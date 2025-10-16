Gió Ngang Khoảng Trời Xanh hiện là một trong những bộ phim truyền hình Việt gây chú ý nhất trên khung giờ vàng VTV, không chỉ bởi kịch bản kịch tính xoay quanh bộ ba Mỹ Anh - Đăng - Linh mà còn vì màn thể hiện của hai diễn viên chính Phương Oanh và Lan Phương. Càng về sau, diễn biến phim càng căng thẳng khi mối quan hệ giữa các nhân vật chính ngày một rối rắm. Bên cạnh đó, sự đối lập giữa hai người phụ nữ, một bên sắc sảo, cầu toàn - bên kia mưu mô, giả vờ ngây ngô khiến khán giả liên tục tranh cãi gay gắt. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết, bình luận so sánh khả năng diễn xuất của Phương Oanh và Lan Phương khiến phim luôn giữ được độ nóng, dù không ít tranh luận có phần gay gắt.

Phương Oanh

Lan Phương

Ở tập 30, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chính thức bùng nổ tranh cãi khi Linh (Lan Phương) để lộ bộ mặt thật. Trong một buổi ăn uống cùng Đăng (Doãn Quốc Đam) và các đối tác, cô cố tình ép rượu anh để bàn chuyện làm ăn. Khi Đăng đã say, Linh chủ động theo lên phòng khách sạn với lý do muốn lấy hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi có được thứ mình cần, Linh lại bất ngờ lao vào Đăng. Cả hai đã có một đêm ân ái trong men say. Đáng nói khi Đăng là chồng của Mỹ Anh (Phương Oanh) - người phụ nữ đang ra sức kéo chồng khỏi phi vụ làm ăn đầy rủi ro. Dù được biện minh là "có chút men say" nhưng hành động của Đăng và Linh vẫn khiến người xem phẫn nộ. Nhiều bình luận gay gắt tràn ngập mạng xã hội, thậm chí vô số người tuyên bố bỏ phim. “Biết là tiểu tam đấy nhưng không ngờ nhanh thế, phim ngày càng vô lý đùng đùng.” “Phim đang hay mà tới cảnh này thì xin nghỉ, không tiêu hóa nổi!” “Tôi bỏ phim thật rồi, không chịu nổi cảnh Mỹ Anh bị phản bội nữa.” “Ngày càng thái quá, thôi bỏ phim là đẹp”,...

Linh và Đăng chính thức có mối quan hệ ngoài luồng khiến khán giả phẫn nộ

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vốn kể câu chuyện về cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc của Mỹ Anh - Đăng, nhưng đằng sau là bất đồng về quan điểm giữa hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược. Mỹ Anh, do Phương Oanh thể hiện, là mẫu phụ nữ hiện đại nhưng lại có phần nhẫn nhịn và sống vì chồng con. Trong khi đó, Đăng quá bay bổng, xuất thân nghệ thuật nên khi đứng đầu 1 công ty, anh khó lòng chu toàn được mọi thứ, nhất là những câu chuyện liên quan đến hợp đồng, sổ sách, thiệt hơn. Linh - người toát ra sự bay bổng, nghệ thuật giống Đăng xuất hiện, trong phút mốt đã khiến Đăng thay đổi tâm tình, thậm chí là về nhà lớn tiếng với vợ.

Mỹ Anh chưa hề biết mình bị phản bội, cô vẫn đang lo cho việc làm ăn của chồng

Tuy gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang làm được điều mà 2 phim giờ vàng hiện nay của VTV không làm được, đó là khiến khán giả phải bàn luận không ngừng. Dù người xem có bỏ phim hay tiếp tục dõi theo, sức hút của bộ ba Phương Oanh - Lan Phương - Doãn Quốc Đam vẫn là tâm điểm khiến mỗi tập phim vừa phát sóng đã lập tức tạo sóng mạng xã hội.

Nguồn ảnh: VTV