kinh doanh của chồng nhưng vẫn phải đứng mũi chịu sào trong cơn bão dư luận – chỉ vì cô là Phương Oanh - vợ Shark Bình.

Ở thời điểm này, có lẽ điều Phương Oanh cần không phải là ai đó bênh vực, mà là một chút công bằng và sự thấu hiểu. Pháp luật sẽ xử lý người sai. Còn chúng ta, những người ngoài cuộc đôi khi cần học cách im lặng khi không thể nói điều tử tế. Bởi giữa thế giới ồn ào và đầy phán xét này, im lặng cũng là một cách để thể hiện lòng tốt.

Nữ diễn viên ấy từng mang đến cho khán giả những vai diễn đầy nước mắt, nhưng có lẽ giờ đây, cô đang sống chính trong một bộ phim mà số phận giao cho, không có kịch bản, không đạo diễn, chỉ 1 mình cô đối diện với tất cả.

Phương Oanh không cần được thương hại, càng không cần được phán xét. Cô chỉ cần một khoảng lặng để đứng vững, để được là chính mình, được tiếp tục làm nghề, được tiếp tục sống tốt để chăm sóc và nuôi dạy các con.