Loạt tin đồn bủa vây Phương Oanh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, bên cạnh Shark Bình, vợ anh - nữ diễn viên Phương Oanh cũng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Từ khi những tin đồn về vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, Phương Oanh vẫn chưa có bất cứ chia sẻ, phản hồi nào.

Từ khi những tin đồn về vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, Phương Oanh vẫn chưa có bất cứ chia sẻ, phản hồi nào

Trên mạng xã hội lan truyền nhiều tin đồn thất thiệt, tiêu cực liên quan đến Phương Oanh. Đáng chú ý, có thông tin cho rằng Phương Oanh và Shark Bình gấp rút thực hiện thủ tục ly hôn để bảo toàn khối tài sản khủng. Tuy nhiên, Công an Hà Nội cho biết chưa nhận được thông tin gì về việc ly hôn của hai vợ chồng Shark Bình. Hiện ông Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn là vợ chồng.

Phương Oanh và Shark Bình vẫn là vợ chồng, không ly hôn như loạt tin đồn

Tiếp đó, trên mạng xã hội thậm chí lan truyền tin đồn Phương Oanh kêu gọi 1 triệu chữ ký để minh oan cho Shark Bình. Tuy vậy, có thể thấy, đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Dẫn nguồn từ báo Lao động, Shark Bình đã thừa nhận sai phạm Tvà cam kết khắc phục với các nhà đầu tư. Anh nói: "Bản thân tôi đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết khắc phục với các nhà đầu tư và tài sản số Antex bị thiệt hại".

Trên MXH xuất hiện tin đồn Phương Oanh kêu gọi 1 triệu chữ ký để minh oan cho chồng

Kể từ khi thông tin Shark Bình bị bắt được lan truyền rộng rãi, Phương Oanh vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ hay phản hồi nào trên mạng xã hội. Bài đăng gần đây nhất của cô trên Facebook là vào ngày 11/10, gồm biểu tượng trái tim xanh dương kèm đoạn clip với lời bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Lần xuất hiện cuối cùng của nữ diễn viên trước công chúng là vào ngày 3/10, khi cô cùng hai con tham dự lễ Trung Thu tại trường.

Bài đăng gần đây nhất của cô trên Facebook là vào ngày 11/10, gồm biểu tượng trái tim xanh dương kèm đoạn clip với lời bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh vẫn hoạt động bình thường, cô không xóa bài viết hay khóa tính năng bình luận. Tuy nhiên, có thể nhận thấy nữ diễn viên đã hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân, không còn thường xuyên đăng vlog nấu ăn hay các hoạt động thể thao như trước.

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh do Phương Oanh tham gia vẫn được phát sóng đều đặn. Trong suốt thời gian qua, cô cũng không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến công việc của Shark Bình. Dưới các bài đăng của Phương Oanh, nhiều nghệ sĩ Việt để lại bình luận động viên và gửi lời an ủi đến cô.

Phương Oanh nhận nhiều lời động viên, an ủi từ bạn bè trên MXH

Phương Oanh công khai hẹn hò với Shark Bình hồi năm 2022. Cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2023 và đón con đầu lòng vào năm 2024. Hành trình yêu của cô và "cá mập công nghệ" gặp nhiều sóng gió nhưng cả hai vẫn nắm chặt tay nhau tiến tới hôn nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc. Trước đó, Phương Oanh từng khẳng định không kêu gọi đầu tư, cũng không liên quan đến việc kinh doanh của chồng.